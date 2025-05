The Royce: Sống vương giả giữa đại đô thị Vinhomes Ocean Park

Dấu ấn định danh đẳng cấp chủ nhân

Trở về Hà Nội sau gần 8 năm sống tại Paris, vợ chồng anh Quang Minh (hiện điều hành một công ty tư vấn đầu tư tại Hà Nội) dành gần nửa năm để tìm kiếm không gian sống mới. Với họ, nơi an cư kế tiếp không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn phải là không gian phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống cả hai theo đuổi.

“Chúng tôi cần một nơi khiến bản thân được nâng niu mỗi ngày. Sau nhiều năm sống ở Paris, tôi hiểu rõ một không gian sống giá trị không chỉ tiện nghi mà còn phải truyền cảm hứng”, anh Minh nói.

Ngay sau khi tìm hiểu về tòa tháp The Royce, vợ chồng anh Minh bị chinh phục. Căn hộ 2 phòng ngủ mà cả 2 tâm đắc sở hữu ban công kính rộng mở hướng trọn tầm nhìn về hồ San Hô cùng biểu tượng San Hô Đỏ kiêu hãnh. Nội thất sang trọng hòa quyện với thiết kế Á Đông tối giản, tinh tế, cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan nội khu gợi nhớ về kinh đô ánh sáng hoa lệ.

Tòa tháp The Royce nằm đối diện biểu tượng San Hô Đỏ dẫn vào Vinhomes Ocean Park.

The Royce là tòa căn hộ duy nhất sở hữu vị trí cửa ngõ vào Vinhomes Ocean Park, tọa lạc tại hai trục đường huyết mạch là Lý Thánh Tông và Đại Dương. Từ The Royce, cư dân chỉ mất 20-30 phút di chuyển là có thể đến mọi quận trung tâm của Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài, hay các khu công nghệ lớn miền Bắc thông qua hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, nút giao Cổ Linh, Quốc lộ 5, cầu Đông Trù…

Anh Minh đánh giá cao vị trí này bởi tính chiến lược và khả năng kết nối nội - ngoại khu.

“Tôi chỉ mất hơn 20 phút để di chuyển vào trung tâm Hoàn Kiếm, trong khi các tiện ích phục vụ cho công việc và học tập như TechnoPark, VinUni, Brighton College, Vinschool… đều có thể đi bộ. Đây là yếu tố rất khó có được trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội”, anh nói.

Cũng nhờ vị trí đắc địa, 100% căn hộ The Royce đều sở hữu tầm nhìn hiếm có: một bên là toàn cảnh thành phố sôi động, bên còn lại là không gian xanh mát của hồ San Hô với điểm nhấn là biểu tượng San Hô Đỏ. Tầm view (tầm nhìn) đắt giá giúp mỗi ngày sống đều ngập tràn cảm hứng và năng lượng.

Tầm nhìn từ ban công căn hộ The Royce.

“Ở Paris, tôi từng sống tại tháp căn hộ view sông. Cảm hứng mỗi ngày được khơi dậy bằng ánh sáng tự nhiên, sự yên bình và thoáng đãng luôn khiến tôi làm việc hiệu quả hơn. The Royce cũng sẽ mang lại cho tôi cảm giác ấy, điều rất hiếm thấy ở Hà Nội”, anh Minh chia sẻ.

Chuỗi trải nghiệm thượng lưu cho gia chủ tinh hoa

Tầng 1 tòa tháp được ví như một câu lạc bộ thượng lưu thu nhỏ với The Royal Banquet - nơi tổ chức những bữa tiệc riêng tư đậm chất quý tộc; The Imperial Tea Lounge - không gian trà đạo tao nhã; The Prestige Gym - nơi rèn luyện sức khỏe trong sự riêng tư.

“Tôi từng lo lắng không gian chung cư sẽ không đủ rộng cho con nhỏ vui chơi hay bản thân mình có không gian riêng. Nhưng khi nhìn thấy khu kid-corner - vương quốc tuổi thơ - cùng loạt tiện ích như phòng tiệc, phòng trà, tôi hiểu rằng, đây là nơi gia đình tôi có thể tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa”, chị Mai - một cư dân tương lai của The Royce - chia sẻ.

Phòng tiệc hoàng gia riêng tư, sang trọng dành cho cư dân The Royce.

Tựa như một bản tình ca Pháp giữa lòng Hà Nội, The Royce nổi bật trong phân khu The Paris với phong cách kiến trúc thanh lịch, lãng mạn. Không gian sống nơi đây gợi nhớ những đại lộ ánh sáng hoa lệ, nơi mỗi góc nhỏ đều phảng phất hơi thở Paris: hồ bơi phong cách resort, vườn hoa rực rỡ, đài phun nước trang nhã - tất cả tạo nên một bức tranh sống động, hài hòa giữa nghệ thuật và tiện nghi.

The Royce không chỉ là nơi để ở, mà là nơi cư dân được chăm sóc bởi một hệ sinh thái toàn diện với đầy đủ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó phải kể đến bộ sưu tập giáo dục đẳng cấp gồm Brighton College Việt Nam, đại học tinh hoa VinUni, trường học Vinschool.

Ngoài ra, The Royce còn kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích đa tầng hiện đại của Vinhomes Ocean Park, từ Vincom Mega Mall sầm uất, tòa TechnoPark cao 45 tầng - biểu tượng của trí tuệ và công nghệ, tới những tuyến phố đi bộ, quảng trường lễ hội và tổ hợp thể thao - giải trí năng động. Tại đây, mọi trải nghiệm sống - từ học tập, làm việc đến nghỉ dưỡng - đều được gói trọn trong một không gian duy nhất.

Trên thị trường căn hộ cao cấp Hà Nội hiện nay, The Royce không đơn thuần là sản phẩm bất động sản (BĐS), mà còn là một biểu tượng định danh cá nhân. Giới tinh hoa có thể tận hưởng cuộc sống thời thượng tại trung tâm mới phía Đông Thủ đô.