Thanh toán 10% vào ở ngay nhà phố The Standard đã có sổ

Chính sách thanh toán hiếm có

Theo An Gia, từ tháng 10/2023, người mua nhà phố The Standard (TP Tân Uyên, Bình Dương) thanh toán 10% là có thể dọn vào ở ngay, không cần thêm chi phí nào. Phần còn lại sẽ được chia nhỏ và thanh toán sau.

12 tháng tiếp theo, người mua trả thêm 20%, sau đó dừng lại đến 24 tháng tính từ ngày ký hợp đồng mua bán mới trả tiếp 65%. Với chính sách ưu đãi khác biệt này, chủ đầu tư An Gia kỳ vọng đưa thêm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực tại TP Tân Uyên.

Khu biệt lập The Standard được quy hoạch đồng bộ, khép kín.

"Với các dự án đã bàn giao, dù căn hộ hay nhà phố, khách hàng thường phải thanh toán khoảng 95% giá trị sản phẩm để nhận nhà. Do đó, chính sách thanh toán 10% nhận nhà ở ngay là một trong những ưu đãi hiếm có trên thị trường, nhất là khi dự án The Standard đã đưa vào sử dụng và bàn giao sổ hồng cho cư dân. Đây là mức thanh toán thấp nhất từ trước đến nay trên thị trường bất động sản TPHCM và khu vực phía Nam", đại diện An Gia cho biết.

Anh Tuấn Kiệt (43 tuổi, sống tại Bình Dương) đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ từ chủ đầu tư. Với một căn nhà phố The Standard 1 trệt 2 lầu, diện tích sàn khoảng 230 m2, anh chỉ cần chuẩn bị khoảng 490 triệu đồng là có thể nhận nhà ở ngay mà không cần chờ đợi.

"Vợ chồng tôi có thể dễ dàng mua nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh mà không cần đợi đủ tiền, cũng không cần vay ngân hàng mà có thêm 24 tháng để cân đối, chuẩn bị dòng tiền. Chưa kể, dự án đã có sổ hồng, được xây dựng hoàn thiện cũng giúp loại bỏ những rủi ro về tiến độ, pháp lý nên càng yên tâm hơn", anh Kiệt nói.

Các khách hàng thân thiết còn được chiết khấu 1-3%, miễn phí quản lý trong 2 năm và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Đảm bảo lợi nhuận tức thì

Ngoài chính sách thanh toán 10% nhận nhà ở ngay, An Gia còn cam kết thuê lại một số sản phẩm nhà phố và shophouse từ khách hàng với mức giá từ 25 - 40 triệu/tháng, kéo dài đến 18 tháng. Đây được xem là "fast cash home" - khoản lợi nhuận tức thì cho nhà đầu tư đã mua sản phẩm tại dự án.

Nhà phố The Standard sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại.

Chính sách này đảm bảo an toàn cho người mua và giúp các nhà đầu tư cá nhân sở hữu sản phẩm có khả năng sinh lời ngay và gia tăng lợi nhuận trên số tiền chi trả ban đầu. Khách hàng cũng được đảm bảo về lợi nhuận cho thuê lại từ 450-720 triệu đồng trong 18 tháng.

"Hiện, định giá thuê cho các sản phẩm nhà phố tại The Standard đang ngang ngửa mặt bằng các quận trung tâm TPHCM và dẫn đầu thị trường Bình Dương. Đây cũng là loại hình bất động sản có tính tích lũy, đảm bảo tăng trưởng về giá và mang lại lợi nhuận đều đặn từ việc cho các chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại khu vực thuê", đại diện An Gia nhận định.

Trong những năm qua, nhà liền thổ đã thiết lập mặt bằng giá mới, từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng một căn, tốc độ tăng giá 20-25%/năm. Lợi suất cho thuê nhà phố trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng hồi phục rõ rệt sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong khi đó, những nhà máy của Lego, Pandora tại khu công nghiệp VSIP III tại Bình Dương đang thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài, kéo theo nhu cầu về căn hộ, nhà phố chất lượng cao, tiện ích đầy đủ.

Nhà phố biệt lập đã có sổ được quan tâm

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TPHCM cho biết, nhà phố biệt lập (compound) là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và liên tục tăng mạnh trong các năm qua. Xét ở xu hướng mua để ở, nhà phố compound cũng là loại hình được giới nhà giàu, người có thu nhập cao ưa chuộng, nhất là các dự án có pháp lý minh bạch, đã hoàn thiện và có chính sách thanh toán linh hoạt.

The Standard chú trọng các hoạt động chăm sóc cư dân.

Tuy vậy, các dự án compound luôn khan hiếm, trong khi số người giàu đã tăng thêm 70% trong 5 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh thời gian tới.

Điều này lý giải vì sao, sau hơn 1 năm bàn giao, các sản phẩm tại khu biệt lập The Standard luôn có lượng lớn khách hàng quan tâm, chỉ chờ đợi chính sách phù hợp để "xuống tiền". Hiện dự án đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) và đang hình thành nên cộng đồng đa quốc gia với các cư dân đến từ Nhật Bản, Đan Mạch và giới nhà giàu Bình Dương.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên), khu biệt lập The Standard có quy mô 6,9 ha, được quy hoạch khép kín, an ninh 24/7 cùng hệ thống tiện ích - dịch vụ phong cách nghỉ dưỡng như công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực cà phê, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, quầy bar...

