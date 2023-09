Quảng Bình sẽ đón chào năm mới 2024 bằng nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Chào đón năm mới 2024 với nhiều chương trình du lịch, hoạt động xúc tiến, quảng bá hấp dẫn và đặc sắc.

Theo đó, chương trình Chào đón năm mới 2024 gồm có các hoạt động nổi bật như: chương trình đếm ngược (Countdown), hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố tại thị trấn Phong Nha; hội thi ẩm thực du lịch với sự tham gia của khoảng 20-25 đơn vị hoạt động du lịch cùng các chương trình kích cầu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới.

Nhiều lễ hội hấp dẫn chào đón năm mới 2024 tại Quảng Bình (Ảnh: Regal Group).

Đặc biệt, ngoài các chương trình do địa phương tổ chức còn có sự chung tay, cộng hưởng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, những sự kiện quy mô, hoành tráng, tầm vóc quốc tế sẽ là điểm nhấn rực rỡ trong bức tranh lễ hội cuối năm tại Quảng Bình.

Đại diện Công ty Cổ phần Regal Group - trình bày kế hoạch tổ chức chương trình chào đón năm mới 2024 tại khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan (Ảnh: quangbinh.gov.vn).

Trong thời gian qua, chính quyền, sở du lịch và những doanh nghiệp như Regal Group vẫn đang tiếp tục nỗ lực làm mới và ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút và tăng trải nghiệm cho du khách khi đặt chân đến Quảng Bình.

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Quảng Bình, chương trình Chào đón năm mới 2024 là sự kiện nổi bật để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát động thị trường khách du lịch trong và ngoài nước, khẳng định vị thế của du lịch Quảng Bình là điểm đến toàn cầu mới.

Nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo hứa hẹn thu hút du khách đến với Quảng Bình (Ảnh: Regal Group).

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp nghỉ lễ từ 1/9 đến 4/9, tỉnh này đã đón 160.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với dịp lễ năm 2022, trong đó khách quốc tế tăng 87,5% so với dịp lễ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 176 tỷ đồng, tăng 53% so với kỳ lễ trước.