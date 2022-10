The Habitat Binh Duong tiếp tục được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2022

Sau khi được hội đồng giám khảo kiểm tra và đánh giá, dự án The Habitat Binh Duong đã được vinh danh giải Dự án căn hộ thân thiện với môi trường nhất (Best eco-friendly condo development) và Dự án căn hộ tốt nhất tại Bình Dương (Best condo development Binh Duong).

Đại diện VSIP-Sembcorp Gateway tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2022. Doanh nghiệp này cũng được Vietnam Property Awards trao giải vào năm 2017, 2020 (Ảnh: VSIP-Sembcorp Gateway).

The Habitat Binh Duong được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway - đơn vị hợp tác giữa VSIP, Tập đoàn Sembcorp Properties (trực thuộc Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản). Hiện giai đoạn ba của dự án được triển khai xây dựng và có khu nhà mẫu để khách hàng tham quan và trải nghiệm.

Trước đó, cũng trong tháng 10, VSIP-Sembcorp Gateway đã được Bộ Xây dựng và tổ chức IFC ghi nhận đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển công trình xanh Việt Nam tại Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam.

Phối cảnh dự án The Habitat Binh Duong (Ảnh: VSIP-Sembcorp Gateway).

Dự án hướng đến xây dựng một cuộc sống xanh, gần gũi với thiên nhiên và đầy đủ tiện ích để nâng cao và duy trì sức khỏe. Theo chủ đầu tư, không gian xanh được đầu tư bài bản với số lượng nhiều cây trưởng thành, xen kẽ với nhiều loại thảo mộc nhiệt đới đầy màu sắc. Điều này vừa giúp đảm bảo nguồn không khí trong lành từ thiên nhiên, vừa tạo cảnh quan tươi đẹp nuôi dưỡng tinh thần sảng khoái mỗi ngày. Đó cũng chính là hai điều kiện cơ bản duy trì một sức khỏe lành mạnh cả về tinh thần và thể chất cho con người.

Cả ba giai đoạn của dự án đều được kết nối với nhau tại một công viên trung tâm nơi tập trung nhiều cây lâu năm được chủ đầu tư bảo tồn ngay từ những ngày đầu lên thiết kế quy hoạch cho dự án. Giai đoạn ba sẽ tiếp tục được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh EDGE, nâng cấp với hệ thống tiện ích hiện đại hơn, hướng tới cảm xúc và sức khỏe, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các gia đình hiện đại và chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.

Bên cạnh quy hoạch và thiết kế thân thiện với môi trường, The Habitat còn sở hữu vị trí chiến lược ngay tại cửa ngõ VSIP 1 chỉ cách Aeon Mall khoàng ba phút đi xe với các tiện ích y tế, giáo dục và giải trí. Dự án giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và các tiện ích hiện đại, mang hơi thở của một ốc đảo xanh giữa TP Thuận An sôi động. Đây sẽ là chốn yên bình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc và học tập mệt mỏi cho cư dân. Ngoài ra, dự án còn mang lại cho khách hàng giá trị đầu tư với tiềm năng cho thuê và gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

Đại diện đơn vị phát triển tại sự kiện (Ảnh: VSIP-Sembcorp Gateway).

Vietnam Property Awards 2022 nằm trong hệ thống giải thưởng bất động sản châu Á (PropertyGuru Asia Property Awards) do Tập đoàn PropertyGuru tổ chức nhằm tôn vinh các đơn vị phát triển bất động sản tốt nhất tại các quốc gia châu Á đã tổ chức tại Việt Nam được 8 năm. Vietnam Property Awards là một trong những giải thưởng lớn và uy tín, bởi sự công bằng, minh bạch, ban giám khảo là những chuyên gia đầu ngành với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt.

Thông tin dự án:

- Địa chỉ: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Website: https://thehabitatbinhduong.vn/