Đất nền phân lô vùng ven Hà Nội bị rao bán cắt lỗ sau thời sốt nóng?

Một số lô đất nền ở Hà Nội được rao bán cắt lỗ

Giá rao bán đất nền phân lô tại các khu vực vùng ven Hà Nội không còn tình trạng tăng "nóng". Trên các hội nhóm bất động sản cũng không khó để bắt gặp các tin rao bán đất nền cắt lỗ.

Đơn cử, một lô đất có diện tích 143m2 tại xã Đoài Phương (thị xã Sơn Tây cũ) được rao bán cắt lỗ. Theo người bán, lô đất này đã được giao dịch thành công với giá 1,7 tỷ đồng. Lô đất này chủ cắt lỗ hơn 200 triệu đồng so với giá mua vào.

Một số lô đất được rao bán cắt lỗ (ảnh chụp màn hình).

Khoảng hơn một tháng gần đây, anh Nguyễn Hải (Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong trạng thái thấp thỏm. Đầu năm, anh mua một mảnh đất phân lô rộng 80m2 tại xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất cũ), giá 2,1 tỷ đồng, tương đương hơn 26 triệu đồng/m2 với mục đích “lướt sóng”.

Ban đầu, anh Hải rao bán mảnh đất này với giá 2,4 tỷ đồng để "lướt sóng". Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có khách mua, anh chấp nhận giảm 100 triệu đồng so với giá mua vào để chuyển hướng đầu tư khu vực khác. “Đầu năm tôi thấy nhiều người mua bán lướt sóng lãi nhanh khoảng 200 triệu đồng/lô. Nhưng sau khi mua, tôi thấy thị trường dần chững thanh khoản, trong khi một số môi giới vẫn cho rằng giá đang tăng”, anh nói.

Theo dữ liệu của một đơn vị nghiên cứu, trong quý II, mức độ quan tâm đất nền tại Hà Nội giảm 47%. Nguồn cung tin đăng tại Hà Nội giảm 15%. Cả người bán lẫn người mua đều có xu hướng nghe ngóng, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách và thị trường.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, giá rao bán đất phân lô tại các xã Yên Xuân, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Quốc Oai... không có biến động nhiều so với thời điểm đầu năm.

Cụ thể, giá đất nền phân lô tại trục đường chính ở các xã Yên Xuân, Hạ Bằng, Hòa Lạc (huyện Thạch Thất cũ) dao động 30-35 triệu đồng/m2. Còn những lô đất nằm trong ngõ giá dao động 18-22 triệu đồng/m2.

Một khu đất phân lô tại vùng ven Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Tại xã Quốc Oai, Phú Cát (huyện Quốc Oai cũ), giá đất nền ở mặt đường lớn dao động từ 27 triệu đồng/m2 đến 31 triệu đồng/m2. Còn các lô đất nằm sâu trong làng, ngõ nhỏ giá dao động 15-17 triệu đồng/m2. Tại xã Đoài Phương (thị xã Sơn Tây cũ), những lô đất nền nằm ở đường lớn, ô tô tránh nhau giá 25-29 triệu đồng/m2. Những lô đất phân lô nằm trong ngõ có giá 15-18 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư không còn tất tay vào đất nền?

Anh Nguyễn Quang Hiếu - môi giới bất động sản tại vùng ven Hà Nội - nói, đầu năm, một số nhà đầu tư tìm về các huyện Thạch Thất, Quốc Oai và thị trấn Sơn Tây (cũ) để tìm mua đất theo tin đồn sẽ khởi công tuyến metro số 5 trong năm nay. Theo đó, giá đất tại các khu vực này có nhích lên.

Tuy nhiên, khoảng mấy tháng trở lại đây, thị trường đất nền các khu vực này lại rơi vào trầm lắng. Giao dịch đất nền cũng ít hơn trước đó, thậm chí một số nhà đầu tư chấp nhận giảm giá để bán nhanh.

Về giá đất nền, anh cho biết, tại các tuyến đường kinh doanh của huyện Thạch Thất, Quốc Oai cũ là trên 30 triệu đồng/m2. Còn tại thị xã Sơn Tây cũ, giá đất nền ở đường ô tô tránh khoảng gần 30 triệu đồng/m2. Anh cho rằng, hiện giá đất tại các khu vực này đã cao nên nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - cho rằng, mặt bằng giá đất tại vùng ven Hà Nội đã tăng liên tục trong những năm qua, khiến nhiều nhà đầu tư và người mua có tâm lý chờ đợi, quan sát thị trường trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, sau thông tin về kế hoạch dự kiến sáp nhập một số tỉnh thành, các nhà đầu cơ có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở những khu vực tỉnh thay vì tập trung vào đất nền lân cận Thủ đô như trước đây.

Bà Phạm Miền - chuyên gia bất động sản - nêu, "sóng" bất động sản vừa qua chủ yếu là phân khúc đất nền, trong đó có vùng ven Hà Nội. Tuy nhiên, từ giữa tháng 4, cơn sốt trên thị trường bất động sản đã dần ổn định.

Đến giờ, cơn sốt đầu tư đất nền đã hạ nhiệt và được kiểm soát, nhà đầu tư không còn "tất tay". Thay vào đó, họ dừng lại nghe ngóng thông tin rồi mới đưa ra quyết định có xuống tiền hay không. Bà nêu, tại các địa phương từng xuất hiện sóng bất động sản vừa qua, đến nay thanh khoản đã có dấu hiệu chững lại trên mặt bằng giá mới.