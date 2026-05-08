Siêu dự án sông Hồng: Vị trí 6 dự án cầu quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong văn bản đề nghị thẩm định chủ trương, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cho biết có 6 dự án cầu bắc qua sông Hồng liên quan đến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án trọng điểm trong nhóm cầu vượt sông Hồng, địa điểm thuộc quận Tây Hồ, quận Long Biên và huyện Đông Anh (cũ). Diện tích sử dụng đất khoảng 62,7ha.

Về quy mô đầu tư xây dựng, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ (nay là phường Hồng Hà); điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh). Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,15km.

Với đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 80km/h. Đường dẫn đầu cầu phía Tây Hồ (cầu cạn và đường song hành) quy mô theo quy hoạch rộng 48m; đường dẫn phía Đông Anh quy mô theo quy hoạch rộng 60m.

Về các nút giao trên tuyến, dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tại các nút giao với đường Nghi Tàm, nút giao với đường Trường Sa (QL5 kéo dài). Một số nút giao theo quy hoạch bao gồm nút giao với trục TC5, nút giao Bãi Giữa, nút giao với trục TC13, nút giao với đường LK52 (Vĩnh Ngọc - Xuân Canh - Đông Ngàn) được nghiên cứu đầu tư sau.

Cầu chính Tứ Liên vượt sông Hồng có chiều dài 1km, bề rộng B=43m (bao gồm phần bố trí neo dây văng). Cầu vượt sông Đuống chiều dài khoảng 0,3km, bề rộng 44m. Cầu vượt đê tả Đuống hiện tại chiều dài khoảng 0,172km, trong đó nhịp vượt đê Tả Đuống khoảng 85,95m, bề rộng 35m. Cầu dẫn phía Tây Hồ, Long Biên dài khoảng 1,4km có bề rộng thay đổi từ 27,5m đến 44m. Cầu dẫn phía Đông Anh (vượt trục TC13 quy hoạch) dài khoảng 0,2km có bề rộng 35m.

Về công trình hầm trên tuyến, sẽ xây dựng hầm chui quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với bề rộng xe chạy 24,5m trên trục đường Tứ Liên. Tổng chiều dài phần hầm khoảng 1,3km.

Dự án có tổng mức đầu tư 15.498 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội và nằm trong nhóm công trình có quy mô lớn nhất trong hệ thống cầu vượt sông Hồng. Thời gian triển khai từ năm 2025, với mục tiêu hoàn thành khoảng năm 2027.

Cầu Ngọc Hồi

Dự án cầu Ngọc Hồi được đề xuất xây dựng nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực phía nam Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,4km, phần còn lại thuộc địa phận Hưng Yên.

Điểm đầu tuyến kết nối với khu vực Vành đai 3.5 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong khi điểm cuối nối với hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, kết hợp hệ thống đường dẫn hai đầu và các tuyến song hành.

Quy mô dự án gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 11.844 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được định hướng là công trình kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía đông, đặc biệt là quận Long Biên cũ. Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,6km, với điểm đầu tại khu vực phố Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông và điểm cuối tại quận Long Biên cũ.

Đối với cầu chính vượt sông Hồng, sẽ xây dựng cầu vĩnh cửu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành, kết cấu vòm gồm 6 nhịp với quy mô mặt cắt ngang khoảng 43m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới. Trong khi đó, cầu dẫn sử dụng kết cấu dầm hộp với chiều dài nhịp điển hình khoảng 40-45m, quy mô đảm bảo 6 làn xe cơ giới.

Về công trình hầm trên tuyến, sẽ xây dựng hầm chui trực thông tại vị trí giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh/đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với quy mô 4 làn xe, chiều rộng khoảng 19,5m. Tổng chiều dài khoảng 650m với chiều dài hầm kín khoảng 150m.

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng gần 16.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.

Cầu Hồng Hà

Cầu Hồng Hà là một trong các dự án thành phần thuộc trục kết nối Vành đai 4, được xây dựng tại khu vực huyện Đan Phượng và Mê Linh (cũ). Đây là khu vực đang được định hướng phát triển mạnh về đô thị và hạ tầng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu. Quy mô cầu đảm bảo 4 làn xe cơ giới, với mặt cắt ngang khoảng 24,5m.

Cầu Hồng Hà dự kiến triển khai từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2027. Tổng mức đầu tư ước tính gần 10.000 tỷ đồng.

Cầu Thượng Cát

Cầu Thượng Cát được đề xuất xây dựng nhằm kết nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh (cũ), đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị phía bắc.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2km, trong đó phần cầu chính và đường dẫn được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn đường trục đô thị. Phương án kết cấu cầu chính là cầu dây văng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.302 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2027.

Cầu Mễ Sở

Cầu Mễ Sở là công trình quan trọng thuộc tuyến Vành đai 4, kết nối huyện Thường Tín cũ (Hà Nội) với huyện Văn Giang cũ (Hưng Yên). Đây là tuyến giao thông liên vùng có ý nghĩa chiến lược.

Dự án được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 24,5m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới, phục vụ cả giao thông đô thị và liên vùng.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Dự án đã được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai, với thời gian hoàn thành dự kiến đến năm 2027.