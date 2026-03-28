Dịch chuyển không gian đô thị: Hạ Long nổi lên như cực tăng trưởng kết nối Thủ đô

Đô thị đơn cực chạm ngưỡng và lời giải từ mô hình “siêu vùng đô thị”

Chỉ với khoảng 1% diện tích nhưng Hà Nội đã tiệm cận mốc gần 9,5 triệu dân, chiếm hơn 9% dân số Việt Nam. Lượng phương tiện giao thông tăng 4-5% mỗi năm, trong khi tốc độ mở rộng hạ tầng chỉ khoảng 0,35%.

Quỹ đất ngày càng hạn chế, kéo theo mật độ xây dựng cao đẩy chi phí sinh hoạt tăng trong khi chất lượng môi trường suy giảm. Mô hình phát triển “đơn cực” nhiều năm qua của Hà Nội đã bộc lộ giới hạn. Việc tiếp tục dồn nén vào một trung tâm không còn là lời giải hiệu quả, buộc Hà Nội phải chuyển sang một cấu trúc mới, linh hoạt hơn.

“Xu hướng phát triển đô thị hiện nay đang chuyển từ mô hình tập trung đơn cực sang cấu trúc mạng lưới đa trung tâm, nơi hội tụ các dòng chảy của vốn, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, chia sẻ tại hội thảo về mô hình siêu đô thị thế hệ mới, ngày 21/3 vừa qua.

Trên thế giới, xu thế đô thị đa cực chỉ thực sự thành công khi có sự “mở lối” của hạ tầng. Như tại Tokyo (Nhật Bản), mạng lưới đường sắt dày đặc đã kéo giãn không gian đô thị, hình thành các đô thị vệ tinh như Yokohama, Saitama - nơi cư dân sống cách trung tâm hàng chục thậm chí hàng trăm km, nhưng vẫn di chuyển thuận tiện mỗi ngày để làm việc, học tập, giao dịch…

Ở Seoul (Hàn Quốc), các tuyến metro liên vùng và cao tốc đã kích hoạt những đô thị mới như Pangyo, Bundang, giúp giải bài toán nhà ở, đồng thời hình thành các trung tâm công nghệ, việc làm chia sẻ áp lực cho vùng thủ đô.

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ được VinSpeed khởi công vào ngày 12/4 (Ảnh phối cảnh: VinSpeed)

Tại Hà Nội, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (dự kiến khởi công ngày 12/4) sẽ đóng vai trò tương tự. Với tốc độ thiết kế 350km/h, hạ tầng này giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Quảng Ninh còn khoảng 23 phút. Khoảng cách địa lý được xóa nhòa sẽ kích hoạt dòng chảy cư dân và dòng vốn ra ngoài lõi đô thị Hà Nội.

Hơn cả giá trị kết nối, tuyến đường sắt tốc độ cao này còn đặt nền móng cho việc hình thành megaregion (siêu vùng đô thị) Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Trong đó, Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính, Hải Phòng là đầu mối công nghiệp - cảng biển, logistic quốc tế, còn Quảng Ninh là trung tâm du lịch - dịch vụ, kinh tế sáng tạo toàn vùng, gắn liền với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Khi được kết nối liền mạch bằng hạ tầng tốc độ cao, ba cực phát triển sẽ bổ trợ lẫn nhau, giải bài toán áp lực dân số, hạ tầng và môi trường sống cho Thủ đô.

Hạ Long - Trung tâm của kỷ nguyên mở rộng không gian sống

Nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao, Quảng Ninh trở thành một phần trong không gian phát triển mở rộng của Thủ đô. Thực tế, địa phương đã hội tụ sẵn nhiều điều kiện nền tảng để trở thành đích đến của dòng dịch chuyển dân cư.

Quảng Ninh hiện là một cực phát triển năng động phía Bắc khi nhiều năm liền thuộc top đầu toàn quốc về phát triển kinh tế. Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh cao nhất nước. Năm 2026, địa phương tiếp tục đặt mục tiêu GRDP trên 13%; phấn đầu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đóng góp vào con số tăng trưởng này là hạ tầng dịch vụ - du lịch quy mô quốc tế, trong đó Hạ Long giữ vai trò điểm đến toàn cầu, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, tư duy quy hoạch mở và quỹ đất còn lớn cho phép Quảng Ninh phát triển các đại đô thị bài bản, tích hợp đầy đủ chức năng sống, du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại.

Trong bức tranh đó, các dự án như Vinhomes Global Gate Hạ Long có cơ hội đón đầu làn sóng di chuyển dân cư ra ngoài khu vực nội đô Hà Nội..

Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô lên tới hơn 4.100 ha, nằm kế cận kỳ quan thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu vị trí đắc địa khi kế cận vịnh di sản Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm nhà ở, dự án được phát triển như một siêu đô thị tích hợp đa chức năng.

Các yếu tố từ không gian an cư, thương mại, dịch vụ đến giáo dục, y tế và giải trí được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Được định vị là “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản thế giới”, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch trọng tâm với hệ sinh thái xanh quy mô lớn.

Từ Công viên rừng Hạ Long 620ha, gần 2.500ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn bao bọc, đến hệ thống Lagoon 680ha 100% nước biển tự nhiên cùng bãi cát trắng lớn nhất Việt Nam trải dài trên 200km... tất cả tạo nên một cấu trúc đô thị sinh thái đa lớp, nơi thiên nhiên hiện hữu trong từng nhịp chuyển động của đô thị.

Với một nhà ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Hạ Long - Quảng Ninh được quy hoạch trong lòng, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến một “đặc quyền không đánh đổi” cho cư dân tương lai.

Khi hành trình Hà Nội - Hạ Long được rút ngắn chỉ còn 23 phút, việc làm chủ thời gian sẽ thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư tăng tốc về Hạ long Từ đây, giới tinh hoa có thể lựa chọn một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt: vừa được tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nguyên bản bên vịnh kỳ quan, vừa không tách rời nhịp kinh tế, giao thương sôi động của Thủ đô Hà Nội.