Bắc Ninh gỡ vướng mặt bằng sân bay Gia Bình, thêm 165ha tái định cư

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thống nhất chủ trương bổ sung thêm hai khu tái định cư nhằm phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan.

Theo đó, một khu tái định cư dự kiến được bố trí tại xã Đại Lai với quy mô khoảng 43,5 ha. Khu còn lại có diện tích khoảng 122 ha, nằm trên địa bàn hai xã Trung Chính và Lương Tài.

Tỉnh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị Bắc Ninh số 2 chủ trì lập quy hoạch chi tiết cho các khu tái định cư này theo quy định. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn triển khai, đảm bảo tiến độ cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: CĐT).

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 2/5 đã có 258 hộ gia đình có đất ở bị thu hồi đăng ký bàn giao mặt bằng sớm. Nhà đầu tư đã tổ chức chi thưởng cho các hộ thực hiện đăng ký, tháo dỡ công trình và bàn giao đúng tiến độ.

Tại hội nghị rà soát tiến độ dự án sân bay Gia Bình và các dự án liên quan, nhiều ý kiến cho biết việc triển khai hạ tầng tại các khu tái định cư còn chậm, dẫn đến người dân chưa đồng thuận với phương án tạm cư hoặc vẫn còn ý kiến khác nhau về dự thảo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần, phần lớn hộ dân vẫn chưa chấp thuận phương án bồi thường. Nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch giá giữa nơi ở cũ và nơi ở mới, đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình còn thấp so với chi phí thực tế; đồng thời người dân đề nghị được bồi thường đất ở đối với toàn bộ diện tích hình chữ “T” ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp giai đoạn 2001-2002.

Một số ý kiến cũng cho rằng công tác phối hợp giữa các bên có thời điểm chưa chặt chẽ; một số nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, khiến người dân chưa thực sự yên tâm và tin tưởng.

Từ thực tế này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là dự án có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, mang lại lợi ích lớn cho người dân. Do đó, các sở, ngành và nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan, chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn.

Các nhiệm vụ cần được phân công cụ thể đến từng cơ quan, xác định rõ trách nhiệm cá nhân và tổ chức kiểm điểm tiến độ hằng tuần.

Đối với cấp xã, cần sớm thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn lực chi trả; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để người dân nắm rõ nơi ở mới. Việc cấp phép các mỏ đất phục vụ dự án cũng cần được thúc đẩy nhằm đảm bảo nguồn vật liệu.