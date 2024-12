Phong cách kiến trúc "may đo" tại Vinhomes Royal Island thu hút giới thượng lưu

Những ngôi nhà được thiết kế riêng cho chủ nhân

Là một trong những người đầu tiên quyết định mua biệt thự The Miyabi khi vừa mở bán, chị Nguyễn Thị Hương (TP Hải Phòng) chia sẻ lý do là bởi tình yêu với nền văn hóa và lối kiến trúc độc đáo của những căn nhà kiểu Nhật.

"Ở Nhật người ta quan trọng không gian sống và chất lượng cuộc sống, cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng và nâng niu cảm xúc của mỗi cá nhân. Kiến trúc của ngôi nhà do kiến trúc sư Nhật Bản Kengo Kuma thiết kế, khiến tôi cảm thấy đây là ngôi nhà đẹp ngoài sức tưởng tượng", chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ trong đợt nhận bàn giao đầu tiên của biệt thự The Miyabi hồi cuối tháng 11.

Chị Nguyễn Thị Hương ấn tượng với vẻ đẹp của biệt thự The Miyabi khi nhận bàn giao (Ảnh: Vinhomes Royal Island).

Với thiết kế từ kiến trúc sư Kengo Kuma và phát triển bởi Vinhomes cùng Tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản Nomura, The Miyabi đã khiến nhiều khách hàng hài lòng từ trên bản vẽ cho đến ngoài đời thực.

The Miyabi có 427 căn biệt thự đều đã hoàn thiện. Các căn biệt thự này là sự kết hợp giữa lối kiến trúc truyền thống Nhật Bản và xu hướng bespoke, tôn vinh phong cách, cá tính của chủ nhân.

Xu hướng Bespoke kết hợp cùng kiến trúc Nhật Bản đã tạo nên một không gian sống ấn tượng tại The Miyabi (Ảnh: Vinhomes Royal Island).

Để tạo nên những căn biệt thự tại The Miyabi, kiến trúc sư Kengo Kuma sử dụng thiết kế tối ưu cho gia chủ, như mái nhà Kawara chúc xuống chống thấm nước. Sự tinh tế được thể hiện qua hai kiểu cửa Shoji truyền thống khác nhau, giúp đa dạng kiến trúc cho từng căn biệt thự cũng như cho cả phân khu The Miyabi.

Các căn biệt thự cũng được thiết kế với cổng, hàng rào thấp phía trước và thế đất "nở hậu", mở ra không gian biển xanh sau nhà rộng tới 70m2. Tổng thể thiết kế tạo nên không gian mở độc đáo nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhờ hệ thống cửa thông gió có thể tùy chỉnh.

Không gian sống kết tinh từ những tinh hoa Nhật Bản

Cùng với The Miyabi, kiến trúc sư Kengo Kuma cũng mang phong cách Nhật vào phân khu The Komorebi tại "thành phố đảo" Vinhomes Royal Island. Cũng lấy cảm hứng từ mô hình nhà Machiya truyền thống nhưng với The Komorebi, Kengo Kuma đã điều chỉnh hệ lam gỗ, kích thước cửa sổ, mái hiên… để phù hợp với điều kiện khí hậu nắng mạnh, mưa nhiều của Việt Nam.

Bước ra khỏi mỗi ngôi nhà, cư dân The Miyabi và The Komorebi sẽ được tận hưởng không gian sống trong lành được tạo nên từ những mảng xanh đa dạng và chuỗi tiện ích theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Trong đó, các công viên chủ đề Nhật Bản như công viên Zen Park rộng 7,5 ha, Ikigai Park gần 2ha và Youth Garden quy mô 8.000m2... sở hữu đầy đủ tiện ích phục vụ giải trí, rèn luyện sức khỏe, thư giãn tâm hồn cho mọi thành viên trong gia đình. Trung tâm Ikigai Wellness Center với điểm nhấn là dịch vụ khoáng nóng Onsen sẽ mang lại đặc quyền chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Chất sống độc đáo, mang đậm phong cách Nhật Bản hiện diện trong từng dinh thự và tại mọi tiện ích nội khu (Ảnh: Vinhomes Royal Island).

Còn tại ngoại khu, hệ thống cây xanh đa dạng bao phủ khắp "thành phố đảo". Cư dân có thể tận hưởng thảm cỏ xanh mướt của sân golf 36 hố và khung cảnh thiên nhiên với 3 con sông lớn bao bọc đảo Vũ Yên.

Ngoài ra, cư dân còn được sở hữu bộ sưu tập tiện ích cao cấp đã đi vào hoạt động như Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, phố đi bộ - công viên Vũ Yên… và loạt tiện ích sắp hoàn thiện như bến du thuyền Royal Marina, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích sống - học tập - chăm sóc sức khỏe - an ninh 24/7 được đáp ứng nhờ mô hình all-in-one (tất cả trong một) đặc trưng của các đô thị Vinhomes.

Sự kiện "Countdown to greatness" là món quà tri ân của Vinhomes dành tặng các cư dân "thành phố đảo" (Ảnh: Vinhomes Royal Island).

Ngày 31/12 tới đây, cư dân sẽ được tham gia vào sự kiện countdown chào năm mới lần đầu tiên tổ chức tại Vinhomes Royal Island với sự tham gia của các nghệ sĩ: Big Daddy và Emily, Phúc Du, Danrangto, DJ Mike Hao và MC Công Tố. Sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường châu Âu, phố đi bộ - công viên Vũ Yên - điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu Hải Phòng hiện nay.

Những màn pháo hoa tầm cao lên đến 180m và chuỗi sự kiện, lễ hội đặc sắc diễn ra liên tiếp từ nay đến Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ mở đầu một năm mới rực rỡ, đồng thời khẳng định sức sống ngập tràn tại Vinhomes Royal Island.