Kiến tạo tương lai xanh: Xu hướng của bất động sản Việt Nam

Ông Douglas Snyder - Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), thành viên hội đồng giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards) 2025 - đã chia sẻ góc nhìn về hành trình chuyển đổi xanh của bất động sản Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Douglas Snyder - Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) (Ảnh: NVCC).

Phát triển bền vững - bước ngoặt của thị trường bất động sản Việt Nam

Theo ông Douglas Snyder, Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng của sự chuyển mình. Ngành bất động sản không chỉ có đóng góp lớn cho nền kinh tế thông qua xây dựng, giao dịch và tạo việc làm, mà còn gắn liền với 2/3 giá trị tài sản toàn cầu. Vì vậy, việc gắn kết với phát triển bền vững là yếu tố để duy trì vai trò quan trọng này.

“Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn xanh, nhiều dự án sẽ có nguy cơ trở thành "tài sản mắc kẹt" - khó bán, khó cho thuê, thậm chí chịu lãi vay cao hơn. Đây không còn là xu hướng, mà là yêu cầu bắt buộc”, ông Douglas Snyder nhấn mạnh.

Song song với đó, các rủi ro khí hậu ngày càng hiện hữu. Ngập lụt, bão, giông tố, nắng nóng cực đoan khiến chi phí bảo hiểm nhà ở và công trình tăng vọt. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng những công trình có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cam kết tại COP26 đã đặt ra lộ trình cho Việt Nam: phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Bên cạnh đó, chính sách thương mại quốc tế cũng tạo áp lực lớn. Cơ chế CBAM của EU yêu cầu tính toán dấu chân carbon cho sản phẩm xuất khẩu, buộc các nhà máy, khu công nghiệp tại Việt Nam phải chuyển mình theo hướng xanh hơn.

ESG - Hệ giá trị định hình chuẩn mực mới

ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) - khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp - đang trở thành trụ cột trong các dự án bất động sản. Hệ thống Lotus do VGBC quản lý là tiêu chí công trình xanh được phát triển dành riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam, được quốc tế công nhận.

Lotus không chỉ đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng, bảo tồn tài nguyên, mà còn bao gồm yếu tố quản trị và các vấn đề môi trường đặc thù của Việt Nam. Bên cạnh Lotus, thị trường cũng ghi nhận sự hiện diện của GreenMark (Singapore), LEED (Mỹ), hay các hệ thống hẹp hơn như EDGE (IFC) hay WELL.

“Tuy nhiên, Lotus vẫn được coi là công cụ toàn diện để tích hợp ESG”, ông nhấn mạnh.

Một số dự án, công trình xanh tiêu biểu của ESG tại Việt Nam có thể kể đến như:

Nhà máy DBW (2016) - đạt Lotus Platinum, tiết kiệm 44% năng lượng, 50% nước và cải thiện đáng kể sức khỏe người lao động.

Trụ sở Liên hợp quốc tại Hà Nội (GOUNH) - dự án duy trì chứng nhận xanh cả trong giai đoạn vận hành, tiết kiệm 29% năng lượng và tái sử dụng 92% kết cấu cũ.

Văn phòng Vinata (2025) - đạt Lotus Interiors Platinum, tiết kiệm 60% năng lượng làm mát, 56% nước và chú trọng bảo vệ sức khỏe nhân viên với hệ thống cảm biến, vật liệu ít phát thải, cây xanh trong nhà.

Những dự án này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao năng suất lao động, củng cố niềm tin của thị trường vào giá trị bền vững.

“Xây dựng xanh không có rủi ro, chỉ có lợi ích. Đây là con đường để bảo vệ tài sản trước biến đổi khí hậu, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh về thương hiệu và tài chính”, ông Snyder nhấn mạnh.

Cũng theo ông Snyder, trên thực tế, công trình xanh chỉ tăng chi phí khoảng 2% so với truyền thống, thời gian hoàn vốn từ 2-5 năm. Sau giai đoạn này, chủ sở hữu sẽ hưởng lợi nhuận lâu dài. Hơn nữa, các chứng chỉ xanh như Lotus giúp dự án dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi hoặc trái phiếu xanh.

Tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, ESG đã trở thành thước đo quan trọng trong việc đánh giá, vinh danh các dự án xuất sắc. Các hạng mục giải thưởng ngày càng chú trọng đến thiết kế bền vững, hiệu quả năng lượng và tác động tới xã hội.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Trải qua hành trình hơn một thập kỷ, đêm gala và lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 24/10, tại Gem Center, TPHCM, hứa hẹn sẽ tiếp tục là cột mốc đáng nhớ, nơi các giá trị sáng tạo, bền vững được lan tỏa.

Xem thông tin chi tiết về Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru tại đây.