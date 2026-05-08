3 nhà đầu tư siêu dự án sông Hồng, công ty của 2 tỷ phú họ Trần gây chú ý

Theo thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc hệ sinh thái của ông Trần Bá Dương đã hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.

Loạt chuyển biến tại công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của công ty này trong năm nay. Trước đó, trong năm 2025, công ty có 3 lần tăng vốn liên tiếp. Động thái này diễn ra khi công ty đang đẩy mạnh nguồn lực cho các dự án lớn. Vào tháng 1, công ty tái khởi động khu đô thị Sala. Song song, đơn vị này cũng được ví là “anh cả” tại siêu dự án Sông Hồng.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để triển khai dự án Khu đô thị Sala với quy mô 257ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Hiện nay, doanh nghiệp giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt thuộc Thaco do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu, phụ trách mảng phát triển bất động sản và hạ tầng của tập đoàn.

Gần đây, ông Trần Đăng Khoa (còn được gọi là Khoa "Khàn") bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua.

Trong thư gửi cổ đông và đối tác vào tháng 6/2025, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - cho biết lợi nhuận sau thuế của Đại Quang Minh năm 2024 đạt 242 tỷ đồng.

Năm 2025, lợi nhuận kỳ vọng đạt 1.257 tỷ đồng. Con số này được dự phóng tăng lên 2.503 tỷ đồng vào năm 2026 và đạt 4.545 tỷ đồng vào năm 2027, tương đương mức tăng gần 19 lần chỉ trong vòng 3 năm.

Đây là con số tham vọng theo ước tính từ Thaco, trong khi số liệu kinh doanh thực tế của Đại Quang Minh không được công bố.

So găng 3 doanh nghiệp còn trụ lại tại siêu dự án Sông Hồng

Việc liên tục mở rộng quy mô vốn diễn ra song song với quá trình Đại Quang Minh tham gia nhiều dự án hạ tầng và bất động sản có quy mô lớn, nổi bật trên vai trò đứng đầu liên danh đề xuất siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP Hà Nội tháng 4, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Đại Quang Minh, Thaco và Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), giảm một nửa so với 6 nhà đầu tư đăng ký ban đầu.

Trong liên danh này, Đại Quang Minh đảm nhiệm vai trò đại diện và điều phối chung. Vị thế của doanh nghiệp nói riêng và Trường Hải nói chung tiếp tục được củng cố khi ngày 25/12/2025, MIK Group thông báo rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án cho Đại Quang Minh.

Ngoài ra, theo chiến lược chung của Thaco, công ty địa ốc này cũng sẽ triển khai loạt dự án trọng điểm gồm tuyến metro Bến Thành - Tham Lương; tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành; dự án BOT cao tốc Dầu Giây - Tân Phú... Song song, công ty còn tái khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại khu đô thị Sala, bảo đảm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2027.

Còn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam, với tổng tài sản thuần của cuối năm qua đạt 2,15 tỷ USD (khoảng 56.616 tỷ đồng).

Về kinh doanh, năm 2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 3,12 tỷ USD, tương đương gần 81.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với mức 2,9 tỷ USD của năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt khoảng 251 triệu USD (hơn 6.500 tỷ đồng), tăng mạnh chủ yếu nhờ lĩnh vực bất động sản.

Cùng với đó, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cũng là nhà đầu tư có tiềm lực mạnh. Với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm, tập đoàn này hiện là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ông Long còn được mệnh danh là "vua thép".

Tập đoàn này cũng đầu tư trải dài từ thép, nông nghiệp, điện máy đến khu công nghiệp. Tổng tài sản Hòa Phát tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 257.900 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với mức 224.439 tỷ đồng cuối năm 2024. Về kinh doanh, năm qua Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Theo định hướng quy hoạch, siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu lên tới khoảng 11.000ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường thuộc địa bàn TP Hà Nội.