8 siêu dự án trọng điểm ở Hà Nội hiện thi công ra sao?

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, thành phố đang triển khai 8 dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội, nhằm tạo đột phá trong phát triển đô thị và hạ tầng. Trong số đó, 6 dự án đã được khởi công, 2 dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Danh mục các dự án gồm Khu đô thị thể thao Olympic, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cải tạo Quốc lộ 1A, cải tạo khu vực Hồ Tây, hai khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Thiên Lộc, khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai và khu công viên công nghệ số tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Toàn cảnh xây dựng sân vận động Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được Hà Nội nhắc đến đầu tiên, là dự án trọng điểm được khởi công từ ngày 19/12/2025. Dự án đang tập trung hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết, xử lý chồng lấn và triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn để đảm bảo tiến độ tổng thể.

Trong khi đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án tuyến, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật. Cơ quan chức năng đang phối hợp để thống nhất vị trí tuyến, các nút giao và điều chỉnh quy hoạch phân khu phục vụ triển khai.

Ở khu vực phía Bắc, hai dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh cũng đã được khởi công từ đầu năm. Các dự án này đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh là một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước (Ảnh: Văn Hưng).

Đối với dự án tại Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh, thành phố dự kiến hoàn thành các thủ tục chủ trương đầu tư trong tháng 4 và hoàn thiện quy hoạch chi tiết trong tháng 6.

Một dự án trọng điểm khác là khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại Hoàng Mai đã được khởi công từ tháng 1. Hiện dự án triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, với mục tiêu hoàn thành các thủ tục chính trong quý II.

Tương tự, khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại Tây Tựu, Phú Diễn cũng đang ở giai đoạn triển khai công tác bồi thường, tái định cư và điều chỉnh quy hoạch, đồng thời xem xét tích hợp vào quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đối với dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ, đang trong giai đoạn nghiên cứu phương án kiến trúc, thiết kế tuyến và chưa triển khai xây dựng. Tương tự, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đang được hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo UBND TP Hà Nội, việc triển khai các dự án trên cơ bản đang bám sát kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xử lý chồng lấn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục và tháo gỡ khó khăn để đảm bảo triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm.