Số phận các dự án hạng sang giá khoảng 200 triệu đồng/m2 đình đám một thời

Lúc đầu rầm rộ, lúc sau im lìm

Giai đoạn 2018-2019, thị trường bất động sản TPHCM bắt đầu "nổi sóng" với những dự án hạng sang và siêu sang tại khu vực trung tâm quận 1. Mức giá giới thiệu lên tới 7.000-10.000 USD/m2, tương đương khoảng 160-225 triệu đồng/m2.

Một số dự án được kể đến như Alpha Hill (87 Cống Quỳnh), The Vertex Private Residences (Ngô Văn Năm), The Grand Manhattan (Cô Giang) và The Marq (Nguyễn Đình Chiểu).

Dự án The Marq đã được bàn giao (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tuy nhiên đến nay, riêng The Marq đã thành hình, được bàn giao và đi vào sử dụng. The Grand Manhattan đang tiếp tục được thi công, còn lại đều dang dở.

Dự án The Grand Manhattan do Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt làm chủ đầu tư, Tập đoàn Novaland là đơn vị phát triển, có vị trí 2 mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang, song song với đại lộ Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo. Được xây dựng trên tổng diện tích 14.000m2, công trình gồm 3 khối tháp cao 39 tầng, cung cấp các sản phẩm căn hộ, khu thương mại, khách sạn, shophouse.

Dự án này được khởi động lần đầu vào năm 2018, khởi công phần thân năm 2022, có thời gian tạm ngưng vì vấn đề pháp lý. Mới đây, dự án được gỡ vướng và thi công trở lại. Đơn vị phát triển cho biết dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2024. Hiện, dự án đã thi công xong phần hạ tầng cơ bản, phần móng, hầm xe và một số tiện ích khác. Phần thân dự án đang tiếp tục được thi công.

2 dự án khác là Alpha Hill và The Vertex Private Residences đều "án binh bất động". Trong đó, The Vertex Private Residences nằm trên đường Ngô Văn Năm, có quy mô hơn 3.000m2, bao gồm 40 tầng nổi và 5 tầng hầm. Tổng diện tích sàn sử dụng hơn 60.000m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Phương Nam 3A - 2.

Công trình đã được khởi công từ năm 2017, thời gian giao nhà dự kiến quý IV/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án mới xây dựng được khoảng 5 tầng rồi để đó, nhiều hạng mục có dấu hiệu gỉ sét.

Dự án Alpha Hill tạm ngưng xây dựng, có dấu hiệu đổi chủ sau nhiều năm (Ảnh: Khổng Chiêm).

Còn dự án Alpha Hill giữa vòng xoay Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh thì đang tạm ngưng mọi hoạt động. Công trình này gồm tổ hợp trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu căn hộ hạng sang. Ban đầu, dự án thuộc Tập đoàn Alpha King, sau đó có dấu hiệu đổi chủ và vắng lặng đến nay. Tại dự án, cổng vào khóa chặt, bên trong không bóng người. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này được bàn giao vào năm 2019.

Có thể xuất hiện "dự án ma"?

Dữ liệu lớn từ một đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy giá căn hộ hạng sang tại TPHCM mấy năm nay không tăng. Trong 4 tháng đầu năm, giá căn hộ phân khúc này khoảng 129 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/m2 so với cùng thời điểm năm 2020-2021. Lượng quan tâm (thể hiện nhu cầu) đi ngang.

Gần đây, thị trường xuất hiện một số thông tin cắt lỗ dự án hạng sang khu vực quận 1, tỷ lệ cắt lỗ khoảng 15-20% so với giá của chủ đầu tư. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com khu vực phía Nam, cho biết thị trường căn hộ hạng sang mới chỉ xuất hiện từ năm 2019 với số lượng bàn giao rất ít. Dự án đã bàn giao có thanh khoản tốt, việc cắt lỗ xuất hiện ở các dự án chưa bàn giao. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc cắt lỗ xảy ra ở nhóm nhà đầu cơ, còn người có tiền mua để đó thì gần như không có.

Với các dự án chưa có pháp lý rõ ràng, chưa triển khai, ông Tuấn cho rằng có thể "đắp chiếu" 10 năm là chuyện bình thường. Với các dự án đã có pháp lý, xây dựng được một phần, trong ngắn hạn nếu chủ đầu tư không có năng lực triển khai thì có thể xuất hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tìm kiếm và sẵn sàng đầu tư các sản phẩm này vì tỷ suất lợi nhuận tương đối tốt.