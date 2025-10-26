Hàng trăm căn nhà xã hội tại Bắc Ninh có giá gần 19 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán và cho thuê khu nhà xã hội số 02 tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang). Dự án có tên thương mại là EcoHome Sông Thương, được khởi công từ tháng 4 với quy mô vốn 1.145 tỷ đồng, cung ứng 1.032 căn hộ (827 căn để bán và 205 cho thuê). Diện tích các căn nhà ở xã hội từ 32m2 đến 63m2.

Với giá bán hơn 18,9 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì), người mua cần trả từ 604 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây. Giá cho thuê hơn 125.000 đồng/m2, tương đương một căn 4-7,9 triệu đồng/tháng.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, hơn 800 căn tại dự án đã đủ điều kiện mở bán. Dự án dự kiến bàn giao vào quý II năm sau.

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Như vậy, dự án này là dự án có đơn giá bán cao nhất tại Bắc Ninh tính đến thời điểm hiện tại. Bởi nhiều dự án mở bán trước đó giá dao động 15-18 triệu đồng/m2. Đơn cử, hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá 18,8 triệu đồng/m2. Hay hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh của liên danh Evergreen Bắc Giang đang mở bán 16,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 470 triệu/căn.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tỉnh Bắc Ninh là địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hoàn thành hơn 12.600 căn hộ, đạt gần 80% chỉ tiêu được giao trong năm (khoảng 15.920 căn). Tỉnh còn 3 dự án đang triển khai với số căn đăng ký hoàn thành hơn 3.600 căn trong cuối năm nay.

Về chỉ tiêu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký phát triển 20.000 căn nhà ở xã hội, tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu của Chính phủ giao.