China Evergrande chính thức sụp đổ: Cú sốc lớn của bất động sản Trung Quốc

China Evergrande luôn gắn liền với những kỷ lục "lớn nhất". Từ vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, màn IPO lớn chưa từng có tại Hong Kong, cho đến việc trở thành công ty địa ốc nợ nần nhiều nhất thế giới.

Từng có màn ra mắt thị trường đại chúng ấn tượng với giá trị vốn hóa 9 tỷ USD vào cuối năm 2009, giá trị của Evergrande đã tăng hơn 5 lần lên 51 tỷ USD chỉ sau 8 năm, trước khi lao dốc không phanh. Hiện giá trị của công ty chỉ còn vỏn vẹn 282 triệu USD.

Danh xưng "lớn nhất" đã theo Evergrande đến tận cuối hành trình. Việc công ty bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Hong Kong cũng là một trong những vụ có giá trị thị trường và khối lượng lớn nhất trong những năm gần đây.

Từ vị thế "con cưng", Evergrande dần trở thành "kẻ bị ruồng bỏ" trên thị trường tài chính.

Cổ phiếu của Evergrande đã bị tạm ngưng giao dịch kể từ ngày 29/1/2024 do công ty nhận được lệnh thanh lý sau khi vỡ nợ và không thể hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc.

Ngày 12/8, Evergrande cũng được thông báo bị hủy niêm yết khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán Hong Kong vì không thể khôi phục giao dịch trong thời hạn 18 tháng.

Ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập Evergrande (Ảnh: Forbes).

Evergrande đang đối mặt hàng trăm vụ kiện liên quan đến các dự án tại Trung Quốc, hàng chục tài sản bị phong tỏa và không ít dự án đã bị chính quyền địa phương hoặc nhà đầu tư tiếp quản. Với cấu trúc kinh doanh chằng chịt hàng nghìn công ty con, việc thu hồi tài sản cho các chủ nợ càng trở nên gian nan.

Hiện tại, những gì còn sót lại chỉ là "xác sống" của một tập đoàn từng hùng mạnh với 1.300 dự án dang dở trải khắp hơn 280 thành phố, cùng hàng trăm nghìn người mua nhà vẫn mòn mỏi chờ đợi căn hộ. Hàng dài chủ nợ, từ các nhà thầu trong nước cho đến giới đầu tư tại London (Anh) và New York (Mỹ), vẫn chưa được thanh toán.

Việc hủy niêm yết sẽ khép lại một chương trong cuộc khủng hoảng bất động sản chưa từng có của Trung Quốc, vốn bắt đầu từ năm 2021.

Ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập Evergrande, bị bắt tháng 9/2023 vì nghi phạm tội. Năm 2024, công ty con Hengda bị phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ vì làm sai lệch báo cáo tài chính. Ông Hứa Gia Ấn bị phạt 47 triệu nhân dân tệ, cấm vĩnh viễn tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc. Cơ quan quản lý cũng xử phạt hãng kiểm toán PwC vì liên quan vụ việc này.

Từng là biểu tượng của cơn sốt nhà ở tại Trung Quốc, cú sụp đổ của Evergrande phản ánh sự mong manh của thị trường bất động sản nước này khi niềm tin người mua suy giảm, nguồn cung dư thừa, và gánh nặng nợ nần khiến các nỗ lực phục hồi gần như bế tắc.

Tuy nhiên, Evergrande có thể không phải là công ty cuối cùng sụp đổ, khi toàn ngành vẫn đang đối mặt với tình trạng thanh khoản bị siết chặt và nhu cầu sụt giảm.