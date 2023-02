Phú Mỹ Hưng: 30 năm theo đuổi một cam kết

Phía sau một không gian đáng sống

Giữa tháng 2, cái nắng gay gắt của Sài Gòn như dịu bớt khi du khách vừa rẽ bước vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Những con đường thoáng rộng nằm yên bình dưới tán cây cổ thụ. Trong bán kính vài phút đi bộ có thể bắt gặp một công viên chủ đề với quy mô đáng được gọi là công viên, chứ không chỉ là những mảng xanh nhỏ nhoi xen giữa các tòa cao ốc.

Không gian xanh mát bên trong khu đô thị (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Theo công bố của chủ đầu tư, mật độ cây xanh tại khu đô thị này vẫn ở mức đáng ngưỡng mộ - 8,9m2/người. Và nếu so sánh với bản quy hoạch khu đô thị cách đây gần 1/3 thế kỷ, thì không gian dành riêng cho cây xanh - mặt nước đã được tôn trọng gần như tuyệt đối, bất chấp giá trị mỗi m2 đất ở đây đã tăng đến mức khó tưởng với những người tham gia lập quy hoạch ngày ấy.

Trong bán kính vài phút đi bộ, người ta có thể bắt gặp một công viên lớn tại Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Dọc đại lộ Nguyễn Lương Bằng - một trong những trục "xương sống" đi qua trung tâm khu đô thị - một nhóm công nhân đang cấp tập hoàn thiện công tác nâng cấp mặt đường. Trước đó, Phú Mỹ Hưng cũng vừa hoàn thành nâng cấp, mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát. Giống như nhiều con đường nội khu khác, những đại lộ này được nâng cấp hoặc mở rộng khi cư dân còn chưa nhận ra dấu hiệu xuống cấp nào.

Đại lộ Nguyễn Lương Bằng đang được cải tạo, chỉnh trang dù chưa có dấu hiệu xuống cấp (Ảnh: Hải Long).

"Là cư dân Phú Mỹ Hưng hơn chục năm nay, tôi rất hài lòng khi thấy diện mạo khu đô thị mỗi ngày mỗi mới mẻ, hạ tầng - tiện ích ngày càng hoàn thiện và đặc biệt là dịch vụ hậu mãi rất tốt. Chủ đầu tư chăm chút từ cây xanh, đường sá đến việc tiếp thu và xử lý nhanh những vấn đề mà cư dân phản ánh. Đi đâu thì đi, nhưng tôi vẫn thích Phú Mỹ Hưng hơn", chú Hòa - một cư dân - bày tỏ.

Chú Hòa - cư dân đã gắn bó với Phú Mỹ Hưng hơn 10 năm nay (Ảnh: Hải Long).

Cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm

Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức sự kiện với chủ đề "Nhân khí sanh phú quý", tối 12/2. Giữa lúc thị trường nhiều biến động - một số doanh nghiệp dù không gặp khó khăn cũng tạm dừng các hoạt động, do lo ngại tâm lý của thị trường ảnh hưởng đến sức hút dự án - trong ngày sự kiện này diễn ra, vẫn thu hút khoảng 1.000 khách hàng đến Phú Mỹ Hưng tìm hiểu thông tin dự án. Khu vực sự kiện dành cho khách mời liên tục được mở rộng, do lượng khách quan tâm nhiều hơn kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra ban đầu.

Khoảng 1.000 khách hàng đã đến Phú Mỹ Hưng trong ngày tổ chức sự kiện "Nhân khí sanh phú quý" hôm 12/2 (Ảnh: Hải Long).

Là nhà đầu tư sở hữu đã sở hữu 4 bất động sản của Phú Mỹ Hưng, chị Hằng nhận định, chữ "tín" là yếu tố hàng đầu thu hút khách hàng đến chương trình ngày hôm ấy. Dù hiện tại, TPHCM có không ít khu đô thị cao cấp, với giá trị bất động sản vượt qua Phú Mỹ Hưng nhiều lần; nhưng số chủ đầu tư có thể thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng thì không nhiều.

"Cái gì Phú Mỹ Hưng cam kết thì đều thực hiện được. Tôi đánh giá cao nhất là cam kết về pháp lý. Người mua cảm thấy an toàn khi đầu tư các sản phẩm của Phú Mỹ Hưng, có dự án tôi nhận được sổ hồng chỉ 3-4 tháng sau khi mua. Rồi cam kết về không gian sống, chỗ nào quy hoạch cho mảng xanh sẽ là mảng xanh, chỗ nào cho tiện ích là tiện ích, chứ không chỉ tập trung xây nhà thôi", chị Hằng đánh giá.

Chị Hằng - một nhà đầu tư bất động sản gắn với Phú Mỹ Hưng nhiều năm nay (Ảnh: Hải Long).

