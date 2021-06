Sở hữu bất động sản thời Covid-19, nhà đầu tư chiến lược dựa vào đâu?

Dân trí Bất động sản không còn là sản phẩm có thể "lướt sóng" ngày một ngày hai, mà cần có chiến lược lựa chọn, tính toán khả năng sinh lời và thanh khoản theo từng giai đoạn.

Theo nhận định của các chuyên gia, với các nhà đầu tư cá nhân, khi có ý định đầu tư bất kỳ loại hình phân khúc bất động sản nào, nhà đầu tư cần nhớ tới quy tắc quan trọng nhất: luôn nghiên cứu kỹ loại hình đầu tư và những tiềm năng phát triển của bất động sản đó trong tương lai. Việc thu thập các thông tin chính xác và đáng tin cậy về hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, về quy hoạch đã được công bố và xác nhận giúp nhà đầu tư không chạy theo đám đông với những thông tin chưa được kiểm chứng.

"Có khá nhiều nhà đầu tư bất động sản đã "đổi đời" nhờ những "cột mốc" đầu tư khôn ngoan. Nhưng cũng có những nhà đầu tư nóng vội trong việc tính toán lợi nhuận, dẫn đến hoàn vốn chậm, có lúc "tay trắng". Tôi cho rằng câu trả lời tùy thuộc chiến lược đầu tư", anh Nguyễn Minh Hùng- một môi giới bất động sản đúc kết.

Xác định vị trí tiềm năng

Thông thường sau khi có thông tin phát triển hạ tầng giao thông mới như triển khai cao tốc, sân bay, các dự án lớn..., thị trường bắt đầu đón nhận tương tác của các nhà đầu tư "cá mập". Đây là những người chuyên săn cơ hội, luôn nghe ngóng trước thông tin nóng sốt và "xuống tiền" nhanh; đồng thời, họ có nhiều cơ hội ra quyết định đầu tư, đầu cơ hơn các nhà đầu tư "lướt sóng".

Vị trí được xem là yếu tố vai trò quyết định mức độ sinh lời của bất động sản. Chọn lựa bất động sản trong khu vực có hướng phát triển về hạ tầng, giao thông, công trình trọng điểm… là nước đi khôn ngoan để đón đà gia tăng giá trị về lâu dài.

Hiện nay, chủ trương của TPHCM là tiếp tục rót hàng trăm nghìn tỷ đồng vào các dự án hạ tầng giao thông theo hướng phát triển về phía Đông. Gần nhất là khu đô thị sáng tạo - thành phố Thủ Đức gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Sắp tới, trục phát triển về hướng Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đặt ra bài toán nâng cấp hạ tầng cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Riêng khu vực trung tâm Long Thành là khu vực đang đón hàng loạt "sóng" hạ tầng, đi kèm với các chính sách phát triển hạ tầng đồng bộ nhằm xây dựng đô thị sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Ngoài ra, bất động sản của khu vực này còn nằm ở vị trí tâm điểm của giao thông, dịch vụ, tam giác vàng logistics… hứa hẹn có đà tăng giá tốt nhờ lợi thế di chuyển liên vùng thuận lợi. Nhờ nằm trong khu vực có dân cư hiện hữu đông đúc, đáp ứng các tiện ích ngoại khu cần thiết cho người mua để ở như trung tâm thương mại, chợ, trường học, bệnh viện, sân bay…bất động sản ở trung tâm Long Thành cũng là "điểm sáng" mà nhà đầu tư chiến lược thường xem xét hàng đầu.

Thông tin dự án sân bay Long Thành sắp khởi công cũng làm giá đất khu vực này tăng.

Theo nhận định của một chuyên gia bất động sản: "Năm 2019, mức giá khu vực sân bay Long Thành dao động từ 15-30 triệu đồng/m2. Đây là một sự tăng vọt về giá. Sang năm 2020, bất chấp dịch Covid-19, giá đất vẫn tiếp tục tăng 20% so với năm trước. Đất trung tâm Long Thành có chỗ còn lên tới cả trăm triệu đồng. Nguyên nhân của việc tăng giá này, không chỉ do quy hoạch xây sân bay mà còn do khan hiếm nguồn hàng ở TPHCM".

Lựa chọn sản phẩm có thanh khoản cao

Tính thanh khoản của bất động sản không chỉ phụ thuộc vào vị trí, diện tích, tiện ích… mà còn tùy thuộc diễn biến chung của thị trường. Giai đoạn hiện tại, khi thị trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những sản phẩm hướng đến giá trị bền vững, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cư dân tương lai được ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, sản phẩm bất động sản xanh, nhà ở thấp tầng trong khu compound có vị trí tốt, tiện ích đầy đủ, hứa hẹn tạo sức hút lớn cho các nhà đầu tư chiến lược.

Sản phẩm khu compound ở dự án iD Junction phù hợp với mọi nhu cầu của cư dân toàn cầu.

Đây cũng là phân khúc sản phẩm hứa hẹn duy trì được giá trị bền vững trong tương lai - yếu tố quan trọng phù hợp với tâm lý "giữ tiền" hiện tại. Trong khi đó, đất nền thường chỉ dành cho các nhà đầu tư "lướt sóng", kiếm lời khi sang tay. Còn căn hộ dù sôi động nhưng lại phụ thuộc vào chu kỳ của thị trường và về lâu dài lại mất tính cạnh tranh do không có yếu tố pháp lý sở hữu vĩnh viễn như nhà liền thổ.

Nắm bắt nhu cầu của nhà đầu tư chiến lược cũng như tiềm năng phát triển của khu vực trung tâm Long Thành, nhà phát triển Tây Hồ Group cho ra mắt dự án iD Junction, với vị trí đắc địa và cơ hội đầu tư sinh lợi hiếm có. Nằm ngay tam giác vàng logistics - nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Cảng Thị Vải - Cái Mép và cảng hàng không quốc tế mới Long Thành, dễ dàng di chuyển đến tuyến đường số 1 dẫn vào sân bay Long Thành, iD Junction là dự án khu đô thị có vị trí "vàng" về hạ tầng giao thông, mở ra các cơ hội kết nối giữa các tỉnh thành, nội địa và quốc tế.

iD Junction mở ra các cơ hội kết nối giữa các tỉnh thành, nội địa và quốc tế.

Thời Covid-19 là thời điểm tốt để mua bất động sản có tính thanh khoản cao như dự án iD Junction. Trên thực tế, dịch Covid-19 không tạo ra bước cản lớn mà ngược lại còn tạo đà cho kinh tế hồi phục và tăng trưởng trở lại sau khủng hoảng dịch bệnh.

