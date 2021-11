Thị trường đất nền Bắc - Nam diễn biến khác nhau: Có nơi xuất hiện giảm giá

Dân trí Trong khi thị trường đất nền miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, vẫn ở ngưỡng cao và hầu như chưa giảm so với quý II thì ở miền Nam đã xuất hiện giảm giá.

Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý II (Ảnh: T.K).

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin thị trường bất động sản quý III năm nay.

Trong đó, đề cập đến thị trường đất nền, Bộ Xây dựng cho biết giá phân khúc này cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất nền vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý II.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, thị trường đất nền có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực tại TPHCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm khoảng 5 - 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh).

Bộ Xây dựng cũng đưa ra chi tiết mức giá rao bán trung bình đất nền tại một số địa phương. Chẳng hạn tại Hà Nội, đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim - Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh có giá khoảng 34 triệu đồng/m2, dự án Eurowindow Twin Parks có giá khoảng 94 triệu đồng/m2, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch có giá khoảng 52 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá đất nền tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi - quận 2 có giá khoảng 114 triệu đồng/m2, dự án An Phú - An Khánh tại quận 2 có giá khoảng 211 triệu đồng/m2, dự án Huy Hoàng tại quận 2 có giá khoảng 212 triệu đồng/m2, dự án The Everrich III tại quận 7 có giá khoảng 110 triệu đồng/m2, khu dân cư Sở Văn hóa thông tin tại quận 9 có giá khoảng 72 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, dự án Làng châu Âu (Euro Village) tại quận Sơn Trà có giá khoảng 84 triệu đồng/m2, dự án One River tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 52 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 43 triệu đồng/m2.

Tại Hải Phòng, dự án ICC Quán Mau tại quận Lê Chân có giá khoảng 61 triệu đồng/m2, dự án Him Lam Hùng Vương tại quận Hồng Bàng có giá khoảng 29 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm tại huyện Thủy Nguyên có giá khoảng 28 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị mới Cựu Viên tại quận Kiến An có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo, lượng giao dịch đất nền trong quý III là 107.167 giao dịch thành. Trong đó tại miền Bắc có 10.421 giao dịch, tại miền Trung có 31.380 giao dịch, tại miền Nam có 65.366 giao dịch.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết giá rao bán nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương cơ bản giữ mức giá xác lập trong quý II, hoặc một số dự án có tăng nhưng không nhiều, khoảng 1-2%.

Cụ thể Tại Hà Nội, TPHCM hầu như không có dự án mở bán và giao dịch. Một số dự án tại trung tâm các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh có giá dao động từ 30 - 50 triệu đồng/m2. Giá bán tại hầu hết các tỉnh thành không biến động so với quý trước.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đợt dịch Covid - 19 lần thứ 4 ở Việt Nam tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành bất động sản không phải là một ngoại lệ. Hầu hết các dự án phát triển bất động sản trên cả nước đều phải dừng xây dựng, thi công vì lệnh giãn cách và đứt gẫy chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị.

"Những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư không thể triển khai vì cơ quan chính quyền các tỉnh thành cũng phải tập trung chống dịch làm nguồn cung trên thị trường vốn dĩ đã thiếu hụt không có cơ hội để cải thiện", lãnh đạo Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho hay.

Cũng do tác động của dịch, hoạt động giao dịch mua - bán bất động sản trên thị trường cũng bị ảnh hưởng vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận … trong khi bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt phải qua rất nhiều khâu kiểm nghiệm, pháp lý khi phát sinh giao dịch.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, bởi lực cầu vẫn duy trì mạnh và sự nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bán hàng trong tình hình mới của các chủ đầu tư nên mặc dù thị trường chịu nhiều ảnh hưởng nhưng số lượng giao dịch có thể nói là tương đối tốt.

Nguyễn Mạnh