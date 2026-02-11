Tây Ninh có khu đô thị lớn, vốn đầu tư gần 12.100 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Dự án có diện tích hơn 187ha, đáp ứng nhu cầu ở của khoảng 31.300 cư dân. Vốn đầu tư chính thức là 12.088 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% (khoảng 1.813 tỷ đồng). Phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy, trụ sở chính tại tòa nhà Long Biên - sân golf Long Biên, phường Long Biên, TP Hà Nội.

Sơ đồ thửa đất được chấp thuận chủ trương đầu tư (Ảnh: SCT).

Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội...

Các dòng sản phẩm chính là bất động sản chuyển nhượng (đất nền) và bán nhà ở (xây thô, hoàn thiện mặt tiền); bán và cho thuê nhà ở xã hội; bán, cho thuê, kinh doanh sàn thương mại dịch vụ trong phạm vi khu đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong đó, dự án được bố trí hơn 1.700 căn nhà ở xã hội.

Dự án được triển khai thực hiện chính trong 7 năm, từ quý IV/2025 đến quý IV/2032 kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Trong đó, thời gian lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự kiến từ quý IV/2025 đến quý III/2026. Tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Tiến độ thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thành đầu tư xây dựng dự án dự kiến 58 tháng kể từ ngày hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, tiến độ bàn giao đất công trình công cộng mà nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước dự kiến từ quý I/2030 đến quý IV/2032. Đối với diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án thì ưu tiên đầu tư trong năm 2027.