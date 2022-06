The Arena đã sẵn sàng cho nhà đầu tư khai thác

Liên quan đến vấn đề pháp lý của dự án The Arena, cũng như đánh giá chung về thị trường bất động sản và tiềm năng khai thác kinh doanh tại dự án, ông Trần Đức Hiền - đại diện An Bình Invest, đơn vị phát triển kinh doanh dự án The Arena đã có những chia sẻ đến vấn đề này.

Ông Trần Đức Hiền - đại diện An Bình Invest, đơn vị phát triển kinh doanh dự án The Arena.

Là đại diện đơn vị phát triển kinh doanh dự án The Arena, ông cho biết các thủ tục pháp lý của dự án ở thời điểm hiện tại đã được triển khai như thế nào?

- Hiện nay, hệ thống pháp lý trong bất động sản ngày càng được siết chặt, nhằm đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả. Các dự án có đầy đủ pháp lý được khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi tâm lý "ăn chắc, mặc bền". Hiểu được tầm quan trọng của pháp lý, tại The Arena (Cam Ranh, Khánh Hòa), chúng tôi đã phối hợp cùng chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo yếu tố minh bạch, giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi sở hữu và khai thác kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã có đầy đủ giấy tờ quan trọng như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng. Dự án cũng nhận được kết quả thẩm định thiết kế cơ sở do Cục quản lý xây dựng cấp và Thông báo chấp thuận độ cao tĩnh không để xây dựng công trình của Cục tác chiến, đảm bảo tuân thủ đúng quy định cho phép.

Hiện The Arena đã đi vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị vận hành, các thủ tục liên quan đến việc nghiệm thu công trình để đưa vào hoạt động thì như thế nào?

- The Arena cũng được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình, cơ quan quản lý thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao tính an toàn, an ninh cho khu nghỉ dưỡng. Gần đây nhất, chúng tôi cũng nhận được thông báo của Sở Du lịch Khánh Hòa về việc dự án cũng đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ để phục vụ khách du lịch, sẵn sàng vận hành và đón du khách đến trải nghiệm dịch vụ vào tháng 8.

Vậy còn thủ tục liên quan đến các nghĩa vụ thuế?

- Liên quan đến các nghĩa vụ về thuế đất, hiện chúng tôi đang chờ quyết định của cơ quan quản lý về tiền sử dụng đất cũng như số thuế cần nộp. Tuy nhiên, trước đó, chủ đầu tư đã ứng trước tiền thuê đất để nộp cho cơ quan quản lý. Khi cơ quan quản lý ra quyết định nộp tiền sử dụng đất, chúng tôi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Việc tuân thủ nghiêm chỉnh nghĩa vụ thuế với Nhà nước cũng là minh chứng cho uy tín của dự án, khách hàng khi lựa chọn The Arena sẽ được đảm bảo về quyền sở hữu cũng như thuận lợi khai thác các hoạt động thương mại.

The Arena đã chuẩn bị pháp lý trước khi giới thiệu đến nhà đầu tư, yếu tố nào giúp dự án có sự trang bị này?

- Diện mạo mới của The Arena ở thời điểm hiện tại một phần không nhỏ phải kể đến yếu tố "nhân hòa", đặc biệt là vai trò của nhóm điều hành mới tham gia phát triển The Arena. Đội ngũ điều hành mới không chỉ tâm huyết với dự án mà còn có sự am hiểu về thị trường, về bất động sản. Ngay cả trong hai năm dịch bệnh, khi mà nhiều dự án trên thị trường phải dừng triển khai, ban điều hành dự án vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao, hoàn thiện cảnh quan, khuôn viên, phát triển thêm các tiện ích nhằm sớm đưa dự án đi vào khai thác kinh doanh.

Các tòa tháp tại The Arena đều có hướng nhìn trực diện Bãi Dài. Các căn hộ sẵn sàng bàn giao cho khách hàng và chuẩn bị vận hành vào tháng 8/2022.

Diện mạo mới của dự án ở thời điểm này?

- Hiện các hạng mục tại The Arena như bể bơi trực diện biển, sông lười, đường dạo quảng trường, đường dạo bên bãi biển, sảnh đón tiếp, quảng trường biển, đặc biệt quảng trường nằm giữa dự án chuyên tổ chức sự kiện mang tầm cỡ quốc tế có sức chứa lên tới 15.000 người… đều đã hiện hữu, sẵn sàng đón khách du lịch đến trải nghiệm.

Cùng với đó, chuỗi sự kiện sôi động tại Bãi Dài như Trại hè âm nhạc, Đêm hòa nhạc The Opening, Coral Beach Club với hàng loạt sự kiện hấp dẫn như thả diều nghệ thuật, bữa tiệc nghệ thuật Sống Plus… cũng được tổ chức thường xuyên, mang đến cho du khách những giây phút tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng, giải trí bất tận.

Sở hữu "bộ sưu tập" căn hộ homeliday 5.0 tiện nghi, cùng nhiều dịch vụ lý tưởng, The Arena đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng "một điểm đến, sáu kỳ nghỉ", tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc màu ở thành phố biển.

Du khách đang trải nghiệm sông lười dài ở Khánh Hòa tại dự án The Arena.

Với những chuyển mình tích cực tại dự án, ông đánh giá như thế nào về cơ hội cho nhà đầu tư khi lựa chọn The Arena ở thời điểm hiện tại?

- Thị trường bất động sản Cam Ranh nói riêng và Khánh Hòa nói chung đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Du lịch sôi động trở lại, hạ tầng liên tục được nâng cấp, mở rộng, trong khi đó nguồn cung các sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng đi vào vận hành trong năm 2022 khan hiếm. Chính vì thế, những dự án đã bàn giao như The Arena sẽ đón đầu lượng khách du lịch đến với thành phố biển theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Họ rời sân bay, điểm dừng chân đầu tiên của họ sẽ là The Arena. Và dự án cũng có thể đưa vào khai thác ngay để nhà đầu tư thu lợi nhuận khả quan, đặc biệt trong bối cảnh chỉ trong 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch đến địa phương.

