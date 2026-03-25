TOD - Động lực phát triển của đô thị hiện đại

Mô hình TOD - Nền tảng của những siêu đô thị hàng đầu thế giới

Trên thế giới, bài toán quá tải tại các đô thị lớn đã có lời giải rõ ràng, đó là phát triển vùng đa cực (megaregion). Thay vì dồn nén vào một trung tâm, các quốc gia phân bổ chức năng kinh tế, xã hội ra các đô thị vệ tinh, kết nối bằng hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Thực tế đã chứng minh tính ưu việt của mô hình này. Tại Hàn Quốc, vùng Sudogwon gồm Seoul, Incheon và Gyeonggi với 26 triệu dân, đóng góp một nửa GDP quốc gia, trong đó điểm nhấn là thành phố thông minh lấn biển Songdo.

Tương tự, Trung Quốc có Jing-Jin-Ji kết nối Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cùng siêu đô thị chiến lược Hùng An.

Nhật Bản vươn lên với Keihanshin quy tụ Osaka, Kyoto, Kobe cùng thủ phủ khoa học Keihanna.

Điểm chung của các khu vực này là nằm gần biển để mở rộng giao thương toàn cầu, đồng thời sở hữu một đô thị hạt nhân đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Tại Việt Nam, cấu trúc tương tự đang dần định hình với tam giác kinh tế phía Bắc, gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Trong đó, Hà Nội đang bước vào cuộc tái cấu trúc không gian quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Chiến lược này xuất phát từ thực tế, với diện tích chỉ chiếm khoảng 1% cả nước, Thủ đô có tới 9,5 triệu người.

Trong khi phương tiện cá nhân tăng 4-5% mỗi năm, diện tích đất giao thông chỉ tăng 0,35%. Hệ quả là ùn tắc kéo dài và ảnh hưởng chất lượng không khí. Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm những thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm.

Các chuyên gia nhận định, mô hình đô thị đơn cực đã chạm ngưỡng chịu tải tối đa. Mô hình megaregion trở thành lựa chọn tất yếu. Trong hệ sinh thái đa cực này, Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính; Hải Phòng là cửa ngõ công nghiệp, logistics; Hạ Long trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo, gắn liền với di sản thiên nhiên thế giới.

“Mô hình này cho phép phân bổ hợp lý các hoạt động kinh tế - xã hội, giảm áp lực lên khu vực trung tâm và thúc đẩy phát triển cân bằng trong toàn bộ vùng đô thị, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững”, GS.TS.KTS Đỗ Hậu (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) phân tích.

Hạ tầng thế kỷ định hình đô thị TOD mới bên vịnh kỳ quan

Một megaregion chỉ thực sự vận hành hiệu quả khi có một “trục xương sống” kết nối đủ mạnh để xóa nhòa khoảng cách địa lý. Với miền Bắc, mảnh ghép quyết định đó chính là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá 5,6 tỷ USD do VinSpeed đầu tư, ấn định khởi công vào ngày 12/4.

Tuyến có tốc độ thiết kế lên tới 350km/h, bắt đầu từ ga Cổ Loa (Hà Nội) và kết thúc tại Tuần Châu (Hạ Long), dự kiến vận hành vào năm 2028.

Đường sắt tốc độ cao rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hạ Long và Hà Nội chỉ còn 23 phút (Ảnh phối cảnh: Vingroup).

Lịch sử quy hoạch đô thị toàn cầu cho thấy, hạ tầng đường sắt luôn bảo chứng cho giá trị bất động sản.

Metro số 1 tại TPHCM tác động đến các dự án lân cận. Số liệu từ Batdongsan.com cũng cho thấy kịch bản tương tự tại Hà Nội. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy đã góp phần làm tăng giá bất động sản khu vực xung quanh.

Những con số biết nói này cho thấy tác động rõ rệt của TOD, đó là hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn tái định hình giá trị đất đai.

Với tốc độ thiết kế 350km/h, tuyến đường sắt rút ngắn thời gian đi lại giữa Thủ đô và di sản thiên nhiên thế giới xuống chỉ còn 23 phút.

