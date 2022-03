Sunland Sài Gòn là đại lý phân phối chính thức dự án The Grand Manhattan

Sunland Sài Gòn chính thức trở thành đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan vào ngày 24/2/2022.

Sunland Sài Gòn - đại lý phân phối bất động sản nhiều kinh nghiệm

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Sunland Sài Gòn được tín nhiệm bởi những chủ đầu tư lớn như: Novaland, Khang Điền, Capitaland, Keppel Land...

"Luôn tự tin là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác, khách hàng, SunLand Sài Gòn tâm niệm phải lấy khách hàng làm trọng tâm để phát triển doanh nghiệp", đại diện công ty cho biết.

Trong suốt 10 năm hoạt động, mỗi năm, SunLand Sài Gòn phân phối thành công 500 - 1000 sản phẩm bất động sản đến tay khách hàng trên thị trường TPHCM, với đa dạng các loại hình sản phẩm: Nhà phố, biệt thự, căn hộ, đất nền từ trung cấp đến cao cấp. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tâm huyết của đội ngũ quản lý nhằm mang đến sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của từng khách hàng.

Tính riêng trong năm 2020 - 2021, dù thị trường bất động sản có biến động do ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng Sunland Sài Gòn vẫn liên tiếp trở thành đối tác phân phối F1 cho các dự án lớn trên thị trường TPHCM.

Năm 2022, Sunland Sài Gòn đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Novaland, đơn vị phát triển kinh doanh độc quyền Toàn Thịnh Land và trở thành đại lý phân phối chính thức dự án 5 sao đẳng cấp The Grand Manhattan. Đây được coi là dấu mốc quan trọng để Sunland Sài Gòn tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế của mình trên thị trường.

Đội quân tinh nhuệ Sunland Sài Gòn tham dự sự kiện kick-off dự án The Grand Manhattan.

Phân phối dự án The Grand Manhattan là bước đệm giúp Sunland Sài Gòn phát triển vượt bậc trong năm 2022

The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ hạng sang và khách sạn 5 sao quốc tế tọa lạc ngay "trái tim" của thành phố - lõi trung tâm quận 1, TPHCM, có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm trọng yếu của thành phố như: Chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9…

Dự án lấy cảm hứng từ phong cách sống sôi động của quận Manhattan (New York) cùng thiết kế tiện ích nội khu đa dạng, đẳng cấp với bể bơi vô cực, hệ thống an ninh 5 lớp, sảnh đón sang trọng, công viên nội khu rộng 4.200m2, chuỗi tiện ích 5 sao từ lounge, bar, nhà hàng, khách sạn chuẩn quốc tế do Avani vận hành. Trong tương lai, The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ là một biểu tượng mới của thành phố về nhịp sống năng động, hiện đại, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống và hưởng thụ đẳng cấp của giới tinh hoa Sài Gòn.

The Grand Manhattan - tổ hợp căn hộ hạng sang và khách sạn 5 sao tại trung tâm quận 1.

Với những lợi thế vượt trội cả về vị trí lẫn phong cách thiết kế, The Grand Manhattan là điểm sáng trên thị trường bất động sản phía Nam. Trở thành đại lý phân phối của The Grand Manhattan chính là bước đệm để Sunland Sài Gòn phát triển vượt bậc trong năm 2022.

