Sắp ra mắt chính thức dự án nghỉ dưỡng Sakana Hòa Bình

Dân trí Những động thái gần đây cho thấy Công ty Phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô đang chuẩn bị ra mắt chính thức dự án nghỉ dưỡng Sakana Hòa Bình trong thời gian không xa.

Sakana Hòa Bình - BW Premier Hòa Bình là dự án hiếm hoi luôn nhận được sự theo dõi của những người mê du lịch và mong muốn sở hữu chốn lui về ngoại ô do thiết kế khác biệt gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Thông qua một loạt hoạt động hợp tác mới đây, cho thấy Công ty Ngoại Ô đang ráo riết cho một chiến dịch ra mắt dự án khi các bước pháp lý cuối cùng đang nhanh chóng hoàn tất.

Tổng quan dự án Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection

Được biết, tháng 9/2020, Công ty cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô đã bắt tay với Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới là Best Western. Theo đó, Best Western sẽ là đơn vị phát triển, tư vấn và vận hành Sakana Hòa Bình - BW Premirer Collection. Trước đó, cả hai bên đã ký hợp đồng giám sát thiết kế và thương hiệu để đảm bảo các thiết kế của khu nghỉ dưỡng tuân theo tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu Best Western Premier - tiêu chuẩn cao nhất là 5 sao của tập đoàn này cho Sakana Hòa Bình.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty Ngoại Ô và Tập đoàn Best Western vào tháng 9/2020

Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection có tổng diện tích hơn 12ha, với 248 căn biệt thự, có bể bơi được thiết kế bởi công nghệ của Italia - Biodesign trước hiên nhà tạo nên sự sang trọng riêng tư giữa thiên nhiên thuần khiết. Đây là điều mà luôn được chủ đầu tư Ngoại Ô nhấn mạnh là tiêu chuẩn của sự sang trọng trong tương lai.

Ngay từ khi bắt tay vào khảo sát thiết kế, Công ty Ngoại ô đã xác định xây dựng Sakana Hòa Bình theo hướng thân thiện với tự nhiên với bốn mẫu nhà là: Biệt thự nhà Nơm, Biệt thự nhà Nón, Biệt thự nhà Tổ chim, Biệt thự Nhà Rông. Đây sẽ là "tác phẩm nghệ thuật" độc đáo, riêng biệt được xem là bậc nhất tại miền Bắc.

Mẫu biệt thự nhà rông

Mẫu biệt thự nhà tổ chim

Trong một phát biểu trước đây, đại diện chủ đầu tư thể hiện tâm huyết "Ở Sakana chúng tôi sống cộng sinh với tự nhiên, không san lấp địa hình, không chặn dòng chảy của nước, không chiếm nhiều diện tích đất nhưng vẫn tạo được những không gian đáng sống nhất"

Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection sẽ có hàng loạt tiện ích tiêu chuẩn 5 sao quốc tế đều được thiết kế rất khác biệt với sự tham gia của các kiến trúc sư tên tuổi, trong đó có kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa góp mặt trong công trình nhà hàng hội thảo và hai đơn vị đến từ Itaila: AAstudio và Biodesign góp mặt trong các hạng mục ánh sáng và bể bơi.

Bể bơi Biodesign trong thung lũng dự án

Theo thông tin được ban đầu thì các mẫu biệt thự tiêu chuẩn 5 sao quốc tế có bể bơi riêng của dự án Sakana Hòa Bình có giá khởi điểm chỉ từ 4,88 tỷ đồng.

Dự án: Sakana Hòa Bình - BW Premier Collection

Địa chỉ: xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

Tổng diện tích: 12,1ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô

Đơn vị vận hành và phát triển: Best Western

Website: https://sakanahoabinh.vn/

Trường Thịnh