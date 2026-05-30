Tây Ninh khởi công khu tái định cư dự án đường kết nối TPHCM - Đồng Tháp

Ngày 30/5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công khu tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường ĐT827E (giai đoạn 1).

Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất (chủ đầu tư), khu tái định cư được xây dựng trên địa bàn xã Cần Đước với diện tích khoảng 7,22ha.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: V.Q.).

Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống giao thông, cấp điện, cấp - thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 900 người dân chịu ảnh hưởng từ dự án.

Đồng thời, để phục vụ tối đa cho dự án đường ĐT827E, địa phương kiến thiết đầu tư thêm 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Tân Trụ và Tầm Vu với tổng diện tích gần 23ha. Các khu tái định cư này không chỉ giải quyết nhu cầu nơi ở cho các hộ dân bị giải tỏa, mà còn tạo ra quỹ đất quan trọng để địa phương chủ động triển khai các công trình, dự án trọng điểm thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ vai trò then chốt, góp phần tạo sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm.

Xe cơ giới tham gia khởi công dự án khu tái định cư (Ảnh: V.Q.).

Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học. Quá trình triển khai phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đường ĐT827E là tuyến giao thông chiến lược kết nối TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Theo quy hoạch, toàn tuyến có chiều dài khoảng 35,6km.