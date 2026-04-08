Hàng loạt nhà ở xã hội mở bán, giá thấp nhất hơn 17 triệu đồng/m2

Cuối tháng 3, một liên doanh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu tái định cư Đại Địa Bảo (phường Sơn Trà). Dự án gồm 3 khối nhà cao 9 tầng với tổng cộng 739 căn hộ. Trong đợt này, chủ đầu tư đưa ra thị trường 237 căn hộ, diện tích hơn 51m2/căn. Giá bán công bố thấp hơn 17 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Hải Vân, Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động (Ảnh: An Bình).

Với mức giá này, mỗi căn hộ có giá từ hơn 873 triệu đồng đến hơn 958 triệu đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 5/5 đến hết ngày 5/6.

Trước đó, tháng 5/2025, liên doanh này đã mở bán 633 căn tại khối A, B của dự án An Trung 2 với giá hơn 16 triệu đồng/m2.

Ngoài dự án tại phường Sơn Trà, trong những tháng đầu năm, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng cũng đồng loạt mở bán.

Một dự án nhà ở xã hội quy mô lớn khác cũng được công bố mở bán là khu chung cư số 5, khu B thuộc Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, tọa lạc tại phường Hòa Xuân.

Dự án gồm 3 khối với quy mô hơn 1.000 căn hộ, cùng một khối nhà thương mại. Trong đợt đầu, chủ đầu tư đưa ra 849 căn hộ, giá bán hơn 20 triệu đồng/m2. Với diện tích 36-77m2, giá mỗi căn dao động từ hơn 744 triệu đồng đến gần 1,6 tỷ đồng.

Dự án Ecohome Hòa Hiệp tại khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng cũng thông báo tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội. Dự án gồm 2 khối với 1.476 căn hộ và một khối nhà thương mại, tổng mức đầu tư gần 2.125 tỷ đồng.

Theo thông báo, chủ đầu tư chào bán 391 căn với giá gần 21 triệu đồng/m2. Diện tích 40-75m2/căn, tương ứng giá bán từ khoảng 812 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/căn.

Liên quan đến các chính sách nhà ở xã hội, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện dự thảo quy định mới về triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời siết chặt điều kiện sở hữu nhà đất nhằm đảm bảo đúng đối tượng.

Nhóm ưu tiên thuê nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư được bổ sung gồm người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; hộ nghèo; cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách hoặc làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong dự thảo, quy định chống trục lợi cũng được siết chặt. Trường hợp đã tặng, cho nhà, đất chỉ được xem xét sau tối thiểu 10 năm, trường hợp chuyển nhượng phải sau ít nhất 5 năm.

Dự thảo cũng đề xuất quy định ngưỡng thu nhập đối với cán bộ, công chức khi đăng ký mua nhà ở xã hội như người độc thân không quá 20 triệu đồng/tháng, độc thân nuôi con không quá 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.