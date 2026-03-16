"Siêu dự án" đối diện chợ Bến Thành tái khởi động sau nhiều lận đận

Dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công

Thông tin từ Newtecons cho biết doanh nghiệp này và SOL E&C (đơn vị trong cùng hệ sinh thái) đã khởi công tổ hợp tháp đôi cao 47-56 tầng tại siêu dự án đối diện chợ Bến Thành, TPHCM vào cuối tuần qua.

Newtecons đảm nhận vai trò tổng thầu thi công. Các đơn vị trong hệ sinh thái cũng tham gia triển khai các hạng mục chính. SOL E&C phụ trách xây dựng còn BM Windows làm hạng mục nhôm kính và mặt dựng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

"Siêu dự án" đối diện chợ Bến Thành từng có tên là The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành), nằm ở vị trí "kim cương" tại TPHCM, đối diện chợ Bến Thành, sở hữu mặt tiền 4 đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính. Dự án này từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, tương tự như tòa nhà Bitexco và nhận được sự quan tâm lớn.

Nhiều lần đổi chủ, số phận long đong

Dự án trên từng do Công ty TNHH Saigon Glory (100% vốn thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án có vài lần thi công rồi tạm dừng, Saigon Glory gặp vấn đề về khả năng tài chính liên quan tới nghĩa vụ trái phiếu.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes từng là cái tên gắn với dự án. Sau đó, dự án được qua tay Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Lúc bấy giờ, Viva Land giới thiệu dự án này trong danh mục đang phát triển, với tên gọi mới là Pearl.

Tuy nhiên tháng 10/2022, các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt và dự án cũng rơi vào trạng thái "án binh bất động". Logo Viva Land bên ngoài tường rào quanh dự án cũng được gỡ bỏ hoàn toàn.

Cuối năm 2024, Bitexco thống nhất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Vào giữa năm 2025, bảng tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trở lại trên hàng rào bao quanh công trường siêu dự án. Thời điểm đó, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Masterise Homes xác nhận trở lại với vai trò nhà phát triển dự án.