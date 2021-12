The Aston Luxury Residence tạo dựng cộng đồng văn minh bên vịnh Nha Trang

Dân trí Trở thành chủ nhân căn hộ hạng sang The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang, cư dân có thể sở hữu không gian sống xứng tầm, kết nối với những người hàng xóm thành đạt, văn minh…

Xu hướng an cư gắn kết cộng đồng văn minh

Với nguồn tài chính dư giả, giới khách hàng thượng lưu thường đưa ra những yêu cầu cao trong việc chọn nơi an cư. Theo đó, giá trị của một dự án bất động sản được tạo thành bởi nhiều yếu tố, bên cạnh lợi ích hữu hình như vị trí, thiết kế, tiện ích… là lợi ích vô hình và mang tính bền vững hơn - cộng đồng những người thành đạt cùng đẳng cấp.

Phối cảnh phố đi bộ trên không tại The Aston Luxury Residence.

Khi tiêu chuẩn sống ngày càng được nâng cao, nếu như môi trường sống xanh trong lành mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu thì cộng đồng văn minh là yếu tố làm nên niềm kiêu hãnh, tự hào về nơi con người sinh sống, thể hiện mong muốn tạo ra tương lai tốt đẹp cho bản thân và các thế hệ con trẻ.

Ở các quốc gia phát triển trên thế giới đã hình thành nên những cộng đồng cư dân tinh hoa, là chốn đi về của những con người thành đạt, có nét tương đồng về địa vị, mức thu nhập, gu thẩm mỹ và trình độ văn hóa. Điển hình như khu nhà giàu The Peak bên vịnh biển Victoria, Vịnh Thâm Thủy của Hương Cảng (Hong Kong - Trung Quốc); Gangnam ở phía Nam sông Hàn (Seoul); Brentwood Country Estates (vùng Santa Monica Mountains)…

Hiện nay, lựa chọn láng giềng có phong cách sống tương đồng trở thành định hướng phát triển của các dự án bất động sản trên toàn thế giới. Đón đầu xu hướng, nhiều nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa ở các thành phố lớn trên cả nước.

The Aston Luxury Residence kiến tạo những giá trị mới cho cuộc sống

Kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại - điểm đến của giới khách hàng thượng lưu chính là giá trị được nhà phát triển Tập đoàn Danh Khôi sớm định hình tại dự án căn hộ hạng sang The Aston Luxury Residence.

The Aston Luxury Residence được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới bên vịnh Nha Trang.

Tọa lạc trên cung đường Trần Phú, nằm bên vịnh Nha Trang tuyệt mỹ và kề cận phố đêm du lịch trong tương lai, dự án gồm 3 block Sol - Sea - Sand cao từ 24-27 tầng với 1.341 căn hộ đa dạng diện tích.

Ngôn ngữ thiết kế của tổng thể dự án, phong cách thiết kế căn hộ hiện đại, hệ sinh thái 30+ tiện ích nội khu, hệ thống an ninh… đều được chú trọng nhằm mang đến cho cư dân cơ hội tận hưởng những giá trị sống mới, tăng tính kết nối giữa những con người tương đồng về phong cách sống để tạo nên một cộng đồng bền vững.

Anh Trần Hữu Đức - một doanh nhân thành đạt đang quan tâm căn hộ The Aston Luxury Residence chia sẻ: "Sau hành trình dài chinh phục những đỉnh cao của cuộc sống, vợ chồng tôi luôn khao khát trở về với mái ấm an yên, nơi lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình. Và The Aston Luxury Residence sẽ là nơi trao cho tôi những điều này. Tại đây, tôi sẽ được mở rộng cơ hội hợp tác công việc, trao đổi phương pháp nuôi dạy con hiệu quả với hàng xóm là những người thành đạt, có cùng nền tảng tri thức".

Sảnh đón sang trọng - nơi kết nối những người hàng xóm thành đạt

Tại dự án, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết để nên một môi trường sống đủ khép kín với những giờ phút riêng tư nhưng cũng có nhiều không gian tiện ích để mọi cư dân giao lưu về văn hóa, lối sống. Trong đó điểm nhấn là những không gian mảng xanh như vườn hương, vườn sương, thác mặt trời, 3 hồ bơi chân mây… mang lại không khí trong lành, thoáng đãng cho toàn không. Nơi đây còn có không gian giao lưu, tổ chức sự kiện và chương trình giàu tính nhân văn như phòng sinh hoạt cộng đồng, sảnh đón tiếp, phố đi bộ trên không 1.800 m2, trung tâm thương mại 12.000 m2, nhà hàng, khu BBQ.

Với khu vui chơi đa màu sắc và hệ thống an ninh đảm bảo, các cư dân nhí sẽ được thỏa sức nô đùa, khám phá và quen thêm nhiều bạn bè - yếu tố góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.

Cơ hội gia nhập cộng đồng cư dân tinh hoa bên vịnh Nha Trang đang trở nên dễ dàng hơn chủ đầu tư The Aston Luxury Residence sắp giới thiệu những căn hộ đẹp nhất của block Sol với hàng loạt chính sách ưu đãi. Nổi bật là chính sách thanh toán chỉ 7% trong đợt đầu tiên và 25% đến khi nhận nhà, tặng gói bảo hiểm "An tâm đầu tư - bảo vệ lợi nhuận" lên đến 350 triệu đồng và chính sách hỗ trợ khai thác cho thuê.

