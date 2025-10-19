5 loại cây cảnh trong nhà cho người bận rộn hoặc hay quên

Trong thế giới của người mê cây, luôn có 2 kiểu người là những “phù thủy cây xanh” biến mọi góc nhà thành khu rừng nhiệt đới và những người mang cây về với đầy kỳ vọng rồi nhìn nó héo úa chỉ sau vài tuần. Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai, thì tin vui là vấn đề không nằm ở bạn, mà là ở việc bạn chưa chọn đúng loại cây để trồng.

Tiến sĩ thực vật học Scott Zona (Đại học Bang North Carolina) khẳng định: “Không có cây nào thực sự bất tử, nhưng người làm vườn giỏi là người biết chọn cây phù hợp và hiểu thói quen của chúng”.

Dưới đây là 5 loài cây “mình đồng da sắt” được các chuyên gia khuyên trồng vừa đẹp, vừa ít cần chăm sóc.

Cây kim tiền (Ảnh: succulentsbox).

Cây kim tiền - vị vua của sự bền bỉ

Cây kim tiền (zz plant) xứng danh “chiến binh thép” trong thế giới cây cảnh. Nó gần như không thể chết vì bị quên tưới nước, ngược lại, kẻ thù duy nhất của nó là tưới quá tay. Lá xanh mướt, dày bóng, mọc thẳng tạo cảm giác sang trọng, hiện đại cho mọi không gian.

Bí quyết:

Ánh sáng: Sống khỏe trong cả ánh sáng yếu lẫn đèn huỳnh quang, chỉ cần tránh nắng gắt trực tiếp.

Tưới nước: Thà quên còn hơn tưới nhiều. Chỉ tưới khi đất khô hoàn toàn (khoảng 2-3 tuần/lần).

Phân bón: Bón nhẹ 1-2 lần/năm là đủ.

Cây lưỡi hổ (Ảnh: plantandflowerinfo).

Cây lưỡi hổ - sức sống đến từ sa mạc

Thuộc họ măng tây, lưỡi hổ (sansevieria) nổi tiếng bởi dáng lá cứng cáp, vươn thẳng, có vân xanh pha vàng bắt mắt. Đây là một trong những loài cây chịu đựng giỏi nhất, vừa thanh lọc không khí, vừa sống khỏe trong điều kiện khô nóng. Điểm cộng là cây nhả oxy về đêm, rất lý tưởng để trồng trong phòng ngủ.

Bí quyết:

Ánh sáng: Cây này chịu được cả nắng và bóng râm, nhưng ánh sáng gián tiếp giúp lá đẹp nhất.

Tưới nước: Cực ít, 2 tuần/lần vào mùa hè, một lần/tháng mùa đông.

Trầu bà hoàng kim (Ảnh: plantskingdom).

Trầu bà hoàng kim - người bạn thân của mọi nhà

Trầu bà hoàng kim (golden pothos), hay trầu và kim cương, là lựa chọn số một cho người mới bắt đầu muốn trồng cây trong nhà. Cây leo mềm mại, có thể trồng chậu treo hoặc cho bò dọc tường. Lá hình trái tim pha vàng xanh luôn tươi tắn dù ở nơi thiếu sáng.

Bí quyết:

Ánh sáng: Ưa sáng gián tiếp nhưng vẫn sống khỏe trong bóng râm.

Tưới nước: Chờ đất khô rồi mới tưới. Khi lá hơi rũ, đó là lúc cây cần nước.

Mẹo nhỏ: Lau lá định kỳ để loại bụi, giúp cây “thở” tốt hơn; phun sương nhẹ để tăng ẩm.

Ngọc ngân (Ảnh: Whiteflowerfarm).

Ngọc ngân - vẻ đẹp tinh tế trong bóng râm

Ngọc ngân (Chinese evergreen) là “nữ hoàng” của những góc tối. Tán lá lộng lẫy với sắc xanh pha bạc, hồng hoặc đỏ giúp không gian bừng sáng mà chẳng cần quá nhiều công chăm.

Bí quyết:

Ánh sáng: Càng dịu càng tốt. Ánh nắng gắt có thể làm cháy lá.

Tưới nước: Giữ ẩm nhẹ từ xuân đến thu, giảm tưới vào mùa đông.

Bạn nên lưu ý cắt bỏ hoa để cây tập trung nuôi lá. Nhựa cây có thể gây kích ứng, nên tránh để trẻ nhỏ chạm vào.

Cây trường sinh (Ảnh: pariflorist).

Cây trường sinh - “viên ngọc” xanh cho bàn làm việc

Cây trường sinh (Peperomia obtusifolia), hay cây cao su non, là loài cây nhỏ nhắn, xinh xắn, rất được ưa chuộng để bàn. Lá dày mọng, nhiều hình dạng và màu sắc, từ lá trơn bóng đến lá giống dưa hấu, mang lại vẻ sinh động cho mọi góc phòng.

Bí quyết:

Ánh sáng: Ưa sáng gián tiếp, chịu bóng tốt trong thời gian dài.

Tưới nước: Lá có khả năng trữ nước, nên chỉ tưới khi đất thật khô.

Độ ẩm: Không cần cao, môi trường phòng điều hòa vẫn phù hợp.