Chia sẻ với báo chí, ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng - cho biết, đơn vị không đứng ngoài những tác động của thị trường do lực cầu chung đi xuống. Nhưng không vì thế, mà doanh nghiệp phá vỡ hoặc thay đổi những cam kết với khách hàng, đặc biệt là cam kết về pháp lý, tiến độ bàn giao cũng như lấp đầy tiện ích bên trong khu đô thị theo kế hoạch kinh doanh hàng năm và phân kỳ phát triển đô thị.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Trần Đạt).

Cụ thể, trong 2 quý đầu năm 2022, Phú Mỹ Hưng đã hoàn tất bàn giao gồm giai đoạn 2 The Peak - hợp phần cuối cùng của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown, 409 sản phẩm thuộc The Ascentia và Amelie Villa - dự án biệt thự đầu tiên nằm ngoài Phú Mỹ Hưng.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ sổ hồng đã được bàn giao tại Phú Mỹ Hưng đạt 80% tổng số sản phẩm đã chào bán trên thị trường (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Trong năm 2022, có khoảng 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ hồng) của căn hộ và cửa hàng tại Phú Mỹ Hưng được hoàn tất ra sổ. Con số này nâng tỷ lệ sổ hồng được cấp tại các dự án của Phú Mỹ Hưng lên 80% trên tổng số hơn 20.000 sản phẩm đã chào bán ra thị trường. 20% còn lại chủ yếu do khách hàng chưa nộp hồ sơ để Phú Mỹ Hưng tiến hành thủ tục xin cấp giấy chủ quyền từ cơ quan chức năng.

Sau thành công với The Peak và The Ascentia, bộ sưu tập nhà mẫu thực của Phú Mỹ Hưng tại The Antonia và Phu My Hung The Horizon tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường. (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Nắm bắt nhu cầu của những khách hàng phân khúc cao cấp, Phú Mỹ Hưng còn kết hợp với các đối tác tạo ra dòng sản phẩm "chìa khóa trao tay - xách vali vào ở ngay". Những căn hộ đã hoàn thiện nội thất này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian thiết kế - thi công nội thất cho các chủ nhân bận rộn, mà còn giúp khách hàng có trải nghiệm thực trong việc tìm hiểu sản phẩm cũng như tham khảo các mẫu thiết kế.

Phú Mỹ Hưng ra mắt bộ sưu tập các căn hộ hoàn thiện nội thất mới nhất tại Phu My Hung The Horizon và The Antonia (Ảnh: Hải Long).

Đáng nói, dù nhận định người mua đang thận trọng hơn khi xuống tiền với những tài sản có giá trị lớn đặc biệt trong giai đoạn thị trường có dấu hiệu đi xuống, nhưng cuối quý III/2022, Phú Mỹ Hưng đưa ra thị trường dự án hạng sang đầu tiên - Phu My Hung The Horizon ngay khu Hồ Bán Nguyệt. Đây cũng là công trình nhà ở đầu tiên tại khu vực được định vị là "trái tim đô thị" - nơi tập trung các hoạt đồng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm, ẩm thực quy mô và hiện đại nhất đô thị Phú Mỹ Hưng.

Phu My Hung The Horizon là dự án đầu tiên tại trung tâm khu Hồ Bán Nguyệt được bán ra thị trường (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Nhờ giá trị, vị trí đắc địa cùng pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo nên Phu My Hung The Horizon đã thu hút sự chú ý của nhóm khách hạng sang với kết quả giao dịch đợt mở bán đầu tiên đạt kỳ vọng. Chủ đầu tư còn tích cực làm việc với nhiều đối tác để mang đến những ưu đãi dành riêng cho cư dân Phu My Hung The Horizon.

Ngoài Phu My Hung The Horizon, các căn hộ mẫu tại The Antonia cũng thu hút khách tham quan, tìm hiểu dự án ngay tại công trình (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

"Định hướng xuyên suốt của Phú Mỹ Hưng là lấy khách hàng làm trọng tâm và kiên định với phương châm: thực hiện đúng và đủ những gì đã cam kết với khách hàng; không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng và sự đa dạng sản phẩm; gia tăng giá trị bất động sản cho khách hàng dù họ mua thời điểm nào. Việc gia tăng giá trị bất động sản cho khách hàng được đảm bảo bằng cách nhất quán chính sách bán hàng và liên tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng, mở rộng tiện ích đô thị thông qua việc tự đầu tư hoặc kêu gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai công trình, dịch vụ…

Tất cả định hướng phát triển hoặc thay đổi của công ty đều đặt trên tiêu chí mang lại lợi ích cho người mua theo đúng tinh thần mà cố Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - ông Lawrence S. Ting để lại: khi chúng ta đến một nơi nào đó để đầu tư, đừng bận tâm đến việc chúng ta có thể lấy đi những gì, mà hãy quan tâm đến việc chúng ta có thể để lại những gì", vị Phó tổng giám đốc nhấn mạnh.