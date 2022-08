Những yếu tố đắt giá của bất động sản hạng sang

Bất động sản hàng hiệu - Nhánh cao cấp của phân khúc hạng sang

Bắt nguồn từ Bắc Mỹ, bất động sản hàng hiệu - nhánh cao cấp của phân khúc hạng sang - giữ đà tăng trưởng tích cực từ khi xuất hiện vào năm 1920. Báo cáo chuyên sâu của Savills World Research năm 2021 chỉ ra, phân khúc này đã tăng trưởng 230% trong vòng một thập kỷ qua.

Con số này phần nào cho thấy, nhu cầu bất động hạng sang trên thế giới là rất lớn và sẽ còn tiếp tục tăng cao. Trong đó, Việt Nam và Mexico hiện dẫn đầu phân khúc trên cao cấp (upper-upscale) toàn cầu.

"Đây là một phân khúc ngách trong toàn bộ thị trường bất động sản, do nguồn cung khan hiếm và mức giá cao. Phân khúc này tại Việt Nam vẫn hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển mạnh trong tương lai", trích chia sẻ của ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội - trong một báo cáo vừa công bố.

Khu Nam TPHCM sắp xuất hiện khu căn hộ hạng sang, hàng hiệu đầu tiên, ngay địa danh Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng.

Một báo cáo trước đó của CBRE cũng chỉ ra rằng, sự tăng trưởng ngày càng nhanh của nhóm người giàu tại Việt Nam với nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống đã, đang và sẽ góp phần kích hoạt sản phẩm hàng hiệu cũng như tạo một thị trường sôi động cho phân khúc này.

"Sự xuất hiện của bất động sản hàng hiệu trong đô thị đến từ nhu cầu thực tế trên thị trường, kết hợp với các yếu tố vị trí, hướng nhìn, chất lượng sản phẩm và đơn vị quản lý sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm bất động sản hàng hiệu trong đô thị. Và đây là sự gia tăng bền vững chứ không phải là sự gia tăng nhất thời", bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam - nhận định.

Các đơn vị quốc tế đã tham gia phân khúc căn hộ hàng hiệu tại Việt Nam, có thể kể đến Le Mériden, Fusion Resort & Villas, Marriott International hay Melía… Bên cạnh các thương hiệu khách sạn, Việt Nam cũng đã chứng kiến sự mở rộng của nhóm bất động sản "non-hotelier" - tức bất động sản được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành dựa theo tiêu chuẩn của một thương hiệu cao cấp của những đơn vị không thuộc ngành khách sạn.

Nổi bật nhất trong quý III/2022 là "ông lớn" Phú Mỹ Hưng khi vừa tuyên bố tham gia "sân chơi" tiềm năng này với dự án Phu My Hung The Horizon.

Phu My Hung The Horizon - dự án căn hộ đầu tiên được Phú Mỹ Hưng định vị phân khúc hạng sang, hàng hiệu sau 30 năm phát triển đô thị.

Dù chưa được tiết lộ về giá bán, nhưng Phu My Hung The Horizon là dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên của Phú Mỹ Hưng và là dự án đầu tiên tọa lạc tại khu Hồ Bán Nguyệt, cạnh bên địa danh quen thuộc cầu Ánh Sao và trong vài phút đi bộ đến công trình thương mại, tiện ích nổi tiếng của TPHCM - Crescent Mall. Phu My Hung The Horizon là dự án thứ 2 được chủ đầu tư này áp dụng hình thức "xây xong mới bán", với số lượng hạn chế - chỉ 166 căn hộ.

Phu My Hung The Horizon - Dự án căn hộ đầu tiên tại Hồ Bán Nguyệt

"Vì dự án chỉ hữu hạn 166 sản phẩm, nên Phú Mỹ Hưng sẽ có sự chọn lọc về khách hàng để tạo nên một cộng đồng quốc tế ưu tú nhất cho dự án này", đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết.

Vị trí đắc địa ngay "quỹ đất vàng" quý hiếm nhất đô thị, nhưng toàn công trình Phu My Hung The Horizon chỉ có 166 căn, hướng đến cộng đồng khách hàng thực sự cao cấp, đòi hỏi tính riêng tư, khác biệt cao.

Yếu tố tạo nên giá trị của bất động sản hàng hiệu

Cũng theo các chuyên gia của Savills, có 3 đặc tính khác biệt giúp bất động sản hàng hiệu chinh phục thị trường là vị trí của dự án, dịch vụ cao cấp và tiện ích hiện đại được bảo chứng bởi các thương hiệu lớn trên toàn cầu.

Trong đó, vị trí của dự án là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng tới giá trị và chênh lệch giá của bất động sản hàng hiệu. Nghiên cứu của Savills cho thấy tỷ lệ chênh lệch giá bình quân giữa bất động sản hàng hiệu và không có thương hiệu là 29%. Đối với thị trường mới nổi, con số này là 44%. Những khu vực mới với ít dự án bất động sản hàng hiệu hơn ghi nhận sự chênh lệch tỷ lệ giá giữa 2 loại hình này khá cao, thậm chí lên đến mức gấp đôi, tức là mức chênh đến 100%.

Giá trị của bất động sản hàng hiệu còn được định vị bởi tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ gắn liền với danh tiếng thương hiệu. Theo đó, người sở hữu sẽ được đảm bảo về phương thức quản lý chuyên nghiệp, cao cấp và được vận hành theo một quy trình đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ngoài ra, những tiện ích mà chủ đầu tư cung cấp cũng có thể tạo nên giá trị khác biệt cho một dự án bất động sản hàng hiệu. Theo nghiên cứu của Savills, tính đa dạng của tiện ích tỷ lệ thuận với định vị của dự án. Phạm trù này được hiểu là tiện ích cao cấp nội khu và tiện ích xung quanh kết nối với vị trí dự án tạo sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng.

Tiến độ thực tế của dự án Phu My Hung The Horizon; chủ đầu tư áp dụng hình thức "xây xong mới bán".

Phu My Hung The Horizon có thể được xem như một ví dụ điển hình khi bao hàm 3 yếu tố đề cập ở trên. Dự án sở hữu vị trí độc tôn tại Phú Mỹ Hưng khi là sản phẩm nhà ở duy nhất nằm trong khu The Crescent - phân khu được xem như "trái tim" của toàn khu đô thị. Vị trí này mở ra tầm nhìn panorama trực diện hệ cảnh quan rộng đến hơn 13 ha, bao gồm hồ Bán Nguyệt, sông, công viên, bến du thuyền Phú Mỹ Hưng…

Từ vị trí này, cư dân có thể tiếp cận với những tiện ích hàng đầu khu vực đã hiện hữu chỉ trong vài bước chân như trung tâm thương mại - giải trí Crescent Mall; loạt cao ốc văn phòng của các công ty đa quốc gia; khu liên hiệp thể thao, các hoạt động xúc tiến thương mại, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng dọc thương phố Nguyễn Lương Bằng… Ngoài thương hiệu Phú Mỹ Hưng, dự án Phu My Hung The Horizon cũng sẽ được quản lý, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp.

Phu My Hung The Horizon nằm trong Khu The Crescent - "trái tim" của toàn khu đô thị.

Với sự tham gia của các chủ đầu tư uy tín có bề dày lịch sử vào phân khúc bất động sản hàng hiệu, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng đây là dấu hiệu tốt cho sự phát triển tích cực của thị trường Việt Nam. Và phân khúc hàng hiệu trong nước sẽ còn ghi nhận những mốc tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng lưu ý đặc biệt đến yếu tố tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Với những chủ đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào việc bán hàng, việc xây dựng có nguy cơ bị trì trệ nếu kết quả bán hàng không đạt như mong đợi, gây bất lợi cho phía người mua. Do vậy, những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, có thực chứng về khả năng cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ trên thị trường trong suốt quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp sẽ có lợi thế lớn khi tham gia sân chơi hàng hiệu kén khách này. Và, lẽ đương nhiên, người mua cũng cần thẩm định khả năng thực hiện dự án của người bán để chọn mặt gửi vàng khi quyết định sở hữu bất động sản giá trị rất cao này.