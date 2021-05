Tài chính dưới 2 tỷ đồng, nên mua nhà khu vực nào?

Dân trí Nguồn cung nhà giá rẻ tại TPHCM đã vắng bóng. Đây lại là phân khúc được đại đa số người mua ở quan tâm nhất hiện nay. Câu hỏi nhiều người đặt ra là với tài chính dưới 2 tỷ thì mua được nhà ở khu vực nào?

Mất cơ hội sở hữu nhà vì tâm lý "đợi giá giảm rồi mua"

Nhiều người có tâm lý thận trọng và đợi giá nhà giảm mới mua. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến từ chuyên gia, mong muốn ấy rất khó thành hiện thực bởi giá nhà hiện nay tại các thành phố lớn "gần như chỉ có tăng mà không giảm", một phần đến từ nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung đang bị hạn chế.

Theo báo cáo tình hình thị trường BĐS tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2020 của Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA), thị trường nhà ở TPHCM đang diễn ra thực trạng đáng quan ngại khi thừa cung căn hộ cao cấp, nhưng thiếu căn hộ bình dân.

Căn hộ The Rivana có ban công rộng thoáng

Ngay trong báo cáo khảo sát về thị trường TPHCM quý I/2021, CBRE Việt Nam cũng đã chỉ ra rằng, thị trường đang được dẫn dắt bởi phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi đó nguồn cung phân khúc bình dân và trung cấp ngày càng khan hiếm. Phân khúc trung cấp giảm mạnh chỉ chiếm 41%, trong khi các năm trước phân khúc này chiếm đến khoảng 55% - 60%.

Nguồn cung chào bán mới tại TPHCM trong quý I/2021 giảm 74% so với quý trước và 53% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những quý có nguồn cung thấp nhất trong ba năm qua. Nguyên nhân khiến sụt giảm nguồn cung được đưa ra là do khó khăn về giấy phép và ảnh hưởng từ Covid-19.

Tình hình nguồn cung nhà ở như vậy càng khiến cho cánh cửa an cư tại TPHCM của rất nhiều người càng hẹp. Do đó, với những ai có kế hoạch an cư thì điều quan trọng nhất chính là biết nắm bắt thời cơ, lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu tài chính.

Sao không chọn khu vực an cư phù hợp, thay vì "cố" mua nhà trung tâm?

Từng khổ sở về việc đi mua nhà, chị Ngọc Thịnh đang làm việc tại Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) chia sẻ, "5 năm trước khi giá căn hộ tại Thủ Đức còn tầm 1,5 tỷ đồng/căn, nhưng thu nhập không cao nên chưa dám liều. Đến khi, quyết định mua nhà thì "mờ cả mắt" cũng không tìm được căn hộ với số tiền dưới 2 tỷ đồng".

Một góc tiện ích tại The Rivana

Một số dự án xa trung tâm như Bình Chánh, Nhà Bè… giá hiện tại cũng đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, còn những dự án cự ly gần trung tâm hơn như quận Bình Thạnh, quận 4… thì tổng tiền một căn hộ 2 phòng ngủ phải trên 3 tỷ đồng. Lập tức, đổi hướng và may mắn ngay đúng dịp dự án The Rivana ra mắt hồi đầu năm 2021, gia đình tôi quyết định xuống tiền ngay một căn 2 phòng ngủ. Vị trí dự án ngay cạnh TPHCM, từ đây tới chỗ làm chưa đầy 30 phút. Thật sự, tôi quá ưng ý về quyết định của mình", chị Thịnh cho biết.

Hay như anh Thành Thuận đang làm việc ở Thủ Đức cho hay: "Dù đi làm được 5 năm, tích lũy chưa nhiều, nhưng tìm hiểu thông tin thị trường nhà ở khiến bản thân quá lo lắng và quyết định đi mua nhà sớm".

Anh Thuận cho biết, ngay khi quyết định mua nhà là tìm hiểu ngay những dự án khu vực cửa ngõ với TPHCM. Như anh Thuận phân tích, nhà ở nơi đây còn thấp lại sát bên TPHCM, đi lại thuận lợi, tiện ích cũng phong phú. Và đầu năm 2021, khi Đạt Phước ra mắt dự án căn hộ The Rivana, lập tức anh đưa ra quyết định đặt chỗ ngay một căn".

Theo anh Thuận, trong khi các dự án giá bình dân tại TPHCM không còn, nếu còn thì những dự án này hầu như đã bàn giao từ rất lâu, thì The Rivana là dự án cao cấp nhưng giá chủ đầu tư Đạt Phước đưa ra chỉ từ 31 triệu đồng/m², giá này so ra rẻ hơn nhiều so với các dự án trung cấp ở khu vực Thủ Đức. Đây là mức giá lý tưởng cho người trẻ như anh muốn sở hữu được nhà.

Khu căn hộ The Rivana xây dựng theo thiết kế của Ong & Ong; tổng thầu thi công là An Phong; căn hộ sẽ hoàn thiện với vật liệu của các thương hiệu Grohe, Kohler, Siemens, Malloca; trong nội khu được đầu tư 34 tiện ích.

75% căn hộ The Rivana có view sông Sài Gòn cách đó 300m và 25% căn hộ view nội khu và Bình Dương

Dự án còn được đánh giá sở hữu vị trí rất đắt giá khi nằm ngay mặt tiền đường đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút di chuyển đã kết nối với thành phố Thủ Đức thông qua cầu Vĩnh Bình để dễ dàng đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông và vào trung tâm TPHCM qua trục quốc lộ 13. Hiện tại, quốc lộ 13 đang hiện hữu 6 làn xe, và theo kế hoạch trục đường này sẽ được mở rộng lên 8 - 10 làn xe nên việc đi lại trong tương lai còn tiện lợi hơn nhiều.

Không chỉ có thế, từ cửa ngõ TPHCM - Thuận An, ngoài quốc lộ 13 còn có quốc lộ 1A để kết nối Thuận An với thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12.

Thời gian qua, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho người dân đó là trong bối cảnh giá nhà ở không ngừng thiết lập mặt bằng giá mới thì đây chính là thời điểm tốt để mua nhà, khi vẫn còn nhiều dự án có giá thành trong khả năng. Vì vậy, khi có kế hoạch mua nhà, nếu xem xét thấy dự án nào "chắc chắn" về pháp lý và phù hợp về nhu cầu thì người mua nên quyết đoán nếu chần chừ sẽ bị tuột mất cơ hội.

Trường Thịnh