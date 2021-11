The Sea - Nhà phố 2 mặt tiền thu hút đầu tư hậu Covid-19

Dân trí Nhà phố 2 mặt tiền The Sea thuộc khu đô thị Thanh Long Bay được giới đầu tư quan tâm, nhờ ưu thế của sản phẩm và tiềm năng sinh lời trong dài hạn.

Nhà phố biển - Phân khúc sôi động hậu Covid-19

Theo định hướng phát triển du lịch Việt Nam trong 10 năm tới, ngành du lịch sẽ đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn với mức đóng góp có thể lên tới 12 - 14% GDP vào năm 2025, trong đó ngành du lịch biển chiếm gần 70% tổng thu nhập từ khách du lịch.

Tốc độ phát triển nhanh của du lịch biển đã tạo đà cho bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng. Covid-19 đã tạo ra những xu hướng nghỉ dưỡng mới, thúc đẩy nhà đầu tư dần dịch chuyển dòng tiền sang phân khúc nhà phố ven biển giàu tiềm năng để sẵn sàng đón làn sóng du lịch tăng mạnh hậu giãn cách.

Một khảo sát mới đây với gần 2.000 người do Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) thực hiện cho thấy, hơn 53% người cho biết đã sẵn sàng đi du lịch ngay trong mùa hè tới và nhu cầu du lịch biển sau giãn cách cũng tăng cao, lên đến 67%.

Tỷ lệ lựa chọn các dòng sản phẩm nhà phố để lưu trú, nghỉ dưỡng hay lựa chọn làm ngôi nhà thứ 2 cũng gia tăng với sự lên ngôi của xu hướng trải nghiệm du lịch kiểu mới "staycation", "homecation" (du lịch tại chỗ) hay du lịch sức khỏe. Theo khảo sát của Savills, phần lớn khách du lịch dự định sẽ thuê nguyên căn hộ hoặc căn nhà trong những chuyến du lịch trong vòng ba năm tới, trong khi chỉ tỷ lệ chọn thuê khách sạn và resort thấp hơn.

"Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2, du lịch tại chỗ hay du lịch sức khỏe đã nhen nhóm từ rất lâu trong giới đầu tư trung - thượng lưu và dịch bệnh chỉ góp phần đẩy nhanh sự phát triển của nhu cầu này, gia tăng sức hút của nhà phố ven biển bên trong tổ hợp đô thị đa tiện ích. Nhà phố đa công năng vừa nghỉ dưỡng vừa đầu tư sinh lời, tiêu biểu là The Sea tọa lạc bên trong khu đô thị hơn 1.000 tiện ích, càng lộ rõ sức hút với giới đầu tư", đại diện Nam Group chia sẻ.

Phân khu The Sea nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Thêm một lý do khiến phân khúc nhà phố ven biển hấp dẫn nhà đầu tư là khả năng sinh lời. "Khẩu vị" của nhà đầu tư dần thay đổi sau đại dịch, với xu hướng lựa chọn bất động sản ổn định, an toàn và sinh lời trong dài hạn. Do đó, giới đầu tư ưu tiên lựa chọn các nhà phố quy hoạch bên trong các quần thể, tổ hợp quy mô lớn cạnh biển, tận dụng lượng du khách trong và ngoài nước dồi dào từ hoạt động khai thác du lịch nhằm tối ưu lợi nhuận đầu tư, cho thuê hoặc khai thác kinh doanh.

Tiềm năng sinh lợi từ nhà phố 2 mặt tiền The Sea

Nổi bật với thiết kế 2 mặt tiền vườn - phố, The Sea mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, lưu trú khác biệt cho du khách. Đây hứa hẹn là kênh giữ vốn, đầu tư có thanh khoản và giá trị gia tăng theo thời gian khi thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90 ha với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Ngoài ưu thế chuyển đổi công năng linh hoạt, các căn nhà phố The Sea còn cho thấy triển vọng của phân khu có vị trí đắt giá tại Thanh Long Bay, khi giáp với tuyến đường kết nối thẳng ra biển và mặt còn lại của phân khu giáp với tuyến đường lớn, thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương.

The Sea nổi bật với thiết kế, tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao.

Thiết kế đặc trưng của mặt tiền hướng vườn với lõi xanh sinh thái ngay trung tâm rộng đến 2.000 m2, The Sea mở ra khoảng không gian riêng biệt, yên tĩnh phù hợp để nghỉ dưỡng, rèn luyện sức khỏe, thư giãn và tổ chức các hoạt động vui chơi cho gia đình.

100% căn The Sea với thiết kế 1 trệt 2 lầu và 1 sân thượng, mặt tiền hướng phố, kết nối thông suốt với các tuyến phố liên các phân khu, hình thành nên không gian mua sắm hoạt động náo nhiệt 24/7.

Số lượng sản phẩm giới hạn, chỉ 133 căn với nhiều ưu thế phục vụ đa dạng các nhu cầu lưu trú, cho thuê hay khai thác kinh doanh, The Sea mang đến cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư. Chỉ cần thanh toán trước 25% là có thể sở hữu, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Ưu đãi quà tặng hấp dẫn lên đến 1,5 tỷ cũng được áp dụng trong tháng 11 và tháng 12 này.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, tiến độ xây dựng tại Thanh Long Bay đang được đảm bảo với nhiều hạng mục công trình xúc tiến xây dựng, nhằm sớm đưa dự án vào vận hành. Hiện tại, một số khu vực hạ tầng trung tâm tại khu đô thị như: tuyến đường nội bộ, khu cổng chào, cầu Ngân hà, vòng xoay Ánh trăng, quảng trường biển gần 3 ha… cùng hệ thống cây xanh cảnh quan, đèn chiếu sáng đã gần hoàn thiện, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng đến tham quan, khám phá trải nghiệm.

Trong tương lai, khi toàn khu đô thị Thanh Long Bay đi vào vận hành, dự kiến đón hơn 30.000 du khách/ngày, các nhà phố The Sea sẽ hưởng lợi từ lượng khách dồi dào này để khai thác hiệu quả các hoạt động lưu trú, cho thuê hay kinh doanh, mang lại khoảng lợi nhuận cho các chủ nhân sở hữu.

