“Anh cả” làm siêu dự án sông Hồng tăng vốn lên gần 1 tỷ USD

Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh liên tục tăng vốn điều lệ. Gần nhất vào ngày 14/4, doanh nghiệp gây chú ý khi nâng vốn lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD).

Trước đó, doanh nghiệp tham gia làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã hai lần điều chỉnh quy mô vốn, từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng (ngày 16/1), rồi tăng tiếp lên 19.388 tỷ đồng vào tháng 3.

Phối cảnh mới nhất của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT)

Trong năm 2025, công ty này đã 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn tăng từ 10.920 tỷ lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Đại Quang Minh do ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là Khoa “Khàn”) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện pháp luật, là đơn vị đứng đầu liên danh đề xuất siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP Hà Nội vào tháng 4, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ở đề xuất mới, đáng chú ý liên danh nhà đầu tư muốn hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Về quy mô, theo đề xuất của liên danh, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.481ha, trải dọc hai bên sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án được đề xuất gồm 17 hợp phần, trong đó có hai nhóm chính là trục đại lộ cảnh quan và các khu chức năng phụ trợ.