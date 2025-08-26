Đang sở hữu bất động sản có được đăng ký mua nhà ở xã hội?

Đã từng sở hữu bất động sản có được mua nhà ở xã hội?

Hiện nay, trên các hội nhóm về bất động sản xảy ra tranh cãi về vấn đề từng sở hữu nhà đất sẽ không được đăng ký mua nhà ở xã hội. Điều này khiến nhiều người tỏ ra lo lắng sẽ không được mua nhà ở xã hội.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - nói, việc chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng mua nhà ở xã hội và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy, để đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ không được sở hữu bất kỳ nhà ở nào thuộc quyền sở hữu của mình, đồng thời vợ/chồng cũng không đứng tên bất kỳ bất động sản nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi có dự án.

Trường hợp từng sở hữu nhà nhưng đã chuyển nhượng trước thời điểm nộp hồ sơ, người mua vẫn được coi là không sở hữu bất động sản và đáp ứng được điều kiện về mua nhà ở xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, vị luật sư cũng lấy ví dụ, nếu như đang sở hữu nhà đất tại tỉnh Phú Thọ nhưng không đứng tên bất kỳ bất động sản nào tại TP Hà Nội, người dân vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại TP Hà Nội bình thường, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện.

Theo ông, về thủ tục xác nhận, theo quy định, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có tên trên sổ đỏ sẽ do Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường thuộc tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội thực hiện.

Nhà ở xã hội là tia hy vọng cho người ở thực

Trong bối cảnh giá chung cư tại các đô thị lớn ngày càng tăng, phân khúc nhà ở xã hội được cho là tia hy vọng cho người mua ở thực.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, dù nguồn cung nhà ở xã hội tăng mạnh trong năm nay nhưng vẫn còn đó những lo ngại.

Một dự án nhà ở tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Đơn cử như tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội còn khắt khe, quá trình xét duyệt còn phức tạp và việc xác minh các điều kiện, đặc biệt là thu nhập còn "tắc". Một số trường hợp chuyển nhượng trái phép hoặc mua đi bán lại bởi các đối tượng không thuộc diện ưu tiên, làm giảm cơ hội tiếp cận của người có nhu cầu thực sự.

"Sự phát triển của nhà ở xã hội với giá rẻ sẽ giúp giá bán trung bình của căn hộ chung cư đi xuống. Khi nguồn cung nhà ở xã hội bật tăng, mặt bằng giá căn hộ sẽ giảm xuống mức phù hợp hơn với người dân có nhu cầu ở thực", ông nói.

Cũng theo ông, Luật Nhà ở có hiệu lực sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội. Những điểm mới trong các bộ luật này góp phần tháo gỡ những khó khăn mà thị trường phải đối mặt trong thời gian qua, trong đó có những điểm nghẽn về nhà ở xã hội.

Trong đó, Luật Nhà ở mới quy định những doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ở xã hội sẽ nhận được nhiều ưu đãi với các cơ chế thông thoáng hơn. 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội sẽ thuộc trách nhiệm quy hoạch của từng địa phương, căn cứ vào đó các địa phương sẽ có chính sách phát triển nhà ở, bố trí quỹ đất thực sự phù hợp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 15/7, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội với hơn 633.500 căn đang được triển khai. Trong đó, 146 dự án, quy mô hơn 103.700 căn hoàn thành; 124 dự án (hơn 111.600 căn) đã được khởi công xây dựng; 422 dự án với hơn 418.000 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm nay đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bộ này cho biết tính đến ngày 15/7, cả nước đã hoàn thành 36.962 căn đạt 37% kế hoạch; đang đầu tư xây dựng 111.622 căn, trong đó khả năng hoàn thành trong năm nay là 74.021 đạt khoảng 74% kế hoạch.

Bộ đề nghị các địa phương cần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, các địa phương cần tạo điều kiện để các chủ đầu tư có thể triển khai dự án nhanh chóng, từ việc chọn lựa vị trí đất đai cho đến việc hoàn thiện thủ tục pháp lý.