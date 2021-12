Cơ hội đầu tư tại dự án Thanh Hà New City

Dân trí Tọa lạc giữa trung tâm huyện Thanh Hà, Thanh Hà New City được kiến tạo để trở thành dự án an cư phù hợp, kênh đầu tư hiệu quả dành cho khách hàng tại thị trường Hải Dương.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021, thị trường ghi nhận sự sôi động của phân khúc đất nền. Trong đó, bất động sản vùng ven, gồm ven đô và các khu vực vệ tinh giáp ranh Hà Nội, thu hút đầu tư.

Quy hoạch đồng bộ, tiện ích đa dạng

Được quy hoạch trên diện tích 9,3 ha bởi Hoàng Long Habico, Thanh Hà New City là dự án khu đô thị kỳ vọng mang đến cuộc sống chất lượng dành cho người dân. Nằm trên trục giao thông DT390 chạy qua thị trấn, từ Thanh Hà New City kết nối xuyên suốt với tuyến QL5, QL37, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… di chuyển đến các khu vực lân cận như thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh cũng như các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh….

Tọa lạc tại vị trí nổi bật giữa trung tâm thị trấn, Thanh Hà New City liền kề các cơ quan hành chính - chính trị quan trọng như: UBND huyện, Chi cục Thuế, tòa án Nhân dân…. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối các tiện ích sẵn có xung quanh như: Ngân hàng BIDV, cửa hàng Điện Máy Xanh, Trường Tiểu học Thanh Hà, Trường THPT Thanh Hà, Chợ Hương, Chợ Nứa, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà… đáp ứng nhu cầu an cư.

Thanh Hà New City sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng.

Bên cạnh những lợi thế hiện hữu, Thanh Hà New City còn được đầu tư cho tiện ích nội khu nhằm tạo ra nhịp sống hiện đại cho Thanh Hà. Đại diện chủ đầu tư cho biết, một khu đô thị khép kín với an ninh tuyệt đối và đầy đủ tiện ích sẽ không còn là điều quá xa vời.

Theo đại diện chủ đầu tư, để nâng tầm giá trị tổ ấm dành cho người dân, Thanh Hà New City chú trọng đến các khoảng cây xanh - mặt nước đan xen. Dự án sở hữu hệ thống kênh điều hòa bao quanh cùng hồ cảnh quan, trung tâm đa chức năng, chuỗi công viên nội khu… mang tới cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng bầu không khí trong lành cho cuộc sống khỏe mạnh.

Còn gì tuyệt vời hơn khi người già có thể thoải mái dạo bộ tại bất cứ nơi nào trong khu đô thị bởi mỗi tuyến đường đều được trồng rất nhiều cây xanh với vỉa hè rộng rãi và ghế nghỉ được bố trí đều khắp. Cư dân dễ dàng tập luyện thể thao hay tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời tại các khuôn viên công cộng quanh nhà… Bên cạnh đó, Thanh Hà New City còn dành một diện tích đất lớn để xây dựng trường mầm non chất lượng cao. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những cư dân nhí, mang lại sự an tâm cho các gia chủ.

Để hoàn thiện tâm huyết mang đến "chốn mong về" trọn vẹn dành cho mỗi người dân, chủ đầu tư Thanh Hà New City còn phát triển khu trung tâm thương mại cùng các tuyến phố kinh doanh ngay trong nội khu dự án. Với vị trí tâm điểm thị trấn Thanh Hà, đây sẽ là chốn giao thương sầm uất trong tương lai, nơi quy tụ những thương hiệu nổi tiếng, khu vui chơi trong nhà, các cửa tiệm ăn uống, coffee shop trẻ trung… đáp ứng những trải nghiệm dịch vụ từ bình dân tới cao cấp của cư dân cũng như người dân khu vực.

Dự án kỳ vọng hấp dẫn nhà đầu tư

Không chỉ kiến tạo một cuộc sống hiện đại Thanh Hà với muôn vàn tiện ích ngay ngưỡng cửa, Thanh Hà New City còn hứa hẹn là lựa chọn đầu tư tích lũy dành cho khách hàng. Bên cạnh tiềm năng tăng trưởng từ quy hoạch phát triển của Hải Dương, hấp lực của Thanh Hà New City còn đến từ sản phẩm đầu tư hiện hữu. Dự kiến, dự án sẽ cung ứng ra thị trường 331 sản phẩm đất nền với số lượng hạn chế, phù hợp với nhu cầu tích lũy tài sản liền thổ của người dân địa phương.

Tuyến phố thương mại trung tâm tại khu đô thị Thanh Hà New City.

Trong đó, đất nền liền kề là sản phẩm chủ đạo với 279 lô, có diện tích từ 72-157 m2. Các dãy nhà tại trục phố chính được định hướng trở thành tuyến thương mại trung tâm dành cho cư dân nội khu và người dân địa phương, nơi tập trung các hoạt động giao thương, dịch vụ mua sắm - vui chơi - giải trí hàng ngày nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, Thanh Hà New City cũng sở hữu 52 lô nhà vườn có diện tích từ 172-240 m2, phù hợp cho gia đình đa thế hệ với không gian sống rộng rãi và thoáng đãng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, bên cạnh lợi thế về diện tích, các lô biệt thự Thanh Hà New City đều có vị trí đắc địa bên kênh điều hòa với tầm nhìn rộng mở. Tại đây, cuộc sống sẽ là trải nghiệm yên bình bên gia đình sau những ngày làm việc mệt mỏi, tận hưởng không gian thư giãn với những khoảng xanh của mặt nước và cỏ cây.

Theo anh Minh Sang, môi giới địa phương cho biết, sức hút của Thanh Hà New City đến từ dự án đất nền không bắt buộc xây thô, có vị trí thuận lợi cùng hạ tầng được triển khai đồng bộ. Vì vậy, mặc dù chưa chính thức ra mắt song dự án đã dành được nhiều sự quan tâm của khách địa phương cũng như nhà đầu tư đến từ Hà Nội và các thành phố lận cận.

"Với sự đầu tư và tầm nhìn phát triển đô thị trong tương lai, giá trị của Thanh Hà New City không chỉ nằm ở giá trị đất, mà còn ở hệ sinh thái - tiện ích mà dự án tạo ra. Đây chính là sự khác biệt khiến Thanh Hà New City trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm tại thị trường Hải Dương", đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Tham khảo thông tin tại website: http://www.thanhhanewcity.com/

Trường Thịnh