Quảng Ninh xuất hiện siêu dự án hơn 6.200ha nằm ven vịnh Hạ Long

Ngày 25/4, Công ty cổ phần Vinhomes công bố dự án Hạ Long Xanh (tên thương mại: Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh. Dự án có quy mô hơn 6.200ha, nằm tại khu vực ven vịnh Hạ Long.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes, cho biết dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị tích hợp, kết hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí. Dự án hướng tới mô hình phát triển đô thị theo tiêu chí bền vững ESG++.

Về vị trí, Hạ Long Xanh nằm trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi có vai trò kết nối quan trọng giữa các trung tâm kinh tế phía Bắc. Khu vực này cũng nằm đối diện nhà ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long xuống còn 23 phút.

Tổng giám đốc Vinhomes tiết lộ cư dân tại dự án có đặc quyền di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao từ Hạ Long - Hà Nội - Hạ Long với giá vé khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Một phần của dự án Hạ Long Xanh (Ảnh: BTC).

Quy hoạch dự án bao gồm các không gian cây xanh, mặt nước và khu vực sinh thái với diện tích lớn. Vinhomes cho biết dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố và căn hộ, chia thành nhiều phân khu chức năng khác nhau. Một số khu vực được thiết kế gắn với yếu tố cảnh quan tự nhiên như khu đảo hoặc không gian ven biển.

Ngoài nhà ở, dự án cũng dự kiến tích hợp các tiện ích quy mô lớn như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và các công trình phục vụ du lịch. Một số hạng mục được công bố gồm công viên giải trí, khu tổ chức sự kiện ngoài trời, trung tâm hội nghị và các công trình văn hóa.

Bên cạnh đó, dự án của Vinhomes còn định hướng phát triển hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt như giáo dục, y tế, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Các hạng mục này bao gồm trường học, cơ sở y tế, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo kế hoạch, khu vực này cũng được quy hoạch phát triển các công trình thương mại và văn phòng, hướng tới hình thành khu trung tâm dịch vụ - tài chính trong tương lai.