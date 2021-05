Tắm onsen ngắm núi Phú Sĩ tại 5 khách sạn sang trọng gần "ngũ hồ Fuji"

Dân trí Những khách sạn sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra núi Phú Sĩ sẽ làm cho chuyến du lịch của bạn trở nên trọn vẹn.

Một chuyến đi đến núi Phú Sĩ nổi tiếng chắc chắn là điểm đến đứng đầu của nhiều du khách khi đến Nhật Bản. Vừa tận hưởng sự tiện nghi sang trọng vừa được tắm onsen ngắm ngọn núi thiêng truyền thuyết của xứ Phù Tang sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Khách sạn Fuji View

Khách sạn này nằm tại Katsuyama, một ngôi làng cao nguyên với thiên nhiên xanh mát, nằm ngay phía Tây của trung tâm hồ Kawaguchi với tầm nhìn tuyệt vời ra núi Phú Sĩ nổi tiếng.

Được thành lập vào năm 1936 và có lịch sử hơn 80 năm nhưng Fuji View vẫn rất hiện đại và sang trọng với những dịch vụ đẳng cấp như sân tennis, sân golf, vườn thượng uyển, và đặc biệt không thể thiếu là suối nước nóng.

Khách sạn nằm trên khu đất rộng lớn có diện tích khoảng 10 ha. Các phòng ở đây bao gồm phòng kiểu phương Tây, phòng kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và phương Tây với thảm tatami và phòng kiểu Nhật hoàn toàn, tất cả đều có tầm nhìn ra toàn cảnh núi Phú Sĩ. Du khách có thể lựa chọn phòng bên hồ Kawaguchi hoặc cạnh vườn, nơi có phong cảnh thiên nhiên hữu tình thay đổi theo mùa.

Suối nước nóng của Fuji View được gọi là "Shurei no Yu". Đây là một trong năm suối nước nóng của Kawaguchiko Onsenkyo. Phong cách trang trí của các phòng tắm khác nhau, với phòng tắm dành cho nam được thiết kế giống như một ngôi nhà dân gian cổ điển, trong khi phòng tắm dành cho nữ gợi nhớ đến sự tinh tế ấm áp của một ngôi nhà phố ở Kyoto.

Khách sạn kiểu Pháp La Vista Fujikawaguchiko

La Vista Fujikawaguchiko nằm về phía đông bắc của hồ Kawaguchiko, gần núi Phú Sĩ. Khách sạn có thiết kế gợi nhớ bầu không khí vùng đồng quê Provence ở Đông Nam nước Pháp, từ tường nhà, đồ nội thất cho đến lan can sân thượng.

Một số phòng trong khách sạn có "view bath", nơi du khách có thể vừa thư giãn ngâm mình vừa ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ và hồ Kawaguchi. Bồn tắm ngoài trời mang đến cho bạn tầm nhìn gần gũi hơn với ngọn núi thiêng, đồng thời cũng giúp bạn cảm nhận rõ rệt làn gió hoang sơ từ núi và hồ.

Nhà hàng trong khách sạn cũng có tầm nhìn tuyệt vời ra núi Phú Sĩ, nơi du khách có thể thưởng thức hương vị các món ăn có nguồn gốc địa phương và ngắm cảnh.

Khách sạn Mount Fuji

Mount Fuji nằm gần một trong "ngũ hồ Phú Sĩ" khác, hồ Yamanaka. Điều khiến khách sạn trở nên đặc biệt hơn cả, từ mọi vị trí của nó du khách đều có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Trong đó, vị trí thuận lợi nhất là từ sân trong, từ đây bạn có thể ngắm nhìn vẻ kỳ diệu của thiên nhiên cả bốn mùa.

Các phòng nghỉ của Mount Fuji đều rất sang trọng với nhiều phong cách và kích thước khác nhau, từ phòng kiểu phương Tây, phòng kiểu Nhật - Tây trải chiếu tatami đến phòng kiểu Nhật truyền thống. Đa số trong đó đều có tầm nhìn ra núi Phú Sĩ và hồ Yamanaka.

Mount Fuji có hai suối nước nóng - Hanare no Yu và Dodentsutsuji no Yu. Hanare no Yu là một phòng tắm bán lộ thiên với tầm nhìn toàn cảnh ra núi Phú Sĩ, trong khi Dodentsutsuji no Yu có phòng tắm ngoài trời tuyệt đẹp và phòng xông hơi khô.

Các nhà hàng của khách sạn phục vụ các món ăn chính thống của Pháp và các bữa ăn Nhật Bản. Thưởng thức món ăn Pháp đầy màu sắc trong không gian nội thất cổ điển là một trải nghiệm khá đặc biệt.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Mystays Fuji

MyStays Fuji được xem là điểm dừng chân lý tưởng sau một chuyến du ngoạn ngắm cảnh núi Phú Sĩ. Một số phòng ở đây có tầm nhìn ngoạn mục ra ngọn núi nổi tiếng và công viên giải trí Fuji-Q Highland.

Phòng tắm công cộng lớn trên tầng cao nhất có tầm nhìn tuyệt đẹp. Từ đây, du khách có thể tận hưởng khung cảnh thay đổi ngoạn mục của núi Phú Sĩ, khi bình minh lên hoặc hoàng hôn buông xuống. Suối nước nóng ở đây giàu clorua và sunfat tự nhiên với mức độ carbon dioxide tương đối thấp đem đến cảm giác thư giãn và thoải mái.

Highland Resort Hotel & Spa

Fuji-Q Highland là một công viên giải trí nổi tiếng gần núi Phú Sĩ và Highland Resort Hotel & Spa là khách sạn thuộc công viên. Du khách nghỉ tại đây sẽ nhận được những lợi ích độc quyền như ưu tiên vào cửa công viên 15 phút trước khi công viên mở cửa.

Khách sạn có nhiều hạng phòng từ cao cấp, tiêu chuẩn đến bình dân cho du khách lựa chọn. Nhiều trong số đó có tầm nhìn tuyệt đẹp ra núi Phú Sĩ nổi tiếng. Ngoài ra còn có các phòng theo chủ đề đặc biệt có các nhân vật nổi tiếng như Naruto hay Gaspard và Lisa.

Là khách của Highland Resort Hotel & Spa, bạn có thể sử dụng Fujiyama Onsen miễn phí. Ở đây có phòng tắm phong cách Nhật Bản bằng gỗ với diện tích hơn 330 m2, đây cũng là một trong những phòng tắm lớn nhất ở xứ Phù Tang. Ngoài ra còn có năm phòng tắm trong nhà và ngoài trời, nơi bạn có thể thư giãn với suối nước nóng hydro cacbonat tự nhiên, rất hiếm có ở Nhật Bản.

Minh Hằng

Theo Live Japan