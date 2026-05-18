Viettel, Hòa Phát cũng muốn nhập cuộc làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh mới đây chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực xây dựng đường sắt tốc độ cao.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng Lê Văn Dương cho biết, chương trình được xây dựng với mục tiêu hình thành năng lực công nghệ nội sinh cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Việt Nam sẽ từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ khảo sát, thiết kế, thi công, chế tạo cấu kiện đến vận hành và bảo trì.

Hiện nay, hạn chế của Việt Nam chủ yếu nằm ở hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành chưa hoàn thiện; công nghệ thi công bản đường không ballast còn phụ thuộc nước ngoài; thiếu hệ thống kiểm định, thử nghiệm và nguồn nhân lực chuyên sâu.

Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng nhìn nhận việc phát triển công nghệ đường sắt tốc độ cao cần được triển khai như một chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, với sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Khu vực doanh nghiệp được xác định giữ vai trò trung tâm trong quá trình tiếp nhận, nội địa hóa và thương mại hóa công nghệ, trong khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và điều phối.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho biết doanh nghiệp có khả năng tham gia nghiên cứu, phát triển các hệ thống điều hành tập trung, tín hiệu, điều khiển, trung tâm OCC cũng như nền tảng quản lý thông minh phục vụ vận hành đường sắt tốc độ cao.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cũng đề xuất tham gia nghiên cứu, sản xuất ray, các cấu kiện thép khẩu độ lớn và vật tư cơ khí phục vụ thi công, bảo trì công trình.

Một số viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị tư vấn kiến nghị Bộ sớm giao nhiệm vụ cụ thể để xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, tập trung vào công nghệ khảo sát chính xác cao, thiết kế kết cấu cầu, hầm, nền đường, bản đường không ballast và xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ thử nghiệm kết cấu, vật liệu và hệ thống kỹ thuật.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị trong thời gian ngắn phải hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, xác định rõ sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì và phối hợp, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để triển khai. Các cơ quan, doanh nghiệp và viện nghiên cứu liên quan phải cử cán bộ có chuyên môn sâu trực tiếp tham gia, hoàn thành đăng ký nhiệm vụ trước ngày 25/5 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Xây dựng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp ngành và Hội đồng khoa học chuyên trách nhằm điều phối toàn bộ chương trình. Trong giai đoạn 25/5-30/5, lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khảo sát một số cơ sở công nghiệp quốc phòng và doanh nghiệp, nhằm đánh giá khả năng phối hợp trong nghiên cứu, chế tạo và tích hợp công nghệ.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; làm chủ công nghệ khảo sát, thiết kế; nghiên cứu, chế tạo ray, tà vẹt, bản đường không ballast; thi công cầu, hầm, nhà ga; phát triển hệ thống điện sức kéo và tín hiệu điều hành; đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời phát triển các phần mềm thiết kế, mô phỏng và tính toán kết cấu.