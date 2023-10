The Privia - dự án căn hộ mới nhất của Tập đoàn Khang Điền

22 năm phát triển thành công nhiều dòng sản phẩm, tạo nên những khu dân cư (KDC) đáng sống: Khu biệt thự & nhà liên kế The Venica, Verosa Park, The Classia; khu căn hộ Safira, Lovera Vista… Tập đoàn Khang Điền (Tập đoàn) tiếp tục đưa những chuẩn mực cao nhất vào quá trình kiến tạo The Privia, mang đến không gian sống chất lượng, hệ tiện ích đa năng, với mức giá chỉ từ 48 triệu/m2.

Vị trí đắc địa, tâm điểm kết nối

Tọa lạc trên đường An Dương Vương, The Privia thuộc KDC hiện hữu sầm uất tại phường An Lạc (quận Bình Tân), kết nối đa chiều với nhiều trục giao thông huyết mạch.

Từ dự án, chỉ 20 phút về trung tâm quận 1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, nhanh chóng di chuyển đến quận 5, quận 10, quận 3 theo đường Kinh Dương Vương, thuận tiện về miền Tây qua Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương.

The Privia sở hữu tính liên kết vùng, tâm điểm 3 quận (Bình Tân, quận 6, quận 8), dễ dàng tiếp cận các tiện ích sẵn có xung quanh, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm - giải trí - y tế - giáo dục.

The Privia liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng, 3-5 phút đến Aeon Mall, Co.opmart, Mega Market Bình Phú, bến xe Miền Tây, công viên Phú Lâm và trường học các cấp; 10-15 phút đến Chợ Lớn, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược…

Chất lượng cao, xứng tầm giá trị

The Privia có diện tích 1,8ha, gồm 3 tháp, 1.043 căn hộ, đa dạng loại hình: 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, khu vực "+1" sẽ được linh hoạt biến hóa công năng, phù hợp với nhu cầu và cá tính riêng của từng gia chủ.

Dự án thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng, giàu tính duy mỹ, thống nhất từ nội thất đến cảnh quan. Những họa tiết (Pattern) cách điệu lấy ý tưởng từ hình ảnh dòng chảy được ứng dụng vào hình khối và bề mặt kiến trúc, vừa tạo sự mềm mại, vừa là điểm nhấn đặc trưng của công trình, trong tổng thể hài hòa, nhất quán, đã mang đến cho The Privia 2 giải thưởng: Best Mid End Condo Development HCMC (Dự án căn hộ Mid End tốt nhất tại TPHCM) và Best Condo Interior Design (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

Thương hiệu Khang Điền cùng các đơn vị tư vấn quốc tế AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hong Kong) là bảo chứng chất lượng cho The Privia.

Tiến độ đảm bảo

The Privia đang thi công tấp nập và đã lên tới tầng 19 (tháp C, cập nhật 22/10). Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, cung đường tại dự án, đều được Khang Điền chăm chút chỉn chu từng chi tiết, sạch sẽ, tinh tươm từng góc nhìn.

Hiện đường N1 (rộng 16m) kết nối trực tiếp với đường An Dương Vương và đường Nguyễn Hới (ngay công viên Lý Chiêu Hoàng 6000 m2) đã hoàn tất, rộng thoáng, khang trang, sẵn sàng chào đón khách tham quan.

The Privia bàn giao vào quý IV/2024.

Riêng tư tại gia, trước nhà sầm uất

Đối với nhiều người, một căn hộ không chỉ là "nhà" mà còn là chốn đi về vừa riêng tư, an toàn, vừa đảm bảo nhịp sống tiện nghi, năng động.

The Privia sở hữu hệ tiện ích nội khu hiện đại, được bố trí tại tầng 4, kết nối liên hoàn giữa 3 tòa tháp: hồ bơi vô cực dài 50m, kết hợp với phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi, hồ bơi trẻ em, phòng đọc sách, các cung đường dạo bộ, BBQ sân vườn… đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giải trí, tái tạo năng lượng.

Mỗi sáng thức dậy giữa không gian rộng mở, ngập tràn không khí mát lành đến từ khu công viên xanh, tận hưởng nguồn năng lượng dồi dào, khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi. Chiều về, thảnh thơi dạo bộ, trải nghiệm mua sắm tại dãy thương mại dịch vụ (shophouse) ngay dưới tòa nhà, ghé qua trung tâm mua sắm Aeon Mall hay các chợ truyền thống lâu đời cách đó chỉ vài bước chân... Đặc biệt, với hệ thống trường học các cấp gần kề, bạn yên tâm về môi trường giáo dục và bồi dưỡng thể chất toàn diện cho con trẻ.

Hồ bơi người lớn nối liền hồ bơi trẻ em và sân chơi nước với tổng diện tích mặt nước khoảng 700m2, tạo nên không gian thư giãn tuyệt vời tại tầng 4.

The Privia thổi bừng sinh khí khu vực, nâng tầm chất lượng sống, đa tiện ích, đa trải nghiệm. Mỗi bước chân là những khám phá mới mẻ mà vẫn không xa rời thói quen thường nhật, tạo nên một chất sống đa tầng, giao hòa giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại.

Chọn The Privia, chọn cuộc đời đáng sống, như những đóa hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời.