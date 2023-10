Số liệu gây bất ngờ về giá thuê bất động sản công nghiệp miền Bắc, miền Nam

Chiều 17/10, Savills Việt Nam tổ chức buổi họp báo chia sẻ về tình hình hoạt động của phân khúc bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam và dự báo thị trường trong tương lai.

Giá thuê tăng 20%, tỷ lệ lấp đầy trên 80%

Tại họp báo, ông John Campbell - Phó giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam - cho biết, tính đến nửa đầu năm, có 397 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất là 122.900ha. Trong đó, 292 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất hơn 87.100 ha. 106 KCN khác đang được xây dựng với tổng diện tích đất 35.700ha.

Ông John Campbell - Phó giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam (Ảnh: Nhật Quang).

Các KCN trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy cao trên 80%, trong đó các tỉnh trọng điểm phía Bắc đạt 83% và các tỉnh trọng điểm phía Nam đạt 91%.

Về giá thuê, tại phía bắc giá thuê đạt trung bình 138 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi tại khu vực miền Nam, giá thuê ở mức 174 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 15%. Như vậy, tính trung bình giá thuê ở cả hai khu vực đạt 156 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 22%.

Khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc ghi nhận 68 dự án KCN với diện tích đất cho thuê đạt 12.000 ha. Khách thuê tại khu vực này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện tử và máy tính, sản xuất lắp ráp ô tô, máy móc và thiết bị cũng như các cấu kiện liên quan tới năng lượng mặt trời.

Tỷ lệ lấp đầy (cột màu nâu), tỷ lệ còn trống (cột màu vàng) và giá thuê (chấm màu cam) bất động sản công nghiệp tại các tỉnh/thành khu vực phía Bắc.

Khu kinh tế phía Bắc có mạng lưới đường bộ phát triển, tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo đó, Bắc Ninh đã có mức tăng giá cho thuê lớn nhất với sự tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 158 USD/m2/chu kỳ thuê. Mức tăng này có được nhờ sự quan tâm của các doanh nghiệp điện tử và các nhà cung cấp muốn đa dạng hóa, chuyển dịch khỏi Trung Quốc.

Hưng Yên ghi nhận mức tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 132 USD/m2; Hải Dương tăng 33% lên 101 USD/m2 và Hải Phòng tăng 28% lên 129 USD/m2.

Tỷ lệ lấp đầy ở Bắc Ninh giảm xuống 80% từ mức 91% của năm ngoái, do ghi nhận nhiều nguồn cung mới có sẵn ở Gia Bình IP (277 ha), Thuận Thành (231 ha) và VSIP Bắc Ninh II (137 ha).

Tỷ lệ lấp đầy tại Hải Dương đã giảm 5% xuống còn 81%. Ngược lại, tỷ lệ lấp đầy Hải Phòng tăng 13% so với cùng kỳ lên 76% và Hưng Yên đạt tỷ lệ lấp đầy 88% với mức cải thiện 14%.

Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam ghi nhận 122 dự án KCN với diện tích đất cho thuê đạt 24.883 ha. Khách thuê chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nước giải khát, vật liệu xây dựng, dệt may và sản phẩm cao su và nhựa.

Ông John Campbell cho biết nửa đầu năm, Bà Rịa - Vũng Tàu có tỷ lệ tăng giá thuê lớn nhất với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, lên 128 USD/m2/chu kỳ thuê. Mức giá thuê tăng một phần nhờ vào việc tăng giá tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, một trong những khu công nghiệp đắt đỏ nhất ở tỉnh này.

Tỷ lệ lấp đầy (cột màu xám), tỷ lệ còn trống (cột màu vàng) và giá thuê (chấm màu cam) bất động sản công nghiệp tại các tỉnh/thành khu vực phía Nam.

Long An có mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 191 USD/m2, và Đồng Nai tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 188 USD/m2. Bình Dương và TPHCM hầu như không có đất trống, không có sự tăng giá.

Tỷ lệ lấp đầy ở Long An tăng lên 85% từ mức 60% của năm trước. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ lấp đầy đạt 78%, tăng 8 điểm %. Tỷ lệ lấp đầy ở Bình Dương ở mức cao đạt 99% và ở Đồng Nai ổn định ở mức 96%.

Giá thuê tăng cao có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh

Vị lãnh đạo Savills đánh giá mức giá thuê đang bắt đầu vượt quá hai chữ số, điều này làm giảm đi lợi thế cạnh tranh của khu vực kinh tế miền Bắc so với khu vực kinh tế miền Nam.

"Giá đất cao hơn có thể đặt ra thách thức đối với các nhà sản xuất điện tử, ô tô và năng lượng mặt trời tìm cơ hội tại Việt Nam. Bởi, những đơn vị này muốn có một nguồn đất lớn nhưng giá cả phải chăng", ông John Campbell đánh giá.

Ngành công nghiệp và sản xuất sẽ dẫn đầu trong thu hút dòng vốn ngoại với sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài về đất công nghiệp và nguồn cung xây sẵn chất lượng cao. Song hiện nay, việc tìm kiếm nguồn cung đất công nghiệp đang trở thành bài toán khó cho doanh nghiệp, khi tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp luôn đạt mức cao.

Ông John cho rằng mức giá thuê cũng như tỷ lệ lấp đầy theo Savills công bố cũng đang ở ngưỡng tương đối cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới tỷ lệ này cũng có thể có sự dao động nhẹ, do năm 2024 thị trường sẽ tiếp tục đón nhận thêm nguồn cung mới, những dự án trọng điểm tại Đồng Nai, Bắc Ninh.