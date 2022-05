Phong cách sống "Resort Living" tại Flamingo Cat Ba Resorts

Bên vịnh Lan Hạ xinh đẹp, tại những căn biệt thự nghỉ dưỡng trên cao, Flamingo Cat Ba Resorts là nơi các chủ nhân vừa được tận hưởng sự riêng tư, thoải mái như tư gia, vừa được hưởng không gian và tiện ích đẳng cấp của quần thể resort đẳng cấp quốc tế.

Không gian sống tiêu chuẩn resort

Được xây dựng tại những vị trí đắt giá, gần biển, kề núi với không gian rộng rãi, thoáng mát, kết nối với thiên nhiên cùng hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, các khu resort 5 sao là điểm đến thư giãn quen thuộc của giới thượng lưu giàu có. Tại quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà, theo chủ đầu tư, khái niệm "resort" sẽ không chỉ là điểm đến mà "Resort" là nhà, nơi các chủ nhân thực sự hưởng thụ không gian của riêng mình.

Từ vị trí, không gian đến tiện ích đã tạo nên phong cách sống "Resort Living" đặc trưng tại Flamingo Cat Ba Resorts.

Ưu tiên tối thượng của Flamingo Cat Ba Resorts là mang đến cho các chủ nhân biệt thự cảm giác thoải mái, riêng tư, song hành cùng những tiện nghi đẳng cấp resort. Nằm trên đỉnh vịnh Lan Hạ xinh đẹp, quần thể là nơi thưởng thức cảnh quan tuyệt mỹ được kiến tạo bởi rừng, núi, mây, trời. Nơi chốn nghỉ dưỡng được bao bọc bởi không khí trong lành, mát mẻ, thoáng đãng tự nhiên, tốt cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh cảnh quan tuyệt sắc từ mọi góc nhìn của các căn biệt thự, hệ thống tiện ích tại Flamingo Cat Ba Resorts còn được đầu tư cao cấp và kỹ lưỡng: Nhà hàng phong cách Á-Âu, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời, khu vực ngắm cảnh, dạo bộ, chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuẩn Wellness đẳng cấp Châu Á...

Bỏ qua những xô bồ náo nhiệt nơi phố thị, khi trở về những căn biệt thự trên cao thuộc quyền sở hữu riêng, chủ nhân sẽ được chăm sóc tỉ mỉ và toàn diện, tận hưởng cuộc sống thư thái, an lành theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao.

Một ngày "sống resort"

Buổi sáng tại Flamingo Cat Ba Resorts bắt đầu bằng ánh bình minh bên ngoài khung cửa. Chủ nhân biệt thự trên cao có thể vừa thưởng thức bữa sáng ngoài ban công, vừa chiêm ngưỡng cảnh quan "ngàn xanh", hít khí trời trong lành, chờ đợi ánh ban mai chạm đến từng ngõ ngách của phòng ngủ và phòng khách.

Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày là những hoạt động theo sở thích mỗi cá nhân cùng vô vàn lựa chọn: khu thể thao dưới nước, đường dạo bộ Sky Walk, khu tắm Onsen rộng tới 6.000m2, tổ hợp Seva Spa & Beauty Destination lớn với 30 phòng massage trị liệu riêng biệt, hệ thống bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, bể bơi sườn núi theo công nghệ Ý, phòng gym, yoga...

Sôi động hay nhẹ nhàng, trong nhà hay ngoài trời, hiện đại hay gần gũi với thiên nhiên... suốt bốn mùa trong năm, Flamingo Cat Ba Resorts dường như không bao giờ cạn trải nghiệm mới. Và khi hoàng hôn buông xuống trên vịnh Lan Hạ, bạn có thể vừa nhâm nhi một ly cocktail, vừa thả hồn theo những bản nhạc du dương trong không khí hơi se lạnh của biển về đêm tại Sky Bar, để khép lại chuyến phiêu lưu thượng hạng.

Không gian "sống resort" tại các căn biệt thự trên cao thuộc quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà.

Giúp khách hàng yên tâm hưởng thụ, quần thể còn cung cấp hệ thống dịch vụ 5 sao chuyên nghiệp như dịch vụ làm vườn, bảo trì chất lượng căn hộ, an ninh 24/7... Dù ghé thăm định kỳ, sử dụng biệt thự thường xuyên hay đầu tư cho thuê, chủ nhân biệt thự có thể an tâm khi tài sản của mình được chăm sóc bởi thương hiệu quản lý đẳng cấp và chủ đầu tư Flamingo Holding Group. Bên cạnh đó, chủ nhân vẫn có sự tự do và tự chủ trong việc sử dụng biệt thự.

Hiện Flamingo Cat Ba Resorts đã được đưa vào vận hành và đang mang lại hiệu quả. Chủ đầu tư cho biết, khách hàng có thể yên tâm về giá trị tài sản hay khai thác cho thuê lại "resort" của riêng mình. Cũng từ những tiêu chuẩn đã nêu trên, các căn biệt thự Flamingo Cat Ba Resorts hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác lạ. Đây là tài sản có thể cân nhắc sở hữu khi chủ nhân vừa được sống trong không gian thân thiện dễ chịu như ở nhà, vừa được tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp chuẩn 5 sao tại quần thể nghỉ dưỡng mặt tiền biển lớn nhất miền Bắc.

Quý khách quan tâm đến quần thể nghỉ dưỡng liên hệ:

Hotline: 0888 00 2323

Website: https://bds.flamingogroup.vn/flamingo-cat-ba-beach-resort