Thời điểm bản lề của bất động sản xanh Việt Nam

Thời điểm bản lề đối với bất động sản xanh Việt Nam

Chiều 13/11, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) phối hợp cùng Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) tổ chức Hội nghị Bất động sản Xanh Việt Nam 2025.

Tại sự kiện, ông Trey Archer - Giám đốc Phát triển Kinh doanh GRESB - nói năm nay được xem là thời điểm bản lề đối với bất động sản xanh Việt Nam, khi yếu tố phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chí bắt buộc thay vì chỉ là xu hướng. Sự chuyển dịch này thể hiện rõ qua việc doanh nghiệp trong nước bắt đầu tham gia sâu hơn vào báo cáo phát triển bền vững, tiếp cận nguồn tài chính xanh và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như CREST hay LOTUS.

Theo tổ chức quốc tế CREST (đơn vị chuyên đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp bất động sản về phát triển bền vững), các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn bền vững có thể giảm tới 30% chi phí năng lượng, tiết kiệm 20-25% lượng nước sử dụng và cắt giảm trung bình 5,5% lượng khí thải nhà kính - cao hơn mức trung bình châu Á (0,5%) và thế giới (1,3%).

Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang dẫn đầu về giảm lượng nước tiêu thụ, trong khi toàn cầu lại có xu hướng tăng. Tuy nhiên, lượng rác thải rắn chưa được giảm đáng kể, cho thấy vẫn cần thêm giải pháp quản lý và tái chế.

Bất động sản xanh đem lại nhiều lợi ích (Ảnh: BTC).

Lợi ích của bất động sản xanh không chỉ nằm ở khía cạnh môi trường. Các công trình đạt chứng nhận xanh thường tăng giá trị định giá 5-10%, thu hút khách thuê sẵn sàng trả phí cao hơn 7-15%, đồng thời giúp doanh nghiệp cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và khả năng huy động vốn. Đây là yếu tố then chốt khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net zero) vào năm 2050.

Cùng quan điểm, ông Douglas Snyder - Giám đốc điều hành VGBC - cho rằng, các tiêu chuẩn xanh không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng công trình thân thiện với môi trường mà còn đảm bảo dòng vốn đầu tư được sử dụng minh bạch, hiệu quả.

Cũng theo vị này, thị trường bất động sản Việt Nam có thể áp dụng 3 kịch bản đầu tư xanh: Xây dựng công trình mới, cải tạo các tòa nhà hiện có và sáp nhập hoặc phát triển các dự án mới. Các tiêu chuẩn này giúp xác định rõ thế nào là “xanh”, từ việc lắp đặt điện mặt trời, hệ thống xử lý nước, đến sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đồng thời đảm bảo minh bạch trong quản lý dòng tiền và chứng nhận xanh.

Các doanh nghiệp đã "xanh hóa" ra sao?

Ông Lee Leong Seng - Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Keppel Việt Nam - nói thế giới đang có sự thay đổi đáng kể, khi các nhà đầu tư, Chính phủ, doanh nghiệp và cả cộng đồng đang chú trọng vào phát triển bền vững. ESG là chìa khóa để thích ứng trước các biến đổi, vừa là cơ hội để đóng góp cho môi trường, xã hội, vừa đem lại giá trị về mặt kinh tế.

Để đảm bảo quản trị tốt, quản lý rủi ro và chuỗi cung ứng, đơn vị này sàng lọc 100% nhà cung cấp theo tiêu chí ESG, yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử và chính sách quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

Thừa nhận phát triển dự án xanh đối mặt với chi phí cao, nhận thức thị trường hạn chế, thiếu chuyên môn của nhà thầu và công nghệ nhưng đại diện Keppel cho biết đã chủ động đầu tư theo vòng đời dự án, nâng cao nhận thức thị trường, đào tạo nhà thầu và nhà cung cấp, đồng thời tăng cường công nghệ và vật liệu bền vững.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM - cho biết đến nay, nhiều công trình xanh cao tầng trong các quận trung tâm TPHCM và các khu đô thị xanh tại các tỉnh, thành lân cận đã được doanh nghiệp tập trung phát triển.