Sức hút từ vị trí "ngũ giác kim cương" của nhà phố quảng trường tiên phong tại Nghệ An

Nơi đây có thể đón nhu cầu mua sắm, hưởng thụ của 30.000 cư dân, chưa kể du khách mong muốn gia tăng trải nghiệm.

Central Plaza - nhà phố quảng trường tiên phong tại Nghệ An.

Nhiều cung đường đều dẫn tới nhà phố quảng trường Central Plaza

Quảng trường là "trái tim" của các đô thị, nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc quy tụ hàng vạn người... Song hành với quảng trường là phố mua sắm với chuỗi dịch vụ 360 độ cần bổ sung để đáp ứng nhu cầu của cư dân, lượng khách du lịch lớn thường xuyên lui tới.

Tại Việt Nam, mô hình quảng trường và những khu phố thương mại đã hình thành ở các thành phố lớn, đều trở thành tâm điểm sôi động hút khách. Một số ví dụ điển hình như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở khu vực Hồ Gươm, kết nối với khu phố cổ hay quảng trường Nguyễn Huệ lúc nào cũng nhộn nhịp người dân, du khách trong nước và quốc tế qua lại, nhất là vào dịp cuối tuần.

Central Plaza hứa hẹn trở thành nơi đông vui, nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất Eco Central Park.

Tại Nghệ An, nắm bắt nhu cầu của một trung tâm tiêu dùng lớn nhất TP Vinh, nhà sáng lập Ecopark vừa cho ra mắt phân khu nhà phố quảng trường Central Plaza. Được xây trên diện tích đất gần 8ha, Central Plaza hứa hẹn trở thành nơi đông vui, nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất Eco Central Park (rộng gần 200ha).

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Hưng có 12 năm tham gia thị trường bất động sản Nghệ An cho biết, việc Central Plaza được kỳ vọng trở thành nơi đông vui, nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất Eco Central Park, là hoàn toàn có cơ sở bởi Central Plaza sở hữu vị trí đắc địa.

Vị trí "ngũ giác kim cương" của Central Plaza.

Central Plaza một mặt giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m giúp kết nối với trung tâm TP Vinh khoảng 8 phút lái xe. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng, kết nối trung tâm TP Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Bốn mặt còn lại của Central Plaza giáp đại lộ ánh sáng và đường vịnh đảo rộng 24,5m. Các tuyến đường nội khu rộng 14m, thông nhau hình bàn cờ giúp dễ dàng kết nối, di chuyển, mở ra tiềm năng kinh doanh rộng mở cho cư dân, nhà đầu tư.

Vị trí là điểm cộng lớn nhất của nhà phố thương mại Central Plaza.

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí là nguyên tắc được giới đầu tư bất động sản coi như kim chỉ nam. Càng ở nơi thuận tiện giao thông, có hệ thống mạng lưới tiện ích, dịch vụ lớn, sản phẩm bất động sản càng được đề cao bởi tính thanh khoản tốt và giá trị tăng theo thời gian.

Riêng tại Nghệ An, nhà đầu tư 48 tuổi tiết lộ, lực cầu đang đổ dồn về khu vực phía đông TP Vinh với tâm điểm là trung tâm là Eco Central Park. Bởi tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách được thông toàn tuyến, hệ thống đèn chiếu sáng hoàn thiện, thắp sáng, như thổi một luồng gió mới tại khu đông này.

Từ khi ra mắt, đưa công viên vào hoạt động, Eco Central Park trở thành trung tâm tổ chức của nhiều sự kiện lớn của tỉnh, mới nhất là sự kiện Sao Mai xứ Nghệ - thu hút những giọng ca âm nhạc Nghệ An tham gia tranh tài.

Quy hoạch giao thông thông minh tạo nên "trung tâm không ngủ mới" của TP Vinh

Central Plaza nằm giữa hai tòa tháp cao tầng Central Park Residences và Seaview Residences.

Nằm tại vị trí thuận lợi, quy hoạch giao thông thông minh, Central Plaza cũng là cửa ngõ, đón giá trị thương mại khai thác từ hơn 30.000 cư dân Eco Central Park.

"Central Plaza nằm giữa hai tòa tháp cao tầng Central Park Residences và Seaview Residences, với tổng số cư dân dự kiến khoảng 5.000 người. Đây cũng là nơi hứa hẹn sẽ có mật độ dân cư cao nhất của Eco Central Park.

Central Plaza cũng nằm trên cung đường về nhà của cư dân biệt thự đảo Central Island - nơi cư dân có nhu cầu, điều kiện cao về tiêu dùng. Điều này thúc đẩy nhu cầu mua sắm trên tuyến phố Central Plaza", ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện nhà sáng lập Ecopark nói về quy hoạch giao thông thông minh mở ra tiềm năng kinh doanh tại nhà phố quảng trường tiên phong tại Nghệ An.

Đưa thiên nhiên vào kiến trúc giúp gia tăng trải nghiệm mua sắm đặc biệt.

Central Plaza cũng được mở rộng tiềm năng kinh doanh nhờ hàng triệu khách du lịch mỗi năm chọn TP Vinh cũng như các khu du lịch cửa biển làm điểm đến.

Theo thống kê mới nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2024, tổng kết 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An thông tin, du lịch của tỉnh vẫn trên đà phát triển mạnh. Tổng kết 9 tháng đầu năm, dự ước lượng khách du lịch đạt 8,43 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú đạt 5,32 triệu lượt, tăng 14%; khách quốc tế đạt 84.200 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26.244 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 10.217 tỷ đồng.

Những tuyến phố cong gấp khúc gia tăng trải nghiệm mua sắm cho cư dân, du khách.

Quy hoạch giao thông thông minh, nhà sáng lập Ecopark còn tăng sức hút thương mại cho Central Plaza nhờ thiết kế các tuyến đường cong gấp khúc.

"Những tuyến đường cong gấp khúc tạo sự mới mẻ, trải nghiệm thú vị hơn so với việc chỉ đi đường dài trên một cung đường thẳng tắp. Các tuyến đường cong gấp khúc này còn mang đậm ngôn ngữ kiến trúc Ecopark khi thiên nhiên được đưa vào từng góc phố, ban công sẽ làm cho việc mua sắm, tiêu dùng như một cuộc dạo chơi, thư giãn giữa thiên nhiên", đại diện quy hoạch thiết kế của nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.