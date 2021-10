Sức hút của second home nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn

Dân trí Không chỉ là "ngôi nhà thứ 2" - nơi gia chủ cùng gia đình thư giãn vào cuối tuần hay dịp lễ, mô hình second home nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn hứa hẹn mang lại cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Phối cảnh dự án căn hộ du lịch Quy Nhon Melody (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Second home nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn - điểm đến thư giãn, tái tạo năng lượng

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, xu hướng second home (ngôi nhà thứ 2) nhanh chóng tạo nên làn sóng đầu tư sôi động trong thị trường bất động sản. Minh chứng cho sự phát triển này là Việt Nam lọt "Top 20 thị trường second home mới nổi trên thế giới" do Telegraph (Anh) bầu chọn.

Tại Việt Nam, mô hình "ngôi nhà thứ 2" được phát triển theo nhiều loại hình bất động sản, từ biệt thự, khách sạn, cho đến nhà phố, căn hộ chung cư... Trong số đó, second home nghỉ dưỡng ven biển là mô hình được khá nhiều người ưa chuộng.

Theo nhận định của giới chuyên gia bất động sản, những vùng đất mới còn nhiều tiềm năng du lịch như thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư khi chọn lựa mô hình "ngôi nhà thứ 2" ven biển.

Quy Nhơn được biết đến là thiên đường biển với thiên nhiên kỳ vĩ và khí hậu trong lành, mát mẻ, sẽ đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho gia chủ khi sở hữu "ngôi nhà thứ 2" tại đây. Sau một tuần làm việc căng thẳng, đây là nơi lý tưởng để mọi người thay đổi không gian thư giãn, "detox" tinh thần và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Một góc của Quy Nhon Melody với tầm nhìn khoáng đạt, chan hòa cùng thiên nhiên (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu, môi trường tự nhiên như bãi biển mang lại nhiều lợi ích trong việc phục hồi, tăng cường sức khỏe hơn so với phòng tập thể dục hay các địa điểm giải trí. Bãi biển trong lành cùng với nắng vàng dễ chịu là không gian hoàn hảo giúp bổ sung vitamin D và phòng chống các bệnh liên quan đến hô hấp.

Tiềm năng của second home nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, second home ven biển Quy Nhơn còn sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ chiến lược thu hút đầu tư và kích cầu du lịch của tỉnh Bình Định.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2021, Bình Định vẫn thu hút 68 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 39.236,74 tỷ đồng. Trong số đó, có 21 dự án thuộc nhóm lĩnh vực bất động sản, xây dựng hạ tầng với tổng vốn đầu tư 34.993,55 tỷ đồng.

Năm 2021, ngành du lịch Bình Định xây dựng và thực hiện 2 chương trình gắn liền với thông điệp "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm tập trung khai thác thị trường khách nội địa. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm PCR thì có thể "kích hoạt" các hoạt động du lịch nội địa, sau đó mở ra du lịch quốc tế. Những chính sách trên kỳ vọng sẽ mang lại kết quả cho du lịch Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng trong thời gian tới.

Những second home ven biển Quy Nhon Melody kỳ vọng đem lại lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Ngày 4/10 vừa qua, Bình Định vừa gửi văn bản tới Cục hàng không Việt Nam thể hiện đồng ý với kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa đi và đến sân bay Phù Cát từ ngày 5/10 với tổng tần suất 11 chuyến khứ hồi/ngày. Đây là tín hiệu khả quan cho du lịch Quy Nhơn sau thời gian dài tạm dừng vì Covid-19. Sân bay Phù Cát được xúc tiến nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế sẽ tạo điều kiện để Quy Nhơn thu hút lượng lớn du khách ngoại quốc, mở ra cơ hội khai thác cho thuê hấp dẫn đối với những sản phẩm second home ven biển.

Trong bối cảnh nguồn cung dự án nghỉ dưỡng nằm trên quỹ đất đẹp ven biển Quy Nhơn ngày càng thu hẹp, việc sở hữu second home tọa lạc gần biển kỳ vọng mang lại giá trị sinh lời trong tương lai.

Sức hút của căn hộ du lịch Quy Nhon Melody - second home ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn

Tọa lạc trên cung đường ven biển sầm uất bậc nhất thành phố, Quy Nhon Melody là "ngôi nhà thứ 2" dành cho những chủ nhân mong muốn gần gũi với thiên nhiên. Sở hữu tầm nhìn hướng biển, gia chủ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh biển Quy Nhơn thơ mộng bất kể bình minh hay hoàng hôn từ căn hộ du lịch Quy Nhon Melody.

Phối cảnh hồ bơi vô cực thuộc dự án Quy Nhon Melody (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Tiện ích nội khu đầy đủ với hồ bơi tràn bờ, gym, shophouse, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, sảnh đón 5 sao,… đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn, giải trí, thể thao cũng như ẩm thực của chủ nhân và khách lưu trú.

Nhờ vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, cách biển vài bước chân, dễ dàng di chuyển đến các địa danh nổi tiếng, khu ăn uống, quán cafe, siêu thị, bệnh viện, bến xe,... Quy Nhon Melody là lựa chọn cho những chủ nhân yêu biển và hứa hẹn là kênh đầu tư thu về lợi nhuận lớn từ việc khai thác cho thuê.

Dự án Quy Nhon Melody đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Tổ hợp Quy Nhon Melody bao gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, xây dựng trên tổng diện tích hơn 7.100 m2. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Hưng Thịnh Land, các căn hộ cuối cùng "phiên bản giới hạn" vừa được công bố với mức chiết khấu lên đến 6%. Hiện tại, dự án đã được cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện để sớm bàn giao cho khách hàng.

Trường Thịnh