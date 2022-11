Cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang tại trung tâm quận 1, TPHCM

Vào năm 2018, thị trường bất động sản New York (Mỹ) rúng động với thương vụ giao dịch thành công căn penthouse đắt giá nhất thành phố này trị giá hơn 100 triệu USD. Chủ nhân là ông chủ hãng máy tính Dell - tỷ phú Michael Dell. Hồi tháng 9/2022, thị trường bất động sản New York tiếp tục "gây choáng" với định giá 250 triệu USD cho căn penthouse của tòa Central Park Tower.

Mỗi năm, giá bất động sản siêu sang tại thành phố vô cùng đắt đỏ này không ngừng tăng, nhưng những thương vụ hàng trăm triệu đô vẫn được giao dịch nhanh chóng. Cơn "khát" bất động sản hạng sang ở trung tâm các thành phố kinh tế lớn được lý giải là do quỹ đất ngày càng thu hẹp, tỷ lệ nghịch với số lượng các tỷ phú, triệu phú và nhu cầu sở hữu sản phẩm xa xỉ.

Dự án The Marq ở trung tâm quận 1, TPHCM (Ảnh: Hongkong Land).

"Thủ phủ kinh tế" TPHCM cũng đang mở ra tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản hạng sang. Mỗi căn hộ hạng sang tại quận 1, TPHCM trị giá thấp nhất cũng lên tới cả chục tỉ đồng, chưa kể có những căn diện tích lớn hoặc penthouse lên tới hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, một thực tế là, không dễ để sở hữu một căn hộ hạng sang tại thị trường này.

Lý do đầu tiên là vì bất động sản quận 1 luôn trong tình trạng khan hàng bởi quỹ đất hiếm và bị siết chặt về quy hoạch. Đây cũng là yếu tố dẫn đến việc giá bất động sản hạng sang khu vực này đắt đỏ như hiện nay.

Hơn nữa, những tòa nhà đã hiện hữu nhiều năm nay tại quận 1 khá hạn chế về không gian cũng như tiện ích sống cho tầng lớp thượng lưu. Điều này cũng thúc đẩy giới nhà giàu tìm kiếm các dự án mới ra hàng, có thiết kế đẹp và sẵn sàng xuống tiền sở hữu nếu vừa ý.

Không gian tiện ích với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp thành phố (Ảnh: Hongkong Land).

Những năm gần đây, thị trường bất động sản hạng sang TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của siêu phẩm The Marq ngay mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 của chủ đầu tư Hongkong Land. Trong bối cảnh khan hiếm, The Marq đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu mong muốn sở hữu căn hộ hạng sang quận 1, với mức giá cạnh tranh.

Hiện các căn hộ The Marq có mức giá từ 8,5 tỷ đồng/căn hộ với chất lượng hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn giúp khách hàng thuận lợi sở hữu căn hộ hạng sang tại trung tâm TPHCM. Cụ thể, khách hàng sở hữu căn hộ The Marq từ nay đến hết 31/3/2023 sẽ được tặng gói nội thất có giá trị lên tới 3,5 tỷ đồng; miễn phí 3 năm phí quản lý; ưu đãi chỗ đỗ xe ôtô lên tới 700 triệu đồng; thanh toán 30% nhận nhà ngay, phần còn lại được thanh toán theo tiến độ trong vòng 12 tháng.

Tại The Marq, Hongkong Land dành diện tích lớn trên sân thượng để tạo thành tổ hợp tiện ích The Sky Club, bên cạnh các tiện ích khác trong tòa nhà. Ngay trong nội khu dự án, các chủ nhân The Marq được tận hưởng trải nghiệm thượng lưu với loạt tiện ích như "dinh thự trên không".

Trong đó, The Sky Club sở hữu khối tiện ích hoàn thiện bao gồm hồ bơi vô cực 30m ở trung tâm, bao quanh là khu vực tiệc ngoài trời Sky Bar, phòng gym, phòng yến tiệc, khu BBQ, hồ bơi trẻ em, hồ Jacuzzi (để xông hơi, massage thư giãn cơ thể)...

Với 515 căn hộ có diện tích đa dạng từ một đến 4 phòng ngủ, tầm nhìn bao quát TPHCM, The Marq là dự án căn hộ hạng sang thể hiện chuẩn mực chất lượng của Hongkong Land tại thị trường Việt Nam.

Dự án được xây dựng chỉn chu, nổi bật với thiết kế trần cao 3,2m, thậm chí lên đến 6,9m tại các căn hộ 4 phòng ngủ, mở ra khoảng không gian thoáng đãng để mang lại trải nghiệm sống khác biệt cho chủ nhân. Bên cạnh đó, nội thất sang trọng như sàn và tường đá cẩm thạch, thiết bị bếp Kuppersbusch, Mobalpa, thiết bị vệ sinh Duravit, phụ kiện Axor… cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho các căn hộ The Marq.

Để giới thiệu cơ hội sở hữu The Marq cho khách hàng phía Bắc, ngày 20/11, chủ đầu tư Hongkong Land sẽ tổ chức sự kiện mở bán đợt cuối tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, 15 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

