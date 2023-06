Resort Mỹ Khê được rao bán phát mại kiểu lạ: Ế lần đầu, lần 2 tăng giá 30%

Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi - vừa thông báo phát mại tài sản đảm bảo là khu resort Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Dự án này là của Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi. Khu resort này nằm trên tuyến đường ven biển sầm uất nhất Quảng Ngãi.

Theo thông báo từ ngân hàng, khu resort này có giá khởi điểm gần 39,8 tỷ đồng. Mức giá phát mại lần này tăng 9,3 tỷ đồng so với giá rao bán lần đầu tiên vào tháng 8/2022.

Diễn biến trên được cho là tương đối bất ngờ trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã phải hạ giá tài sản đảm bảo sau các lần rao bán bất thành.

Khu resort Mỹ Khê được phát mại với giá khởi điểm gần 39,8 tỷ đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Khu resort nằm trên lô đất rộng gần 3.700m2 - khu đất thương mại, dịch vụ có thời hạn sử dụng đến tháng 10/2042.

Tài sản gắn liền với lô đất trên gồm khu nhà hàng 1 tầng rộng 407m2, khu nhà hàng 2 tầng rộng 217m2, nhà nghỉ 405m2, nhà bảo vệ 19m2 và khu nhà vệ sinh 85,7m2.

Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty Du lịch Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này chuyên kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành nội địa và quốc tế.

Bên cạnh khu resort Mỹ Khê, doanh nghiệp này còn sở hữu khu du lịch Sa Huỳnh (Sa Huỳnh Beach Resort) tại thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Khu resort Mỹ Khê nằm ở vị trí đắc địa trên tuyến đường ven biển Mỹ Khê (Ảnh: Quốc Triều).

Đầu tháng 6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hồi hơn 3ha do Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thuê thực hiện công trình mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh. Lý do thu hồi do doanh nghiệp này không sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng nhưng không lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.