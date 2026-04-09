Sau vụ HH Linh Đàm cấm gửi xe điện, Bộ Xây dựng đã làm gì?

Tại họp báo quý I của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 9/4, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - cho biết Bộ đang triển khai các bước nhằm hoàn thiện quy định về phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải, số lượng phương tiện sử dụng động cơ điện đang tăng nhanh. Hiện cả nước có hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về chỗ đỗ xe, trạm sạc và trạm đổi pin, đặc biệt tại các khu chung cư.

Mặc dù pháp luật hiện hành và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư đã có các quy định liên quan đến quản lý vận hành, an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy, các phương tiện điện có đặc tính kỹ thuật khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Do đó, việc bổ sung quy định riêng cho khu vực sạc, để xe và đổi pin là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Khu vực gửi xe điện tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Văn Hưng).

Bà Hằng cho biết, quá trình xây dựng quy chuẩn mới được thực hiện trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai tại các khu chung cư. Bộ đã yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình thực hiện quy chuẩn hiện hành, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc bố trí và vận hành trạm sạc xe điện.

Song song với đó, Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế tại một số khu chung cư trên địa bàn Hà Nội như HH Linh Đàm, Times City, CT1 Thạch Bàn. Qua khảo sát, cơ quan quản lý đã ghi nhận các vấn đề phát sinh cũng như nhu cầu cụ thể của cư dân và chủ đầu tư.

Bộ cũng đã tổ chức 2 hội thảo để lấy ý kiến từ các bộ, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học về việc bổ sung quy định đối với trạm sạc xe điện tại chung cư. Trên cơ sở đó, dự thảo quy chuẩn đã được hoàn thiện và lấy ý kiến rộng rãi trước khi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Theo kế hoạch, quy chuẩn này sẽ được hoàn thiện và ban hành trước ngày 30/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 27.

Về nội dung, dự thảo quy chuẩn tập trung vào ba nhóm chính gồm khu vực sạc xe điện, khu vực để xe điện và khu vực đổi pin. Trong đó, khu vực sạc xe điện sẽ được quy định cụ thể về vị trí bố trí, phân vùng riêng biệt, giới hạn số lượng thiết bị sạc trong từng khu vực để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời bổ sung yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện, chiếu sáng và trụ sạc.

Đối với khu vực để xe điện, dự thảo đưa ra các yêu cầu về bố trí riêng biệt so với các loại phương tiện khác, kèm theo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, khu vực đổi pin cũng được quy định về vị trí lắp đặt, yêu cầu về hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tủ đổi pin.

Theo bà Hoàng Thu Hằng, việc ban hành quy chuẩn mới không chỉ nhằm đáp ứng xu hướng phát triển phương tiện điện mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho cư dân và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian tới.