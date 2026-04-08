Căn hộ TPHCM tiếp tục tăng giá, khách mua chuyển hướng về vùng ven

Theo báo cáo của Savills, bức tranh thị trường bất động sản TPHCM trong quý đầu năm cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đã phần nào kìm hãm nhu cầu mua nhà, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế, kéo dài tình trạng khan hiếm trên thị trường.

Dữ liệu từ JLL Việt Nam cũng cho thấy cùng thời gian trên, phân khúc căn hộ cao cấp tại TPHCM ghi nhận 1.338 căn mở bán mới, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn. Giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 4.148 USD/m2 (khoảng 107 triệu đồng), tăng 2% so với quý trước và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối, với 1.447 căn hộ cao cấp được tiêu thụ trong quý, chủ yếu từ các dự án mới và lượng hàng tồn kho hiện hữu. Để kích cầu, các chủ đầu tư đẩy mạnh chính sách ưu đãi như chiết khấu trực tiếp trong ngày mở bán hoặc miễn phí quản lý từ 1-2 năm.

Còn theo One Mount Group, tổng nguồn cung căn hộ tại TPHCM trong quý đạt khoảng 3.700 căn, tăng 86% so với cùng kỳ, trong khi lượng tiêu thụ đạt khoảng 4.800 căn, tăng gần 70%. Đáng chú ý, khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi chiếm gần 60% nguồn cung mở mới, tương đương khoảng 2.200 căn.

Diễn biến này cho thấy xu hướng dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường, khi các khu vực vệ tinh ngày càng trở thành “van điều tiết” nguồn cung và mặt bằng giá. Trong bối cảnh khả năng chi trả tại khu trung tâm ngày càng thu hẹp, các địa phương lân cận đang đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở thực.

Về giá bán, khu vực trung tâm TPHCM ghi nhận mức trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2, cao hơn so với mức khoảng 86 triệu đồng/m2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, thị trường có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Tại Bình Dương (cũ), giá căn hộ trung bình đạt khoảng 56 triệu đồng/m2, tăng 7% theo quý và 37% so với cùng kỳ. Một số dự án mới thậm chí đã vượt ngưỡng 70 triệu đồng/m2, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng nhờ hạ tầng và các thay đổi hành chính.

Dù thị trường ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý đầu năm nhưng các chuyên gia của One Mount Group dự báo nguồn cung căn hộ tại TPHCM trong năm nay sẽ điều chỉnh giảm so với dự báo trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lãi suất duy trì ở mức cao làm gia tăng chi phí vốn, khiến các chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc triển khai dự án mới. Theo đó, tổng nguồn cung mở bán mới trong năm dự kiến đạt khoảng 28.000-29.000 căn, giảm khoảng 2.000 căn so với kỳ vọng ban đầu.

Nhận định về diễn biến thị trường, bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho biết nguồn cung căn hộ cao cấp hiện tập trung ở các dự án lớn do những chủ đầu tư uy tín phát triển.

Lãi suất cho vay mua nhà trong quý I có xu hướng tăng, dẫn đến sự phân hóa rõ rệt trong khả năng tiếp cận của người mua. Nhóm khách hàng phụ thuộc nhiều vào vốn vay chịu áp lực lớn hơn từ chi phí lãi, trong khi những người có tỷ lệ vốn tự có cao lại tận dụng được các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.