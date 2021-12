Sức hút của The Manor Tower Lào Cai

Dân trí Dự án The Manor Tower Lào Cai, tòa tháp căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Khi lựa chọn The Manor Tower Lào Cai, cư dân có thể trải nghiệm các công trình tiện ích, dịch vụ phong cách 5 sao khác nằm bên trong khu đô thị The Manor Lào Cai đã hiện hữu. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các lý do The Manor Tower Lào Cai hấp dẫn nhà đầu tư và các gia đình đa thế hệ tại đây.

Một tòa nhà, trăm tiện ích

Bà Nguyễn Thị Ngọc, một cư dân của Khu đô thị The Manor Lào Cai cho biết mới đặt mua thêm hai căn tại Tòa tháp The Manor Tower Lào Cai cho các con của mình. Bà cho rằng, tòa tháp The Manor Tower Lào Cai hội tụ các yếu thị trường cần, cung cấp nhiều hơn những gì khách hàng muốn.

Thứ nhất, tòa tháp tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Trần Hưng Đạo, thuộc phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Khu vực này là cửa ngõ của thành phố Lào Cai. Khi hoàn thiện, tòa tháp nằm trên trục kết nối kinh tế giữa Hà Nội - Lào Cai và khu vực biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc, thuận lợi cho các hoạt động giao thương, thu hút nhà đầu tư đến với Lào Cai trong thời gian tới.

The Manor Tower Lào Cai là tòa tháp căn hộ cao cấp mang tới cho cư dân nhiều trải nghiệm khác biệt (Ảnh phối cảnh).

Thứ hai, với định hướng là công trình mang tính biểu tượng của khu vực cửa ngõ phía Bắc, chủ đầu tư lấy cảm hứng ruộng bậc thang của núi rừng Tây Bắc để kiến tạo nên The Manor Tower, vừa kỳ vĩ, vừa nên thơ.

Các kiến trúc sư đã dành nhiều tâm huyết, chăm chút từng chi tiết nhỏ bên trong The Manor Tower Lào Cai, để khiến tòa tháp trở nên hòa quyện với thiên nhiên. Mỗi căn hộ trong tòa nhà như mỗi cây lúa trên ruộng bậc thang, đón ánh sáng chan hòa, gió mưa mát lành. Cảm hứng thiết kế mang đậm tính phong thủy với ruộng bậc thang tận dụng được mạch nước ngầm nội tại, dinh dưỡng, mỗi cây lúa phát triển trên sinh khí vốn có của núi rừng tương ứng với tương lai của người chủ gia đình, có sự nghiệp phát triển thịnh vượng.

Thứ ba, The Manor Tower có các sản phẩm bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng, như căn hộ cao cấp, khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp, kèm theo đó là hàng trăm tiện ích đi kèm.

The Manor Tower Lào Cai bao gồm 1 tầng hầm rộng rãi, được thiết kế đảm bảo đủ sức chứa cho các phương tiện phục vụ cho mọi nhu cầu từ mua sắm, vui chơi, giải trí cho đến sinh hoạt của người dân.

Khu vườn trên cao của tòa tháp là cả một không gian giải trí đậm chất nghệ thuật.

Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 là tổ hợp thương mại với nhiều tiện ích cho gia đình như siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi thiếu nhi, coffee… cùng hàng trăm thương hiệu cao cấp và các gian hàng bày bán sản phẩm chất lượng, khu ẩm thực với những món ăn tinh tế.

Bên trong căn hộ The Manor Tower Lào Cai.

Khối căn hộ cao cấp để ở từ tầng 4 đến tầng 16, bao gồm 259 căn hộ với các diện tích khác nhau được thiết kế ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống lô gia, ban công thoáng mát, tối ưu. Khối khách sạn, căn hộ dịch vụ, sky bar được bố trí từ tầng 17 đến tầng 25 được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Ascott, đem tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Mỗi căn hộ được thiết kế đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Cộng hưởng tiện ích từ khu đô thị cao cấp The Manor Lào Cai

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nằm trong trung tâm thành phố, The Manor Tower có vị trí đẹp trong hệ sinh thái của The Manor Lào Cai, một khu đô thị cao cấp đã hiện hữu với tổng diện tích lên tới 14,3 ha, rộng gấp 3 lần quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Dù quỹ đất rất rộng, song mật độ xây dựng khu đô thị chỉ đạt 39%, tương đương 208.000 m2. Phần diện tích còn lại, chiếm khoảng 61% quỹ đất, chủ đầu tư cho biết đã dành tất cả tâm huyết thiết kế các công trình tiện ích hòa hợp với thiên nhiên, tối ưu hóa vai trò của những mảng xanh giữa không gian sống tại đô thị phố núi. Phần lớn diện tích toàn phân khu dành cho cây xanh, mặt nước. Vì vậy, cư dân sống nơi đây sẽ tận hưởng không khí trong lành, giảm thiểu lượng khói bụi, ô nhiễm như tại vùng lõi trung tâm.

Là trái tim của khu đô thị, nên cư dân của Tòa tháp The Manor Tower Lào Cai có thể trải nghiệm các công trình tiện ích, dịch vụ mang đẳng cấp 5 sao khác nằm bên trong khu đô thị The Manor. Không cần phải di chuyển xa để tìm kiếm trường học, bệnh viện hay công viên để tập thể dục, tất cả các dịch vụ tiện ích đã nằm ngay ngưỡng cửa.

Hệ thống trường liên cấp song ngữ Light Academy với đầy đủ thiết bị hiện đại, tiện nghi cùng các chương trình đào tạo phong phú và đa dạng, hướng tới tiêu chuẩn đào tạo những công dân toàn cầu với bốn năng lực then chốt: Hợp tác, giao tiếp, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.

Trường Liên cấp quốc tế Light Academy là môi trường song ngữ hướng tới tiêu chuẩn đào tạo công dân toàn cầu.

Ngay giữa khu đô thị là không gian quảng trường rộng lớn, nơi diễn ra các màn trình diễn nghệ thuật và các chương trình lễ hội văn hóa, hứa hẹn trở thành tụ điểm sầm uất đồng thời điểm tô thêm nét đẹp xuyên suốt đậm chất hoàng gia châu Âu của cả khu đô thị.

Bên cạnh việc chú trọng vào chất lượng thiết kế hay cảnh quan toàn thể dự án, chủ đầu tư cho biết mong muốn tạo nên cộng đồng dân cư đẳng cấp, đoàn kết và hạnh phúc. Chính vì vậy, khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí rộng rãi, để tổ chức những buổi giao lưu, chia sẻ làm gia tăng sự thân thiết tình làng nghĩa xóm trong cuộc sống hiện đại, khi gần như tất cả mọi người sẽ bị cuốn theo bộn bề công việc.

Ông Vũ Quang Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bitexco, chủ đầu tư dự án The Manor Tower Lào Cai cho biết, với kiến trúc độc đáo và khác biệt cùng những chuẩn mực sống thời thượng "một bước chân, ngàn tiện ích" cho cư dân, hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, đẳng cấp, sẵn sàng mang đến cho cư dân tương lai không gian sống hoàn hảo, đa sắc màu.

"Chúng tôi mong muốn mang tới những trải nghiệm lưu trú kết hợp nghỉ dưỡng đầy cảm hứng, vừa hòa mình cùng những nét đẹp bản sắc văn hóa địa phương vừa tận hưởng không gian sống tiện nghi và đẳng cấp. Bitexco tin tưởng, các công trình của The Manor nói chung, và The Manor Tower nói riêng không chỉ góp phần hoàn chỉnh giá trị sống đẳng cấp cho cư dân mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố Lào Cai nói chung", ông Bảo nhấn mạnh.

Lan Chi - Trường Thịnh