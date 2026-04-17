Quảng Ninh lập tổ công tác đặc biệt cho đường sắt 5,6 tỷ USD của Vingroup

Ngay sau khi dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo toàn diện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh việc rà soát, đánh giá tình hình thực tế, Tổ công tác sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi để tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án ngay trong năm 2026.

Phối cảnh dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: CĐT).

Hiện nay, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua đang tích cực triển khai các phần việc liên quan. Điển hình tại phường Yên Tử, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền chính sách bồi thường và hoàn thiện các bản đồ giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất.

Với tổng diện tích thu hồi gần 28ha liên quan đến 210 hộ dân, phường đã chủ động rà soát nhu cầu tái định cư và chuẩn bị hồ sơ xây dựng giá đất bồi thường.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Tuyến đường sắt có chiều dài 120,2km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến.

Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến đạt 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội được giới hạn ở mức 120km/h để phù hợp với điều kiện vận hành đô thị. Khi hoàn thành, tuyến sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút, tương đương nhanh gấp 5-7 lần hiện nay.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa, thuộc khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội. Điểm cuối là ga Hạ Long, nằm trong khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Trên toàn tuyến sẽ có 3 ga trung chuyển tại Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng) và Yên Tử (Quảng Ninh). Một depot được bố trí tại ga cuối Hạ Long để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng.

Dự án dự kiến sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới, hiện đại cùng hệ thống thông tin, tín hiệu và trang thiết bị cao cấp do Siemens Mobility (Đức) cung cấp. Công nghệ sẽ được chuyển giao từng bước cho phía Việt Nam trong quá trình vận hành, khai thác.

Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, mở ra phương thức di chuyển nhanh, tiện lợi giữa Hà Nội và Quảng Ninh.