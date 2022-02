Tân Thời Đại phân phối phân khu The Sky - dự án Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc

Tân Thời Đại có hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản và am hiểu các dòng sản phẩm cao cấp. Tạo dựng nên tên tuổi cùng dòng sản phẩm hàng đầu như Sun Grand City Thụy Khuê Residence, Sun Plaza Cầu Mây, Sun Onsen Village,... Tân Thời Đại tiếp tục khẳng định vị thế với bảng thành tích tại Phú Quốc khi trở thành top 3 đại lý xuất sắc với dòng sản phẩm Wellness Secondhomes - Sun Tropical Village xuất hiện tại Phú Quốc trong năm 2021. Đơn vị này cũng là Top 3 đại lý xuất sắc nhất năm 2021.

Tiếp bước thành công từ việc hợp tác phân phối, tháng 2/2022, trong buổi lễ Kick-off ra quân phân khu The Sky - Sun Grand City Hillside Residence, Tân Thời Đại được SunGroup trao chứng nhận bán hàng, trở thành đại lý phân phối chính thức của sản phẩm căn hộ sát biển tại Nam Đảo Ngọc. Đây là dấu mốc cho sự hợp tác bền vững của chủ đầu tư Sun Group và đại lý, đồng thời là cơ hội để Tân Thời Đại mang đến cho khách hàng sản phẩm bất động sản giá trị đầu năm 2022 - The Sky - Sky Life, Sky View.



Chứng nhận Tân Thời Đại là đơn vị phân phối chính thức phân khu The Sky - dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Phân khu The Sky - Mảnh ghép cuối cùng của thị trấn Địa Trung Hải

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Địa Trung Hải, nằm trong hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group tại Phú Quốc, phân khu The Sky là mảnh ghép căn hộ cao cấp cuối cùng của dự án Sun Grand City Hillside Residence. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây cũng là cơ hội cuối để các nhà đầu tư sở hữu căn hộ sát biển có giá trị gia tăng bền vững cùng quyền sở hữu lâu dài tại Phú Quốc.

Vị trí kim cương - kết nối đa điểm.

Nằm ngay cửa ngõ "ngã 3 du lịch" của thị trấn Địa trung hải, The Sky sở hữu "vị trí kim cương, kết nối đa điểm". Nơi đây đã đón gần 5 triệu khách/năm; ngoài ra phân khu còn dễ dàng kết nối đến những công trình biểu tượng như: Quảng trường Con Sò, tháp bút đá Obelisk, cột đá cổ Pompeii, ga cáp treo đi Hòn Thơm - mang đến giá trị về thương mại và kinh doanh lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn dành riêng cho đối tượng khách tiềm năng đến để vui chơi trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng, công tác…

Ôm trọn tầm view xuống các công trình biểu tượng.

Xuyên suốt trong mọi không gian tại The Sky, từ sảnh lễ tân đến các khu vực tiện ích như gym, Kid room, phòng sinh hoạt cộng đồng… và đặc biệt là nội thất căn hộ đều được thiết kế dựa trên ngôn ngữ kiến trúc mang âm hưởng những kiến trúc sư, họa sĩ… của phong trào nghệ thuật Mid Century Modern. Chất cổ điển và hiện đại cùng tồn tại, tạo nên một phong vị riêng biệt, độc hữu cho dự án.

Mang nét kiến trúc nghệ thuật Mid Century Modern.

Ngoài ra, phân khu The Sky - Sun Grand City Hillside Residence nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển tại Nam Đảo Phú Quốc. Do vậy, các chủ nhân mới của căn hộ "Sky Life, Sky View" còn được hưởng lợi trọn vẹn từ các khu nghỉ dưỡng quy mô đẳng cấp như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort… đến các khu vui chơi giải trí sôi động của Sun World Hòn Thơm Nature Park, trải nghiệm cáp treo 3 dây vượt biển "Hòn Thơm" dài nhất thế giới, ngắm biển hoàng hôn trên cây cầu biểu tượng - cầu Hôn, xem show trình diễn âm thanh ánh sáng quốc tế Vortex.

The Sky sở hữu tọa độ kim cương.

Lựa chọn The Sky tại Nam Phú Quốc, khách hàng không chỉ được tận hưởng từng phút giây nghỉ dưỡng tại thành phố biển đảo đáng sống vang danh trên bản đồ thế giới, mà còn là cánh cửa bước vào hành trình lễ hội rộn rã niềm vui, tiện ích đủ đầy.

Chủ đầu tư cho biết, phân khu The Sky có chính sách "Thanh toán nhẹ nhàng, dễ dàng sở hữu". Chỉ cần thanh toán trước 10%, khách hàng đã sở hữu ngay cho mình căn hộ trực diện biển Phú Quốc với tầm view 360 độ, thời điểm nhận bàn giao mới cần thanh toán tiếp, giúp khách hàng sở hữu sản phẩm mong muốn mà không cần lo lắng quá nhiều về dòng tiền thời điểm hiện tại.

Chính sách "Thanh toán nhẹ nhàng, dễ dàng sở hữu".



